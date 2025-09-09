ETV Bharat / state

शुभांशु शुक्ला की सफलता के 6 मंत्र, बोले-'आसमान कभी सीमा नहीं था, न मेरे लिए न आपके लिए और न भारत के लिए...'

आपको कोई प्रोफेसर कुछ बताने नहीं आएगा कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या सीखना है. वह खुद ही सीखना होगा, खुद ही टेस्ट देना होगा, खुद ही उसे पास करना होगा और आगे का निर्णय लेना होगा. आज से आपको जो आजादी मिली है वह आपके अपने लिए नहीं बल्कि आपके देश के लिए भी है. उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में जाने के बाद मुझे जैसा अनुभव हुआ था वैसा ही अनुभव अब आपको यह डिग्री पूरा होने के बाद लाइफ में आगे महसूस होगा.

डीएससी की मानद उपाधि दी गई: आज यानी मंगलवार को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के 23वें दीक्षांत समारोह में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सुभांशु शुक्ला को डीएससी की मानद उपाधि प्रदान की. इस मौके पर शुभांशु ने मेधावी छात्र- छात्राओं से कहा कि आपके हाथों में जो यह डिग्री है, उसके पीछे है आपके माता-पिता की अनगिनत जागी हुई रातें, शिक्षकों का धैर्य और परिवार के त्याग शामिल है. यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि कोई भी अकेले सफल नहीं होता.

लखनऊ : भारतीय वायु सेना (IAF) में ग्रुप कैप्टन, अंतरिक्ष से लौटने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने कहा है कि आसमान कभी सीमा नहीं था—न मेरे लिए, न आपके लिए, न भारत के लिए. उन्होंने कहा कि जीवन केवल मंज़िल तक पहुंचने का नाम नहीं है, यह यात्रा का भी नाम है. उद्देश्य ज़रूरी हैं, सपने ज़रूरी हैं, योजनाएं ज़रूरी हैं. लेकिन इन्हें पूरा करने की दौड़ में, प्रक्रिया का आनंद लेना मत भूलिए. आगे क्या होगा की चिंता, अभी क्या हो रहा है की खुशी को ढक न दे. इस दौरान उन्होंने सफलता के छह सिद्धांत भी बताए.



शुभांशु शुक्ला ने छात्रों को बताई पते की बात : शुभांशु शुक्ला ने कहा कि आज भले ही यह आपको आपकी शैक्षिक यात्रा का अंत लगे, पर दीक्षांत समापन नहीं है, यह तो आपका लॉन्चपैड है. अब तक आपकी ज़िंदगी समय-सारणी, उपस्थिति और परीक्षाओं से बंधी थी. कल से न तो कोई प्राध्यापक आपको डेडलाइन याद दिलाएगा और न ही अंकपत्र बताएगा कि आप अच्छे हैं या नहीं. अब प्रतिक्रिया आपको अवसरों, विश्वास और आपके द्वारा किए गए प्रभाव के रूप में मिलेगी. यह उत्साहजनक भी है और चुनौतीपूर्ण भी उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता रोमांचक है, लेकिन जिम्मेदारी भी साथ लाती है. आज के बाद आपके हर चुनाव, आपके जोखिम, आपके विचार और आपके मूल्य—केवल आपका भविष्य ही नहीं, बल्कि भारत का भविष्य गढ़ेंगे.



साझा किए अपने अनुभव : डॉ. कलाम ने हमें सिखाया कि सपने वे नहीं जो सोते हुए देखे जाएं, बल्कि वे हैं जो हमें जगाए रखते हैं. शुभांशु शुक्ला ने इस दौरान अपने लखनऊ से एन.डी.ए. भारतीय वायु सेना और फिर गगनयान से अंतरिक्ष मिशन तक के सफ़र को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रतीक्षा बर्बादी नहीं, बल्कि तैयारी है. उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय से बाहर निकलते समय, इतनी जल्दी पहुंचने की जल्दी में मत रहिए कि जीना ही भूल जाएं. हां, करियर का पीछा कीजिए, लक्ष्यों का पीछा कीजिए, सपनों का पीछा कीजिए. लेकिन अपने दोस्तों के साथ हंसना मत भूलिए, छोटी-छोटी जीतों का जश्न मनाइए. उन असफलताओं पर भी मुस्कुराइए जिन्होंने आपको सफलता से ज़्यादा सिखाया.





भारत की अंतरिक्ष यात्रा में आएगा नया युग : शुभांशु ने कहा कि आप ऐसे समय स्नातक हो रहे हैं जब भारत अपनी अंतरिक्ष यात्रा के सबसे रोमांचक चरण में है. हम इसरो के चंद्रयान-3 मिशन से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश बने. मिशन गगनयान भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है. 2035 तक हमारा लक्ष्य है एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक एक भारतीय का चंद्रमा पर कदम रखना है.



शुभांशु ने इस दौरान अपने दो वादों के बारे में बताते हुए कहा कि "मैं मानता हूं कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र हमारे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में परिवर्तनकारी शक्ति रखता है. यह सिर्फ़ सपना नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी है जिसे हमें मिलकर निभाना है. दूसरा भारत का अंतरिक्ष उद्योग अब तेज़ी से उभर रहा है. कुछ साल पहले तक लगभग नगण्य उपस्थिति थी. आज लगभग 400 स्टार्टअप्स इसमें काम कर रहे हैं. आने वाले वर्षों में ये संख्या और बढ़ेगी.



उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ी चुनौती प्रशिक्षित और उद्योग-तैयार मानव संसाधन की. उन्होंने कहा कि अक्सर छात्रों को 6 महीने या उससे अधिक का अतिरिक्त प्रशिक्षण चाहिए होता है. यह अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर भरा जा सकता है. मुझे गर्व है कि एकेटीयू अपने कई परिसरों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस की स्थापना करेगा. ये केंद्र न केवल विशेष प्रशिक्षण देंगे, बल्कि हाथों-हाथ सीखने और उद्योग से सीधे जुड़ने के अवसर भी प्रदान करेंगे. इसके अलावा, एकेटीयू निजी अंतरिक्ष कंपनियों के साथ एमओयू भी करेगा ताकि छात्र नवीनतम तकनीकों को प्रत्यक्ष देख सकें और उनमें योगदान दे सकें.

इस दौरान उन्होंने अपने 6 सिद्धांतों को भी साझा किया. इस अवसर उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को 6 प्रिंसिपल्स अपने जीवन में फॉलो करने का सुझाव दिया.



1. अपने जीवन में हमेशा आशा बनाकर रखें क्योंकि जीवन कभी भी आपके अनुसार नहीं चलेगा

2. हमेशा अपना फोकस बनाकर रखें

3. जब भी आपका कोई प्लान या योजना हो तो हमेशा बदलाव के लिए सोचें और उसे एक्सेप्ट करें

4. हमेशा आगे बढ़ते रहें

5. दूसरों को साथ में जोड़ें

6. हमेशा खुद पर भरोसा रखें और कर्म करते रहें.







