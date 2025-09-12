ETV Bharat / state

लखनऊ में 2 दिन तक मिलेंगी 7500 जॉब, 25 हजार तक सैलरी, कब और कहां पहुंचें? जानिए

लखनऊ: यूपी के ऐसे युवा जो बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में भटक रहें उनके लिए सरकार एक खास मौका लेकर आई है. जिसमें वह भाग लेकर अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने 'कौशल महोत्सव लखनऊ 2025' के तीसरे संस्करण की घोषणा गुरुवार शाम को कर दी है. यह आयोजन 16 और 17 सितंबर को कॉल्विन तालुकदार्स कॉलेज ग्राउंड में होगा. जिसमें 7,500 से अधिक नौकरियां और अपरेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध होंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री जयन्त चौधरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे.

गोमती नगर के एक कॉलेज में आयोजित प्रेस वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र और वरिष्ठ भाजपा नेता नीरज सिंह ने बताया कि 100 से अधिक कंपनियां ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, एयरोस्पेस और ग्रीन जॉब्स जैसे 20 क्षेत्रों में अवसर प्रदान करेंगी. लखनऊ में 6,900 से अधिक अपरेंटिसशिप पद आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट्स के लिए हैं. बीएचईएल, बीईएल, एचएएल, ओएनजीसी जैसे केंद्रीय उपक्रम भर्ती करेंगे.