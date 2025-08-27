लखनऊ : राजधानी के कई क्षेत्रों में डायरिया का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है. वर्तमान में 80 से अधिक मरीज लखनऊ के चारों जिला अस्पतालों में भर्ती हैं. इसके अलावा बीते सप्ताह जानकीपुरम के रहने वाले रामचंद्र की मौत डायरिया से हो गई थी. वहीं, बुधवार को डायरिया से एक और मरीज की मौत हो गई है. इसकी संख्या कम होने की जगह बढ़ती जा रही है. स्वास्थ्य विभाग ने भी अब सरकारी जिला अस्पतालों को निर्देशित किया है कि इमरजेंसी में डायरिया से पीड़ित जो भी मरीज आए, उन्हें तुरंत इलाज मुहैया कराया जाए.

बता दें कि 12 साल की बच्ची सरिता को बीते मंगलवार शाम करीब 6 बजे जानकीपुरम स्थित ट्रामा सेंटर से बलरामपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया था. अस्पताल पहुंचते-पहुंचते बच्ची की तबीयत और भी बिगड़ गई थी. उसे बलरामपुर अस्पताल में भर्ती किया गया. जहां उसकी मौत हो गई. बच्ची का बड़ा भाई अर्जुन (15) भी डायरिया की चपेट में है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में सप्लाई का गंदा पानी आता है, जो कि पीने योग्य तो छोड़िए नहाने योग्य भी नहीं है. ऐसे में गंदे पानी के चलते डायरिया फैल रहा है हालांकि, बीते दिन अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि, डायरिया की वजह गंदा पानी नहीं है. हालांकि नगर निगम की टीम ने मौके पर गंदे पानी की जांच की लेकिन सरकारी रिपोर्ट में आया कि पानी गंदा नहीं है.

स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में डायरिया से पीड़ित मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है. लखनऊ के सिविल अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल, लोकबंधु अस्पताल और बीआरडी अस्पताल में डायरिया से पीड़ित मरीज भर्ती हैं. वहीं बलरामपुर अस्पताल में एक बच्चे की मौत हुई है. चिकित्सकों के तमाम प्रयास के बावजूद बच्चे को नहीं बचाया जा सका. स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार उन क्षेत्रों में जा रही है, जहां पर दूषित पानी सप्लाई में आता है. इनमें जानकीपुरम, अलीगंज, निराला नगर एवं फैजुल्लागंज शामिल है. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम इन सभी क्षेत्रों में लगातार पहुंच रही है.



इन बातों का रखें ख्याल :



अपने दैनिक दिनचर्या में रोजाना बदलाव न करें

रोजाना योग व व्यायाम करें.

खाने में पोष्टिक आहार लें.

हरी साग सब्जी को खाएं.

गन्ने का रस, नींबू पानी एवं नारियल पानी का सेवन करें.

मौसमी फलों का सेवन करें.

इस समय मौसम में बदलाव हो रहा है इसलिए पानी भरपूर मात्रा में यानी 3-4 लीटर पिएं.

रात का बचा हुआ भोजन न करें.

त्योहार पर अधिक तला-भुना और मसालेदार भोजन से बचें.

बाहर का जंक फूड नजरअंदाज करें.

