सेवई के बिना क्यों अधूरा है ईद-उल-फितर, आखिर ईद पर क्यों खाई जाती है सेवई, जानिए इसके पीछे की मान्यता - WHY IS VERMICELLI EATEN ON EID

ईद की धूम पर सेवईयों का खास महत्व ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : Mar 29, 2025, 4:38 PM IST

लखनऊ : मुस्लिमों का पवित्र महीना रमजान चल रहा है. इसके बाद चांद देखकर पूरे विश्व में ईद मनाई जाएगी. बाजारों में इस त्योहार की काफी ज्यादा रौनक देखी जाती है. इस दिन लोग मिठाई, सेवई और खीर खाना पसंद करते हैं. इस मौके पर सेवई खाने और खिलाने की प्रथा रही है. इस वजह से इसे 'मीठी ईद' भी कहा जाता है. ईद के अवसर पर कई प्रकार की सेवइयां बनायी जाती है, जिसे लेकर कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है. इस साल 31 मार्च और 1 अप्रैल को ईद मनाया जाएगा. इसे लेकर राजधानी का बाजार तरह-तरह की सेवइयों से सज चुका है. ईद की एक खास बात है कि इस दिन सेवई बनाने और खाने का विशेष महत्व है. सेवई के बिना ईद का त्योहार अधूरा माना जाता है. आइए आज आपको बताते हैं कि ईद के दिन सेवई खाने की परंपरा कहां से शुरू हुई…? ईद और सेवई का है विशेष महत्व : ईद-उल-फितर इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें सेवईं बनाने और खाने का विशेष महत्व है. सेवई, जिसे शीर खोरमा भी कहा जाता है, जो कि दूध और खजूर से बनाई जाती है. यह परंपरा ईद-उल-फितर से जुड़ी हुई है और इस दिन लोग इसे अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बांटते हैं. ईद के दिन सेवई खाने और एक-दूसरे को गले मिलकर बधाई देने की परंपरा है. ऐसे हुई ईद पर सेवई खाने की परंपरा : इस्लाम धर्म में ईद मनाने के पीछे 2 बड़ी वजह बताई जाती है. पहली यह कि जंग-ए बदर में मुसलमानों ने पहली जीत हासिल की थी. यह जंग 2 हिजरी 17 रमजान के दिन हुई थी. यह इस्लाम की पहली जंग थी. इस लड़ाई में 313 निहत्थे मुसलमान थे. वहीं दूसरी तरफ तलवारों और हथियारों से लैस दुश्मन फौजों की संख्या 1000 से ज्यादा थी. इस जंग में पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगुवाई में मुसलमान बहुत ही बहादुरी से लड़े थे और जीत हासिल की थी. 30 दिनों के रोजे के बाद मिली ईद व सेवई की सौगात : जीत की खुशी में सेवई से बनी मिठाई बांटी गई और एक दूसरे को मिलकर मुबारकबाद दी गई. बस तभी से ईद पर सेवई से बनी मिठाई शीर खोरमा खाने की परंपरा चली आ रही है. इसलिए सेवई के बिना ईद का त्योहार अधूरा माना जाता है. वहीं ईद मनाने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि 30 दिन मुसलमान रोजे रखते हैं रात को इबादत करते हैं. एक महीने के रोजे रखने के बाद मुसलमान ईद पर अच्छे पकवान बनते हैं. एक दूसरें के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं. सेवइयों की कीमत लखनऊ के बाजारों में : नक्खास व चौक सेवई दुकानदार साहब व कमाल ने बताया कि पिछली बार की तुलना में इस बार सेवइयों की डिमांड ज्यादा है. बाजारों में बिकने वाली सेवइयों के दाम इस प्रकार हैं-



1) लोकल मोटा सेवई -60 से 70 रुपये किलो.

2) किमामी सेवई – 70 से 100 रुपये किलो. 3) रूमाली सफेद सेवई – 80 से 90 रुपये किलो. 4) दूधफेनी सेवई – 160 रुपये किलो. 5) माकुटी सेवई – 130 से 160 रुपये किलो. 6) लच्छा सेवई – 110 से 140 रुपये किलो. 7) ब्रिक्स-फार्म सेवई – 320 रुपये किलो.



