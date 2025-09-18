ETV Bharat / state

लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 4.917 करोड़ की ड्रग्स; बैंकाक से आए 2 तस्कर गिरफ्तार

लखनऊ एयरपोर्ट पर फिर मिला ड्रग्स ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : September 18, 2025 at 8:53 PM IST

लखनऊ : चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम विभाग ने 4.917 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद किया. ये ड्रग्स बुधवार को बैंकाक से आए 2 यात्रियों के पास से मिले. उनके बैग की तलाशी में यह मामला पकड़ में आया. बैग में 8 पॉलिथीन के पैकेट में ड्रग्स को रखा गया था. जांच-पड़ताल के बाद दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया. एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम विभाग के डिप्टी कमिश्नर मयंक शर्मा ने बताया कि खुफिया जानकारी और उसके एनालिसिस के आधार पर चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 8 पैकेटों में पैक किए गए एनडीपीएस पदार्थ की तस्करी का मामला दर्ज किया है. इनके गांजा/मारिजुआना (हाइड्रोपोनिक बीड) होने का संदेह है. इन 8 पैकेटों को 2 यात्री बुधवार को बैंकॉक से लखनऊ पहुंचे थे. Photo Credit; कस्टम विभाग (Photo Credit; कस्टम विभाग)