लखनऊ : उत्तर प्रदेश समेत देश भर में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से हादसे बढ़ रहे हैं. अब इसके लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटरयान संशोधन नियमावली 2025 तैयार की है. इस नियमावली के तहत 1 अक्टूबर 2026 को या उसके बाद सभी ढुलाई वाले ट्रैक्टर एआईएस 140 कोड व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस होंगे. जिस तरह किसी प्लेन के क्रैश होने पर हादसे की जानकारी के लिए ब्लैक बॉक्स होता है. उसी तरह ट्रैक्टरों में भी इवेंट डाटा रिकॉर्डर (ईडीआर) में सारी जानकारी रिकॉर्ड होगी. इससे दुर्घटना के कारण का पता लगाया जा सकेगा. कई तरह के अन्य बदलाव भी साल 2026 के बाद बनने वाले ट्रैक्टर और ट्रॉली में किए जाएंगे. इसे लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. केंद्रीय मोटरयान नियमावली 2025 में इस तरह का प्रारूप तैयार हो गया है.

नए ट्रैक्टरों में लगेगी VLTD :

केंद्र सरकार का प्लान है कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट संचालित हो रहे हैं, सभी में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगेंगे.

जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी.

यात्री खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें.

इसलिए वाहनों में एआईएस कोड 140 पर निर्मित (VLTD) ही लगाई जा रही है.

यूपी की रोडवेज बसें इसी कोड की व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस हो गई हैं.

अब आने वाले समय में ट्रैक्टरों में वीएलटीडी से लैस करने का सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है.

कंपनी से ही ट्रैक्टरों में वीएलटीडी लगकर आएगी.

केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मोटरयान (संशोधन) नियमावली 2025 का जो फॉरमेट तैयार किया जा रहा है, उसके मुताबिक 1 अक्टूबर 2026 को या उसके बाद सभी ढुलाई वाले ट्रैक्टर एआईएस 140 के अनुरूप वाहन लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण से लैस किए जाएंगे. वीएलटीडी को एआईएस 16722:2018 के अनुरूप एक आरएफआईडी ट्रान्सीवर के साथ इंटीग्रेटेड किया जाएगा. जो ट्रैक्टर के साथ जुड़े ट्रेलर से आरएफआईडी डाटा को पढ़ने और उसे बैकएंड पर भेजने में सक्षम होगा.

यह भी जानें :

सभी ट्रेलरों में एआईएस 16722:2018 के अनुसार निष्क्रिय आरएफआईडी टैग लगाए जाएंगे.

जिससे ट्रैक्टरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक पहचान और युग्मन (जोड़) संभव हो सके.

1 अप्रैल 2027 या उसके बाद सभी ढुलाई वाले ट्रैक्टरों में महत्वपूर्ण वाहन डाटा को कैप्चर और स्टोर करने के लिए एक इवेंट डाटा रिकॉर्डर लगाया जाएगा.

ईडीआर परिचालन घटनाओं का विश्लेषण करने और सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिए आवश्यक मापदंडों को रिकॉर्ड करेगा.

1 अक्टूबर 2026 को या उसके बाद एआईएस 9895:2004 के अनुसार 13 पिन या 13 पोल कनेक्टर लगाए जाएंगे.

1 अप्रैल 2027 को या उसके बाद सभी ढुलाई वाले ट्रैक्टरों और ट्रेलरों की आंतरिक युग्मन प्रणाली 5वां पहिया समय-समय पर संशोधित एआईएस 8007: 2004 के अनुरूप होगी.



क्या है कोड एआईएस 140 : यह कोड प्रमाणन संस्था एआरएआई और आईकैट से अप्रूव होता है. इस कोड पर बनी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को विदेशी सेटेलाइट्स भी लोकेट नहीं कर सकतीं. सिर्फ भारत के सेटेलाइट्स से ही वाहनों की लोकेशन संभव है. भारत के लिए ये कोड काफी सिक्योर है.



