लखनऊ : राजधानी में कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि, सफाई के मामले में देश का तीसरा सबसे साफ शहर होने का दावा करने वाले लखनऊ में आज लोग गंदे पानी के कारण मर रहे हैं. एक फेरी वाले व्यक्ति जो पुराने सामान खरीद कर बेचता था. गंदा पानी की वजह से उसकी जान चली गई. जानकीपुरम जैसे एरिया में जहां नल से पानी आ रहा है उसमें सीवर का पानी आ रहा है. उन्होंने कहा जब घर गया तो परिवार के लोगों ने बताया कि उनके पिता का इलाज डायरिया का हुआ. जब बलरामपुर अस्पताल गए तो मरने का कारण डायबिटीज दिखाया गया. ये रक्षा मंत्री जी का क्षेत्र है. यूपी की राजधानी है, जहां वह डायरिया से मरता है और उसे सुगर से मरने की बात कही जाती है.

अजय राय ने कहा कि वहीं दूसरी तरफ सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर झूठी तस्वीरें दिखाकर ईनाम हासिल कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार मौतें छुपा रही है. जानकीपुरम सेक्टर-7 निवासी राजेश कौशल जिनकी मौत डायरिया से हुई लेकिन सरकार की तरफ से कारण कुछ और बताया जा रहा है.

राय ने कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार देने में असफल है, युवा बेरोजगार और निराश हैं. सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए तथाकथित रोजगार महाकुम्भ जैसे झूठे आयोजन कर रही है. जहां युवाओं को सिर्फ छला जा रहा है.

उन्होंने कहा कि अव्यवस्था से भरे महाकुम्भ में बच्चों, युवाओं के सीवी और डिग्रियां कूड़े के ढेर में मिल रही हैं. अव्यवस्था का शिकार इस आयोजन में दूर-दूर से आए युवा को यह तक नहीं पता कि उनका क्या होगा. उधर मुख्यमंत्री अपने भाषण में सिर्फ जुमला बांट रहे हैं. सेंटर फॉर मानिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक 20 से 24 वर्ष के युवाओं के बीच श्रम बल भागीदीर दर लगातार गिर रहा है. इसका मतलब यह है कि युवा बेरोजागारी से इतने निराश हो गए हैं कि, अब उन्होंने रोजगार मांगना छोड़ दिया है. प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही यह बात आईएलओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है.

अजय ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है. न ही युवाओं को रोजगार, किसानों को खाद, लोगों को बीमारी से बचा पा रही है और न ही महिलाओं को सुरक्षा दे पा रही है. सीएम हैं जो आत्ममुग्धता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनका प्रशासन ध्वस्त और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एक सवाल के जवाब में कहा कि महाकुंभ में अभ्यर्थियों को इसराइल में नौकरी दिलाने की बात कह कर बुलाया गया, जबकि इसराइल एक युद्धग्रस्त देश है वहां की मौजूदा स्थिति ठीक नहीं है. इसके बाद भी सरकार देश के युवाओं को युद्ध में झोंकना चाहती है. युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के जगह उनके जीवन पर संकट खड़ा कर रही है.



