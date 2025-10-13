ETV Bharat / state

लखनऊ में प्रेमी जोड़े ने कार में की खुदकुशी, नाबालिग प्रेमिका के परिजन ने शादी कराने से किया था इंकार

कार में प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 13, 2025 at 8:53 PM IST 2 Min Read