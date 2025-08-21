लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय में गुरुवार को जनसुनवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ. अलीगंज के चांदगंज से आया एक युवक अधिकारियों पर भड़क उठा. युवक ने आरोप लगाया कि उसके मकान को गैर जरूरी तरीके से LDA ने तोड़ दिया है. जबकि अधिकारियों का कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है. नाराज युवक ने कहा कि मुझे फांसी चढ़ा दो, मेरे पिता को गोली मार दो. इतना कहने के बाद ही LDA के अधिशासी अभियंता संदीप गुप्ता ने युवक को पीटने का प्रयास किया.वहीं, मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच-बचाव किया.

यह था मामला : दरअसल, निरंजन अग्रवाल का अलीगंज के चांदगंज में मकान था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मकान को अवैध निर्माण मानते हुए LDA ने एक महीने पहले ध्वस्त कर दिया था. निरंजन अग्रवाल अपने बेटे गौरव अग्रवाल के साथ गुरुवार को प्राधिकरण दिवस पर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे. जब उन्हें मकान को लेकर जानकारी दी गई कि हाई कोर्ट के आदेश पर तोड़ा गया है. इस पर गौरव भड़क गए. गौरव इस कदर उत्तेजित हो गए कि कहने लगा कि मुझे गोली मार दो, मेरे पिता को फांसी चढ़ा दो. इस दौरान जमकर हंगामा हुआ.

लखनऊ से ऋषि मिश्र की रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat)

गौरव अग्रवाल ने बताया कि उसके साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया. बाद में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने उसे समझाया बुझाया. इसके बाद में युवक ने कहा कि उससे गलती हो गई, उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी.

LDA दिवस पर हुई शिकायतों की सुनवाई : LDA प्राधिकरण दिवस के दौरान कुल 38 शिकायतें आईं. इनमें से ज्यादातर शिकायतों का समाधान कर दिया गया. शिकायतें जमीन पर कब्जा, अवैध निर्माण और मकान मिलने से जुड़ी थीं. एक मामले को छोड़कर बाकी सभी शिकायतें सुलझा दी गईं और लोग संतुष्ट होकर वापस चले गए.

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस हारेः लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि निरंजन ने अलीगंज योजना की अर्जित भूमि पर निर्माण किया था. इसके अवैध घोषित होने के बाद पहले वह हाई कोर्ट गए. हाई कोर्ट में केस हार गए. इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की. करीब 1 महीने पहले निरंजन के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है. निरंजन के बेटे ने प्राधिकरण दिवस पर कार्यालय में हंगामा किया. इसके बाद में उसको वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया तो उसने क्षमा प्रार्थना भी की. गोमती नगर पुलिस को गौरव की काउंसलिंग करने के लिए कहा गया है, क्योंकि उसने आत्महत्या करने की बात कही थी.





