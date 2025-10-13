ETV Bharat / state

सीएम योगी ने की यूपी बीजेपी प्रवक्ताओं से खास मुलाकात, कहा- विपक्ष को जवाब देते समय रहें क्लियर, फैक्ट के साथ रखें बातें

योगी ने सभी को आजादी के बाद पाकिस्तान गए जोगेन्द्र नाथ मंडल की कहानी भी सुनाई.

Published : October 13, 2025 at 3:00 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 3:55 PM IST

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार की सुबह भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा प्रदेश प्रवक्ताओं से मुलाकात की. इस दौरान योगी ने सभी प्रवक्ताओं से कहा कि विपक्ष को जवाब देते हुए ही अपनी बात रखते समय वे पूरी तरह से क्लियर रहें. विषय का पूरा ज्ञान अपने पास रखें. ताकि विपक्ष को जवाब देते समय कहीं कोई गड़बड़ी न हो और उसका संदेश खराब ना जाए.

वहीं सीएम से उनके आवास पर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग की टीम में से ये 7 प्रवक्ता योगी से मिलने पहुंचे. जिनमें से प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, मनीष शुक्ल, हीरो वाजपेई, संजय चौधरी, आलोक अवस्थी, राकेश त्रिपाठी और आनंद दुबे शामिल रहे. लगभग 1 घंटे की वार्ता में योगी ने बताया कि किस तरह से प्रवक्ताओं को अपना काम करना है.

योगी की ओर से स्पष्ट कहा गया कि जो भी चीज है उनको एकदम क्लियर कट रखें कहीं कोई लाग-लपेट न रखी जाए. दलित मुस्लिम मुद्दों पर बात करते हुए सभी को आजादी के बाद पाकिस्तान गए जोगेन्द्र नाथ मंडल के बारे में बताया जाए. जोगेन्द्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून और श्रम मंत्री थे. जोगेन्द्र नाथ का हिंदू होने की वजह से पाकिस्तान में बहुत अपमान हुआ था. जिसकी वजह से वे भारत वापस आ गए थे. दलितों के पाकिस्तान में इस अपमान को लेकर प्रवक्ताओं को आम जनता तक बात पहुंचानी चाहिए. उन्होंने करीब 1 घंटे तक बीजेपी के प्रवक्ताओं को जरूरी जानकारियां दी जिससे पार्टी को फायदा हो सके.

