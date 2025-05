ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश में 2100 सरकारी शिक्षकों का ट्रांसफर अटका, जानिए क्या आ रही अड़चन? - UP TEACHERS TRANSFER 2025

8 आकांक्षी जिलों के शिक्षक फिर हुए निराश ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 28, 2025 at 3:46 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 4:25 PM IST 5 Min Read

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के तबादले (ट्रांसफर) को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है. इस बार 29 मई से ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को अपने नए जिले में जॉइन करना था. लेकिन अभी यह प्रक्रिया पूरी तरह शुरू नहीं हो पायी है. क्योंकि 8 जिले ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने आकांक्षी जिला (यानि पिछड़े और विकास की जरूरत वाले जिले) घोषित किया है. इन जिलों के शिक्षकों को ट्रांसफर का फायदा तभी मिलेगा, जब कोई दूसरे जिले का शिक्षक उनके जिले में आने के लिए आवेदन करेगा. समस्या यह है कि कोई भी शिक्षक इन आकांक्षी जिलों में आने के लिए तैयार नहीं है. यहां तक कि जो शिक्षक खुद इन जिलों से हैं और किसी दूसरे जिले में काम कर रहे हैं, वो भी वापस अपने जिले में ट्रांसफर नहीं लेना चाहते. इस वजह से इन जिलों में पहले से काम कर रहे शिक्षकों को हर बार निराशा होती है, क्योंकि उनका ट्रांसफर नहीं हो पाता. इस बार की ट्रांसफर प्रक्रिया में भी किसी शिक्षक ने इन 8 आकांक्षी जिलों में आने की इच्छा नहीं जताई है.



ये 8 जिले आकांक्षी : सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, चित्रकूट, चंदौली, श्रावस्ती, सोनभद्र और फतेहपुर को आकांक्षी जिले के तौर पर घोषित किया गया है. सरकार ने 2018 में इन जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे जिलों के अपेक्षा कम विकास होने और शिक्षा की स्थिति में व्यापक सुधार न होने की स्थिति को देखते हुए, इन जिलों को आकांक्षी जिला बनाया था. सरकार का उद्देश्य था कि आकांक्षी जिले बनने के बाद यहां पर जो शिक्षक हैं, उन्हें दूसरे जिलों में ट्रांसफर पर नहीं भेजा जाएगा और शिक्षा गुणवत्ता को और बेहतर किया जाएगा. सरकार ने तब इन जिलों में शिक्षकों के ट्रांसफर को 5 साल के लिए रोका था. अब 5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इन शिक्षकों को समायोजन और ट्रांसफर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है.



21000 से अधिक शिक्षक प्रभावित : बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु मोहन ने बताया कि यह जिले प्रदेश के अन्य जिलों से काफी पिछड़े हुए हैं. यहाँ पर व्यापक सुधार करने के लिए इन जिलों में काफी कम करना होगा. ऐसे में अगर इन जिलों के शिक्षकों को ट्रांसफर की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. तो गैर जनपद से शिक्षक यहां आने को नहीं तैयार होते हैं. ऐसे में इन जिलों के शिक्षा का स्तर लगातार गिरेगा इसी को रोकने के लिए सरकार ने इन जिलों में ट्रांसफर की प्रक्रिया को न लागू करने का आदेश जारी कर रखा है. सुधांशु मोहन ने बताया कि तब से लेकर इन जिलों में करीब 12000 से अधिक स्कूलों के करीब 21000 से अधिक शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते हैं.



जितने शिक्षक इन जिलों में ट्रांसफर पर जाएंगे उतना का ही होगा ट्रांसफर : बेसिक शिक्षक एवं प्रशिक्षित स्नातक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह ने बताया कि आकांक्षी जिलों में शामिल होने के लिए सरकार ने इन जिलों की शिक्षकों को ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल नहीं करती है. इसमें सरकार की तरफ से यह सच लगाई गई है कि जितने दूसरे जनपदों के शिक्षक इन जनपदों में ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे उतनी ही शिक्षकों को इन जिलों से ट्रांसफर का मौका मिलेगा. विनय सिंह ने बताया कि इन जिलों का दुर्भाग्य यह है कि इन जिलों के रहने वाले शिक्षक जो गैर जनपदों में तैनात है. वह भी अपने जनपद में ट्रांसफर नहीं चाहते हैं ऐसे में इन जिलों में कोई भी शिक्षक पिछड़ा इलाका होने के कारण ट्रांसफर नहीं चाहता है. इसी के कारण इन ऑटो जिलों में तैनात 21000 से अधिक शिक्षकों को ट्रांसफर और समायोजन की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है.



विभाग व मुख्यमंत्री तक को किया गया सूचित : बेसिक शिक्षक एवं प्रशिक्षित स्नातक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह ने बताया कि कई शिक्षक ऐसे हैं जो 20-20 साल से इन जिलों में पढ़ा रहे हैं. ऐसे में शिक्षकों को एक बार ट्रांसफर का मौका जरूर दिया जाना चाहिए पर सरकार की आकांक्षी जिला पॉलिसी होने के कारण इन शिक्षकों को मायूसी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रदेश के विभिन्न संगठनों के तहत बेसिक शिक्षा विभाग से लेकर मुख्यमंत्री तक से मांग की गई है, कि इन जिलों में शिक्षकों को समायोजन व ट्रांसफर की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाए, पर सरकार हर बार हमारे प्रस्ताव को विचार करने की बात कहकर उसे टाल देती है.

बेसिक शिक्षक एवं प्रशिक्षित स्नातक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह ने बताया कि कई शिक्षक ऐसे हैं जो 20-20 साल से इन जिलों में पढ़ा रहे हैं. ऐसे में शिक्षकों को एक बार ट्रांसफर का मौका जरूर दिया जाना चाहिए पर सरकार की आकांक्षी जिला पॉलिसी होने के कारण इन शिक्षकों को मायूसी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रदेश के विभिन्न संगठनों के तहत बेसिक शिक्षा विभाग से लेकर मुख्यमंत्री तक से मांग की गई है, कि इन जिलों में शिक्षकों को समायोजन व ट्रांसफर की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाए, पर सरकार हर बार हमारे प्रस्ताव को विचार करने की बात कहकर उसे टाल देती है.

