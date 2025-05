ETV Bharat / state

यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर; 24 घंटे के अंदर 4 जिलों में पुलिस ने गोली मारकर 7 अपराधियों को दबोचा - POLICE ENCOUNTER IN UP

यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई चार जिलों में एक साथ एनकाउंटर ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 28, 2025 at 12:54 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 1:38 PM IST 6 Min Read

लखनऊ/फिरोजाबाद/बागपत/बलिया : यूपी पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है. रोज ही कहीं न कहीं अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हो रही है. इस क्रम में मंगलवार-बुधवार को प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, फिरोजाबाद, बागपत और बलिया में हुए अलग-अलग एनकाउंटर में पुलिस ने वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इनमें रेप, हत्या और लूट के आरोपी भी शामिल हैं. कुछ बदमाश घायल भी हुए हैं. राजधानी लखनऊ के मदेयगंज थाना अंतर्गत बुधवार सुबह करीब 2.00 बजे पुलिस व बदमाश में मुठभेड़ हो गई. जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया. घायल बदमाश पास्को एक्ट में वांछित था. मदेयगंज थाना में मंगलवार को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस टीम आरोपी की लगातार तलाश कर रही थी. झोपड़ी में छिपा था आरोपी : डीसीपी उत्तरी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार को थाना मदेयगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की बंधा रोड पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक 5 वर्ष की मासूम के साथ कमल किशोर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और अपराधी को पकड़ने के लिए टीमों को सक्रिय किया गया. इसी कड़ी में आज सुबह पुलिस टीम बंधा रोड रघुवंशी मोड़ के पास चेकिंग कर रही थी तभी मोटरसाइकिल से आ रहे युवक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस की जवाबी फायरिंग में सीतापुर के सिधौली निवासी बदमाश कमल किशोर घायल हो गया. उसके पास से बाइक, 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है. आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है. फिरोजाबाद में मुठभेड़ : जनपद में 25 मई को पूर्व प्रधान और बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 और हत्यारोपियों को मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के दौरान आरोपियों के पैर में गोली लगी है. जिन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हत्यारोपियों ने जमीनी रंजिश में पिता-पुत्र की हत्या कर दी थी. पुलिस के मुताबिक 26 मई को नगला सिंघी थाना के गांव टीकरी निवासी पूर्व प्रधान अरविंद यादव और उनके 27 साल के बेटे नितिन यादव की गांव के ही कुछ लोगों ने फ़ावड़ा से हत्या कर दी थी. जिस जमीन को लेकर उनका मर्डर किया गया, उसको अरविंद यादव ने आरोपियों के परिजनों से खरीदा था लेकिन आरोपी उनका कब्जा नहीं होने दे रहे थे. 20 मई को जिला प्रशासन ने जमीन का कब्जा अरविंद यादव को दिलवा दिया था, लेकिन 25 मई को जब वे और उनका बेटा नितिन खेत की जुताई कर रहे थे, तब हमलावरों ने फावड़े से हमला कर उनकी हत्या कर दी. मृतक के भाई की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी मोहन वीर उर्फ भोला को दूसरे दिन ही पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था जबकि 6 आरोपी फरार थे. पुलिस ने इस मामले के आरोपी हुब्बलाल, देवेंद्र, रवि, विपिन, मनीष और सनी पर शिकंजा करते हुए उन पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मंगलवार की देर रात को पुलिस ने गांव बाँसदनी के समीप से इस घटना के 2 और आरोपियों मनीष और विपिन को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया. इस दौरान पैर में गोली लगने से दोनों घायल भी हुए हैं. आरोपियों को अस्पताल में एडमिड कराया गया है.

बागपत में सक्रिय लुटेरा गैंग पकड़ा गया : थाना बिनौली पुलिस की माखर पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ हुई. उसमें पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को धर दबोचा दोनों पर दर्ज मुकदमों की लिस्ट में अपराध मर्डर, लूट, डकैती और हत्या का प्रयास शामिल है. हाल ही में इन्होंने एक युवक से मोबाइल और 1700 रुपये लूट लिए थे. रकम भले ही कम थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया. मुखबिर ने पुलिस को ऐसी सटीक सूचना दी कि पुलिस ने इन्हें माखर पुलिया के पास घेर लिया दोनों ओर से गोलियां चली तभी पुलिस की पिस्टल से निकली गोली एक बदमाश के पैर में जा लगी और जबकि दूसरा सुमित नाम का बदमाश जंगल की तरफ भागने लगा. लेकिन पुलिस ने दबोच लिया. दोनों बदमाशों के नाम सुमित हैं और गांव थाना दोघट का नांगल है. दोनों बचपन के दोस्त है. फिलहाल पुलिस ने दोनों को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है. ASP नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बड़ौत और बिनोली क्षेत्र में मोबाइल और चेन लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग के दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया. हाल ही की दो लूट की घटनाओं को कबूल किया है. एक सुमित पर 10 और दूसरे पर 4 मुकदमे दर्ज हैं. पूछताछ जारी है. बलिया में डबल एनकाउंटर 2 बदमाशों को पैर में लगी गोली : बलिया जिले के कोतवाली पुलिस ने 1 घंटे के भीतर 2 अलग-अलग एनकाउंटर कर दो शातिर बदमाशों को धर दबोचा है. दोनों ही आरोपी हाल ही में हुए गोली कांडों में फरार चल रहे थे. पहला एनकाउंटर सुबह 12 बजकर 55 मिनट पर, जिसमें बदमाश रवि प्रकाश पांडे को दाहिने पैर में गोली लगी. आरोपी रवि, बेदुआ गोलीकांड का मुख्य आरोपी था. वहीं, दूसरा एनकाउंटर दोपहर 2 बजकर 5 मिनट पर हुआ. जिसमें मुकेश कुमार सिंह को बाएं पैर में गोली लगी. दोनो को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया. पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध असलहे बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि हाल में कोतवाली क्षेत्र के बेदुआ में हुई गोली कांड और शहर के व्यापारी अरूण गुप्ता के साथ हुई गोली कांड में आरोपी शामिल थे. दोनों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया.



यह भी पढ़ें : गोंडा में एनकाउंटर; 1 लाख का इनामी सोनू पासी मुठभेड़ में मारा गया, हत्या-डकैती समेत 53 मुकदमे थे दर्ज

लखनऊ/फिरोजाबाद/बागपत/बलिया : यूपी पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है. रोज ही कहीं न कहीं अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हो रही है. इस क्रम में मंगलवार-बुधवार को प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, फिरोजाबाद, बागपत और बलिया में हुए अलग-अलग एनकाउंटर में पुलिस ने वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इनमें रेप, हत्या और लूट के आरोपी भी शामिल हैं. कुछ बदमाश घायल भी हुए हैं. राजधानी लखनऊ के मदेयगंज थाना अंतर्गत बुधवार सुबह करीब 2.00 बजे पुलिस व बदमाश में मुठभेड़ हो गई. जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया. घायल बदमाश पास्को एक्ट में वांछित था. मदेयगंज थाना में मंगलवार को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस टीम आरोपी की लगातार तलाश कर रही थी. झोपड़ी में छिपा था आरोपी : डीसीपी उत्तरी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार को थाना मदेयगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की बंधा रोड पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक 5 वर्ष की मासूम के साथ कमल किशोर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और अपराधी को पकड़ने के लिए टीमों को सक्रिय किया गया. इसी कड़ी में आज सुबह पुलिस टीम बंधा रोड रघुवंशी मोड़ के पास चेकिंग कर रही थी तभी मोटरसाइकिल से आ रहे युवक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस की जवाबी फायरिंग में सीतापुर के सिधौली निवासी बदमाश कमल किशोर घायल हो गया. उसके पास से बाइक, 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है. आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है. फिरोजाबाद में मुठभेड़ : जनपद में 25 मई को पूर्व प्रधान और बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 और हत्यारोपियों को मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के दौरान आरोपियों के पैर में गोली लगी है. जिन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हत्यारोपियों ने जमीनी रंजिश में पिता-पुत्र की हत्या कर दी थी. पुलिस के मुताबिक 26 मई को नगला सिंघी थाना के गांव टीकरी निवासी पूर्व प्रधान अरविंद यादव और उनके 27 साल के बेटे नितिन यादव की गांव के ही कुछ लोगों ने फ़ावड़ा से हत्या कर दी थी. जिस जमीन को लेकर उनका मर्डर किया गया, उसको अरविंद यादव ने आरोपियों के परिजनों से खरीदा था लेकिन आरोपी उनका कब्जा नहीं होने दे रहे थे. 20 मई को जिला प्रशासन ने जमीन का कब्जा अरविंद यादव को दिलवा दिया था, लेकिन 25 मई को जब वे और उनका बेटा नितिन खेत की जुताई कर रहे थे, तब हमलावरों ने फावड़े से हमला कर उनकी हत्या कर दी. मृतक के भाई की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी मोहन वीर उर्फ भोला को दूसरे दिन ही पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था जबकि 6 आरोपी फरार थे. पुलिस ने इस मामले के आरोपी हुब्बलाल, देवेंद्र, रवि, विपिन, मनीष और सनी पर शिकंजा करते हुए उन पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मंगलवार की देर रात को पुलिस ने गांव बाँसदनी के समीप से इस घटना के 2 और आरोपियों मनीष और विपिन को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया. इस दौरान पैर में गोली लगने से दोनों घायल भी हुए हैं. आरोपियों को अस्पताल में एडमिड कराया गया है.

बागपत में सक्रिय लुटेरा गैंग पकड़ा गया : थाना बिनौली पुलिस की माखर पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ हुई. उसमें पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को धर दबोचा दोनों पर दर्ज मुकदमों की लिस्ट में अपराध मर्डर, लूट, डकैती और हत्या का प्रयास शामिल है. हाल ही में इन्होंने एक युवक से मोबाइल और 1700 रुपये लूट लिए थे. रकम भले ही कम थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया. मुखबिर ने पुलिस को ऐसी सटीक सूचना दी कि पुलिस ने इन्हें माखर पुलिया के पास घेर लिया दोनों ओर से गोलियां चली तभी पुलिस की पिस्टल से निकली गोली एक बदमाश के पैर में जा लगी और जबकि दूसरा सुमित नाम का बदमाश जंगल की तरफ भागने लगा. लेकिन पुलिस ने दबोच लिया. दोनों बदमाशों के नाम सुमित हैं और गांव थाना दोघट का नांगल है. दोनों बचपन के दोस्त है. फिलहाल पुलिस ने दोनों को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है. ASP नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बड़ौत और बिनोली क्षेत्र में मोबाइल और चेन लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग के दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया. हाल ही की दो लूट की घटनाओं को कबूल किया है. एक सुमित पर 10 और दूसरे पर 4 मुकदमे दर्ज हैं. पूछताछ जारी है. बलिया में डबल एनकाउंटर 2 बदमाशों को पैर में लगी गोली : बलिया जिले के कोतवाली पुलिस ने 1 घंटे के भीतर 2 अलग-अलग एनकाउंटर कर दो शातिर बदमाशों को धर दबोचा है. दोनों ही आरोपी हाल ही में हुए गोली कांडों में फरार चल रहे थे. पहला एनकाउंटर सुबह 12 बजकर 55 मिनट पर, जिसमें बदमाश रवि प्रकाश पांडे को दाहिने पैर में गोली लगी. आरोपी रवि, बेदुआ गोलीकांड का मुख्य आरोपी था. वहीं, दूसरा एनकाउंटर दोपहर 2 बजकर 5 मिनट पर हुआ. जिसमें मुकेश कुमार सिंह को बाएं पैर में गोली लगी. दोनो को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया. पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध असलहे बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि हाल में कोतवाली क्षेत्र के बेदुआ में हुई गोली कांड और शहर के व्यापारी अरूण गुप्ता के साथ हुई गोली कांड में आरोपी शामिल थे. दोनों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया.



यह भी पढ़ें : गोंडा में एनकाउंटर; 1 लाख का इनामी सोनू पासी मुठभेड़ में मारा गया, हत्या-डकैती समेत 53 मुकदमे थे दर्ज

Last Updated : May 28, 2025 at 1:38 PM IST