लखनऊ में प्रेमी जोड़े ने कार में की खुदकुशी, नाबालिग प्रेमिका के परिजन ने शादी कराने से किया था इंकार
किशोरी का प्रेमी था ओला ड्राइवर, आत्मघाती कदम उठाने से पहले परिजनों को घटना स्थल की लोकेशन भेजकर सूचना दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 8:53 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में प्रेम संबंध के चलते एक जोड़े ने आउटर रिंग रोड पर कार में खुदकुशी कर ली. आत्महत्या से पहले प्रेमी ने अपने परिजनों को घटना स्थल की लोकेशन भेजकर सूचना दी. परिजनों और पुलिस मौके पर पहुंचे और दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
जानकारी के अनुसार, घटना गोसाईगंज थाना क्षेत्र में आउटर रिंग रोड पर हुई. प्रेमी ने अपने भाई पंकज को आउटर रिंग रोड की लोकेशन भेजी और बताया कि उसने अपनी प्रेमिका के साथ कार में ही खुदकुशी करने जा रहे.
वहीं पुलिस की जांच में पता चला है कि आत्महत्या करने वाली 15 साल की किशोरी रविवार सुबह अपने परिजनों से एक बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकली. वहीं सुभाष रावत (21) ओला ड्राइवर मूल रूप से बिहार का रहने वाला था लेकिन लखनऊ में परिवार के साथ रहता था.
सुभाष और किशोरी दोनों शादी करना चाहते थे और उन्होंने अपने-अपने परिवारों को इस बारे में जानकारी भी दी थी. सुभाष के परिजन शादी के लिए तैयार थे, लेकिन किशोरी के परिजनों ने उसके नाबालिग होने का हवाला देते हुए शादी से साफ मना कर दिया. माना जा रहा है कि जब उन्हें लगा कि उनकी शादी नहीं हो पाएगी, तो दोनों ने एक साथ खुदकुशी कर ली.
इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया कि प्रेमी की पहचान सुभाष रावत (21), निवासी अजनहर, थाना जानकीपुरम के रूप में हुई है, जो पेशे से ओला ड्राइवर था. प्रेमिका आलमबाग थाना क्षेत्र की 15 वर्षीय किशोरी बताई जा रही है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था. हालांकि, दोनों परिवारों ने इस मामले में किसी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
यह भी पढ़ें : पिता ने 4 बच्चों के साथ उठाया आत्मघाती कदम; घटनास्थल से 12 KM दूर यमुना में मिली युवक और एक बेटी की लाश