ETV Bharat / state

यूपी में हादसे; लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी में मारी टक्कर, मां-बेटे की मौत, उन्नाव में दो युवकों की गई जान - HIGH SPEED CAR HITS SCOOTER

पत्नी सीमा, पुत्र ईशान (फाइल फोटो) ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 13, 2025 at 7:04 AM IST | Updated : April 13, 2025 at 8:09 AM IST 3 Min Read

लखनऊ/उन्नाव : राजधानी और उन्नाव में हुए अलग-अलग हादसों में 4 लोगों की जान चली गई. लखनऊ में ठाकुरगंज के बसंतकुंज इलाके में शादी में शामिल होने जा रहे परिवार को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी जिससे मां-बेटे की मौत हो गई. कार का टायर फट गया लेकिन, चालक रिम पर ही कार लेकर फरार हो गया. वहीं स्कूटी चला रहे घायल पिता का इलाज चल रहा है. पुलिस FIR दर्जकर सीसीटीवी कैमरे की मदद से कार के नंबर का पता लगा रही है. वहीं उन्नाव में बाइक सवार तीन युवकों ने वाहन ने टक्कर मार दी. जानकारी के मुताबिक़ लखनऊ के मो. मतीन बसंतकुंज योजना सेक्टर-आई में रहते हैं. मतीन फर्नीचर का काम करते हैं, अकबरनगर ध्वस्तीकरण के बाद जून से वह परिवार के साथ वहीं रह रहे हैं. मतीन ने बताया कि शुक्रवार रात वह स्कूटी से पत्नी सीमा (35), बेटा ईशान (10) को लेकर समारोह में शामिल होने जा रहे थे. घर से निकलने के बाद वह राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पार्क के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार वैगनार कार ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी पर पीछे बैठी सीमा और बेटा ईशान करीब कई फिट हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे. वहीं, मतीन स्कूटी लेकर कुछ दूर तक घसीटते हुए चले गए. टक्कर के बाद कार का टायर फट गया, लेकिन कार चालक ने रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी. जिससे कार का रिम दिखने लगा और चालक उसी पर कार दौड़ाकर फरार हो गया.

वहां मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा. जहां डाक्टरों ने सीमा और ईशान को मृत घोषित कर दिया. वहीं मतीन का गम्भीर हालत में इलाज चल रहा है. घायल मतीन का कहना है कि कार पर सवार सभी लोग शराब के नशे में धुत थे.



डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि मतीन की तहरीर पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पार्क व उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से कार के नंबर का पता लगाया जा रहा है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी. उन्नाव में सड़क हादसा, दो की मौत: थाना माखी क्षेत्र के अंतर्गत चकलवंशी चौराहे पर शनिवार शाम करीब 7 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. जिसमें डंपर ने तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान पंकज पुत्र विनोद (लगभग 25) और नरेश पुत्र मुन्नू (35) के रूप में हुई है. दोनों ही युवक ग्राम पूरा निस्पंसारी, थाना माखी, जनपद उन्नाव के निवासी थे. वहीं, हादसे में घायल तीसरे युवक की पहचान सरवन पुत्र प्रकाश (25) के रूप में हुई है, जो ओझरपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव का रहने वाला है.

यह भी पढ़ें : उत्तर प्रदेश में आज आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना, 39 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी

लखनऊ/उन्नाव : राजधानी और उन्नाव में हुए अलग-अलग हादसों में 4 लोगों की जान चली गई. लखनऊ में ठाकुरगंज के बसंतकुंज इलाके में शादी में शामिल होने जा रहे परिवार को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी जिससे मां-बेटे की मौत हो गई. कार का टायर फट गया लेकिन, चालक रिम पर ही कार लेकर फरार हो गया. वहीं स्कूटी चला रहे घायल पिता का इलाज चल रहा है. पुलिस FIR दर्जकर सीसीटीवी कैमरे की मदद से कार के नंबर का पता लगा रही है. वहीं उन्नाव में बाइक सवार तीन युवकों ने वाहन ने टक्कर मार दी. जानकारी के मुताबिक़ लखनऊ के मो. मतीन बसंतकुंज योजना सेक्टर-आई में रहते हैं. मतीन फर्नीचर का काम करते हैं, अकबरनगर ध्वस्तीकरण के बाद जून से वह परिवार के साथ वहीं रह रहे हैं. मतीन ने बताया कि शुक्रवार रात वह स्कूटी से पत्नी सीमा (35), बेटा ईशान (10) को लेकर समारोह में शामिल होने जा रहे थे. घर से निकलने के बाद वह राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पार्क के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार वैगनार कार ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी पर पीछे बैठी सीमा और बेटा ईशान करीब कई फिट हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे. वहीं, मतीन स्कूटी लेकर कुछ दूर तक घसीटते हुए चले गए. टक्कर के बाद कार का टायर फट गया, लेकिन कार चालक ने रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी. जिससे कार का रिम दिखने लगा और चालक उसी पर कार दौड़ाकर फरार हो गया. वहां मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा. जहां डाक्टरों ने सीमा और ईशान को मृत घोषित कर दिया. वहीं मतीन का गम्भीर हालत में इलाज चल रहा है. घायल मतीन का कहना है कि कार पर सवार सभी लोग शराब के नशे में धुत थे.



डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि मतीन की तहरीर पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पार्क व उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से कार के नंबर का पता लगाया जा रहा है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी. उन्नाव में सड़क हादसा, दो की मौत: थाना माखी क्षेत्र के अंतर्गत चकलवंशी चौराहे पर शनिवार शाम करीब 7 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. जिसमें डंपर ने तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान पंकज पुत्र विनोद (लगभग 25) और नरेश पुत्र मुन्नू (35) के रूप में हुई है. दोनों ही युवक ग्राम पूरा निस्पंसारी, थाना माखी, जनपद उन्नाव के निवासी थे. वहीं, हादसे में घायल तीसरे युवक की पहचान सरवन पुत्र प्रकाश (25) के रूप में हुई है, जो ओझरपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव का रहने वाला है.

यह भी पढ़ें : उत्तर प्रदेश में आज आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना, 39 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी

Last Updated : April 13, 2025 at 8:09 AM IST