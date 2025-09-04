ETV Bharat / state

लखनऊ के इस हास्पिटल में फ्री डायलिसिस की सुविधा (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 10:27 AM IST

Updated : September 4, 2025 at 10:48 AM IST

लखनऊ : कैंट बोर्ड का छावनी हास्पिटल लखनऊ ही नहीं यूपी का पहला अस्पताल है, जहां शाम की भी ओपीडी की सुविधा मरीजों को मिलती है. इसकी शुरुआत पिछले साल हुई और अब शुक्रवार को इसके इवनिंग ओपीडी के 1 साल पूरे हो रहे हैं. इस दौरान 32 हजार से ज्यादा मरीजों को इलाज व दवाएं उपलब्‍ध कराई गई हैं. लखनऊ ही नहीं आसपास के जिलों से भी मरीज यहां पहुंचने लगे हैं. ओपीडी में इलाज कराने वाले मरीजों को 10 रुपये का पर्चा बनवाना पड़ता है. इस पर उन्हें 1 सप्ताह की दवाएं फ्री दी जाती हैं. मेडिकल फील्ड की जानी मानी कंपनियों की जेनरिक दवाएं रहती हैं. कैंट अस्पताल में सिर्फ छावनी ही नहीं, आम लोगों को भी इलाज मुहैया कराया जाता है.

कई जांचें किफायती दरों पर: छावनी अस्पताल में मरीजों को खून सहित तमाम तरह की जांचें काफी किफायती दरों पर उपलब्‍ध कराई जाती हैं. इतना ही नहीं जल्द ही यहां एमआरआई व सीटी स्कैन की सुविधा शुरू हो सकती है. इसके लिए छावनी प्रशासन तैयारियां कर रहा है. मशीनों की खरीद से लेकर संचालन तक पर मंथन किया जा रहा है. इलाज के लिए डॉ. आस्था सिंह, डॉ. मनीष यादव, होमियोपैथी फिजीशियन, डॉ. प्रिया व डॉ. अभिषेक सिंह डेंटल सर्जन और डॉ. नीरज अग्रवाल आयुर्वेदिक फिजिशियन समेत फिजियोथेरेपिस्ट शुभम सिंह उपलब्‍ध रहते हैं.

अब तक 3280 का फ्री डायलिसिस : पिछले साल कैंट हास्पिटल में ये सुविधा प्रारंभ की गई थी. डायलिसिस यूनिट में 3280 मरीजों को अब तक फ्री डायलिसिस की सुविधा उपलब्‍ध कराई गई है. हंस फाउंडेशन की तरफ से मरीजों की फ्री डायलिसिस की जाती है. कैंट अस्पताल के प्रभारी डॉ. एस.सी जोशी बताते हैं कि अस्पताल में जगह, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं हंस फाउंडेशन को अस्पताल में उपलब्‍ध कराई गई हैं. मरीजों के लिए 6 बेड की यूनिट स्थापित है. दो शिफ्ट में डायलिसिस की जाती है. इससे उन मरीजों को बड़ी सहूलियत मिल रही है, जिनकी नियमित डायलिसिस होती है. निजी अस्पतालों में डायलिसिस पर 4 से 5 हजार रुपये तक प्रति सिटिंग खर्च होता है, जबकि कई सरकारी अस्पतालों में डायसिसिस पर दो से ढाई हजार रुपये तक लगता है.

चिकित्सा अधीक्षक ये बोले : डॉ. जोशी बताते हैं कि सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक कोई भी अस्पताल में आकर इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकता है. अभी सुबह की ओपीडी में 5 हजार से अधिक मरीज प्रतिमाह आ रहे हैं, जबकि शाम की ओपीडी में दो से ढाई हजार मरीज पहुंच रहे हैं.

कैंट बोर्ड के सीईओ ये बोले: पिछले साल सितंबर माह में कैंट अस्पताल में शाम की ओपीडी शुरू की गई थी. शाम को इलाज के लिए अच्छी तादाद में पेसेंट आते हैं. 10 रुपए के पर्चे पर उन्हें निःशुल्क ब्रांडेड दवाएं दी जाती हैं. जिन लोगों को यह भ्रम है कि कैंट अस्पताल सिर्फ छावनी परिषद क्षेत्र में रहने वाले लोगों के इलाज के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. शहर ही नहीं, प्रदेश भर से कोई भी मरीज यहां पर इलाज के लिए आ सकता है. यहां पर उनके लिए बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध है. - अभिषेक राठौर, सीईओ, कैंट बोर्ड


  • इस अवधि में 32000 से ज्यादा मरीजों ने इवनिंग ओपीडी की सुविधा का लाभ उठाया है.
  • प्राइवेट अस्पतालों में जहां मरीजों को एक बार की डायलिसिस कराने में 3000 से 4000 खर्च करने पड़ते हैं.
  • वहीं लखनऊ कैंट बोर्ड अस्पताल में मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है.
  • अब तक 2900 लोग फ्री डायलिसिस की सुविधा का लाभ उठा चुके हैं.
  • अस्पताल में ₹10 के पर्चे पर रोगियों को ब्रांडेड दवाएं मिलती हैं.
  • सुबह और शाम दोनों समय की ओपीडी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उपलब्ध रहती है.
  • कैंट बोर्ड के सीईओ अभिषेक राठौर का कहना है कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास है.

(Video Credit; ETV Bharat)

