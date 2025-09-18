ETV Bharat / state

लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 4.917 करोड़ की ड्रग्स; बैंकाक से आए 2 तस्कर गिरफ्तार

यात्रियों के काले रंग के बैग की जांच में सामने आया मामला, 8 पॉलिथीन के पैकेट में रखे गए थे ड्रग्स.

ETV Bharat
लखनऊ एयरपोर्ट पर फिर मिला ड्रग्स (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम विभाग ने 4.917 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद किया. ये ड्रग्स बुधवार को बैंकाक से आए 2 यात्रियों के पास से मिले. उनके बैग की तलाशी में यह मामला पकड़ में आया. बैग में 8 पॉलिथीन के पैकेट में ड्रग्स को रखा गया था. जांच-पड़ताल के बाद दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम विभाग के डिप्टी कमिश्नर मयंक शर्मा ने बताया कि खुफिया जानकारी और उसके एनालिसिस के आधार पर चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 8 पैकेटों में पैक किए गए एनडीपीएस पदार्थ की तस्करी का मामला दर्ज किया है. इनके गांजा/मारिजुआना (हाइड्रोपोनिक बीड) होने का संदेह है. इन 8 पैकेटों को 2 यात्री बुधवार को बैंकॉक से लखनऊ पहुंचे थे.

Photo Credit; कस्टम विभाग
Photo Credit; कस्टम विभाग (Photo Credit; कस्टम विभाग)

यात्रियों को रोका गया और ड्यूटी पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों एआईयू ने उनके व्यक्तिगत सामान और बैगेज की एक्स-रे जांच के लिए ग्रीन चैनल पर भेजा. जहां, यात्रियों द्वारा लाए जा रहे उनके काले रंग के बैग की जांच करने पर 8 पॉलिथीन पैकेट बरामद किए गए. इनमें हरे रंग का एनडीपीएस पदार्थ मिला. जिसके गांजा/मारिजुआना (हाइड्रोपोनिक वीड) होने का संदेह है, इसका वजन 4.917 किलोग्राम है. जब हरे रंग की सामग्री का परीक्षण किया गया तो प्रथम दृष्टया यह गांजा/मारिजुआना (हाइड्रोपोनिक वीड) प्रतीत हुआ. इस पदार्थ का मूल्य लगभग 4.917 करोड़ रुपये है.

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यह स्पष्ट है कि यात्रियों ने एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया है. यात्रियों को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 43 के तहत गिरफ्तार किया गया है.

बता दें कि अभी हाल ही में 15 सितंबर को भी बैंकॉक से लखनऊ आए यात्री के पास से लगभग ढाई करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग्स लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ी गई थी.

यह भी पढ़ें : लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री के बैग में मिला जिंदा कारतूस, CISF ने बैग स्क्रीनिंग में पकड़ा, जेद्दा जा रहा था

For All Latest Updates

TAGGED:

LUCKNOW AIRPORT DRUG NEWSलखनऊ एयरपोर्ट ड्रग्स तस्कर गिरफ्तारCUSTOMS DEPARTMENT DRUG ARRESTSबैंकाक से आए 2 यात्री गिरफ्तारLUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.