लखनऊ : रक्षाबंधन त्योहार के चलते शनिवार और रविवार 2 दिन चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी. चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव पाठ सारथी सेन शर्मा ने यह निर्देश जारी किया है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा से जुड़े सभी विभाग रविवार तक बंद रहेंगे. हालांकि, इमरजेंसी सेवाएं निरंतर उपलब्ध रहेंगी. सोमवार से सभी विभाग और अस्पताल पुनः सामान्य रूप से संचालित होंगे.

चलेगी इमरजेंसी सेवाएं : स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉ. एन.बी सिंह ने बताया कि 2 दिन के लिए ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी. शनिवार को रक्षाबंधन है तो वहीं रविवार को साप्ताहिक अवकाश है. दोनों दिन 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी. जितने भी जिला अस्पताल हैं, यहां इमरजेंसी वार्ड में आकर मरीज इलाज करवा सकेंगे. यहां पर इमरजेंसी में चिकित्सक की ड्यूटी लगी रहेगी. सिविल अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल, लोकबंधु अस्पताल और बीआरडी अस्पताल की इमरजेंसी में 24 घंटे चिकित्सकों की ड्यूटी रहेगी.

महिला अस्पताल में नहीं चलेगी ओपीडी : सीएमओ डॉ. एन.बी सिंह ने बताया कि लखनऊ में 3 बड़े महिला अस्पताल हैं. जिसमें क्वीन मैरी अस्पताल, अवंती बाई महिला अस्पताल और झलकारी बाई महिला अस्पताल शामिल हैं. यहां पर ओपीडी सोमवार को शुरू होगी. शनिवार को रक्षाबंधन होने के कारण ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी. इस दौरान इमरजेंसी में गर्भवती महिलाओं का इलाज सुनिश्चित होगा.

यह विशेषज्ञ ड्यूटी पर रहेंगे : सिविल अस्पताल के सी.एम.एस डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव, बलरामपुर अस्पताल के एमएस डॉ. देवाशीष शुक्ला ने कहा कि सोमवार से ओपीडी सेवाएं शुरू होंगी. वहीं, लोकबंधु अस्पताल के एमएस डॉ. अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि इमरजेंसी सेवाओं में चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है इस दौरान फिजिशियन, सर्जन एवं एनेस्थीसिया के ड्यूटी पर चिकित्सक होंगे.

चिकित्सा विभाग भी होंगे बंद : चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन ने निर्देश जारी करके विभागों को सूचित किया कि शनिवार और रविवार को विभाग बंद रहेंगे. सभी विभाग सोमवार से सुचारू रूप से खुलेंगे.



