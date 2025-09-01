ETV Bharat / state

PET के लिए एडमिट कार्ड जारी, 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल, जानिए प्रदेश के 48 जिले में कब होगी परीक्षा - UPSSSC UP PET EXAM

अब 3 वर्ष के लिए मान्य होगा पेट का स्कोर कार्ड

ETV Bharat
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 3:48 PM IST

3 Min Read

लखनऊ : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 6 और 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में आयोजित होने जा रही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. छात्र एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट और आयोग की तरफ से जारी किए गए एप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश के 48 जिलों में 1400 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए हैं. जहां पर 25 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे. जो दो दिनों में परीक्षा चार पालियों में होगी. यह परीक्षा दोनों दिन सुबह 10 से 12 और 3 से 5 दो पारियों में आयोजित होगी.

आयोग के अध्यक्ष डॉ. एसएन साबत की ओर से जारी सूचना के अनुसार अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल भरकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं अभ्यर्थी मोबाइल ऐप पर आयोग के एप में जाकर भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थियों की ईमेल आईडी पर भेजे गए लिंक के जरिए भी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है.

उत्तर प्रदेश सरकार के अलग-अलग विभागों के ग्रुप C की भर्तियों के लिए पीईटी की परीक्षा जरूरी है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रदेश के सभी विभागों में ग्रुप C के भर्ती के लिए PET का आयोजन करता है.

इसमें उत्तर प्रदेश के एएनएम मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग, राजस्व लेखपाल पद, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, आईटीआई अनुदेशक, सम्मिलित तकनीकी सेवा, वनरक्षक व वन्य जीव रक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, एक्सरे टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, राजस्व विभाग में जूनियर अस्सिटेंट, अकाउंटेंट और ऑडिटर, गन्ना विभाग में सरवर आदि के पदों पर भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले इसी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है.

परीक्षा का यह होगा पूरा सिलेबस : परीक्षा में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन सामान, विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान हिंदी, सामान अंग्रेजी, तर्क एवं तार्किक शक्ति विषय से 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके अलावा सामाजिक जागरूकता हिंदी गद्य ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण तथा तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण विषयों से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे.

वहीं प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थियों को 1 अंक मिलेगा. लेकिन परीक्षा में माइनस मार्किंग भी है. प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की कटौती होगी. इस वर्ष से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर कार्ड की वैधता बदल दी है. पहले स्कोर कार्ड की वैधता केवल 1 साल के लिए रहती थी. लेकिन अब इसे 3 साल कर दिया गया है. अब एक बार परीक्षा देने का अभ्यर्थी स्कोरकार्ड के जरिए 3 साल तक की विभिन्न भारतीयों में भाग ले पाएंगे.

यह भी पढ़ें : सीएम योगी की सख्त चेतावनी; समस्याओं के सुलझाने में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, PET में अफवाह फैलाने वालों पर होगी नजर

लखनऊ : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 6 और 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में आयोजित होने जा रही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. छात्र एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट और आयोग की तरफ से जारी किए गए एप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश के 48 जिलों में 1400 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए हैं. जहां पर 25 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे. जो दो दिनों में परीक्षा चार पालियों में होगी. यह परीक्षा दोनों दिन सुबह 10 से 12 और 3 से 5 दो पारियों में आयोजित होगी.

आयोग के अध्यक्ष डॉ. एसएन साबत की ओर से जारी सूचना के अनुसार अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल भरकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं अभ्यर्थी मोबाइल ऐप पर आयोग के एप में जाकर भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थियों की ईमेल आईडी पर भेजे गए लिंक के जरिए भी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है.

उत्तर प्रदेश सरकार के अलग-अलग विभागों के ग्रुप C की भर्तियों के लिए पीईटी की परीक्षा जरूरी है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रदेश के सभी विभागों में ग्रुप C के भर्ती के लिए PET का आयोजन करता है.

इसमें उत्तर प्रदेश के एएनएम मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग, राजस्व लेखपाल पद, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, आईटीआई अनुदेशक, सम्मिलित तकनीकी सेवा, वनरक्षक व वन्य जीव रक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, एक्सरे टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, राजस्व विभाग में जूनियर अस्सिटेंट, अकाउंटेंट और ऑडिटर, गन्ना विभाग में सरवर आदि के पदों पर भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले इसी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है.

परीक्षा का यह होगा पूरा सिलेबस : परीक्षा में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन सामान, विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान हिंदी, सामान अंग्रेजी, तर्क एवं तार्किक शक्ति विषय से 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके अलावा सामाजिक जागरूकता हिंदी गद्य ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण तथा तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण विषयों से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे.

वहीं प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थियों को 1 अंक मिलेगा. लेकिन परीक्षा में माइनस मार्किंग भी है. प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की कटौती होगी. इस वर्ष से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर कार्ड की वैधता बदल दी है. पहले स्कोर कार्ड की वैधता केवल 1 साल के लिए रहती थी. लेकिन अब इसे 3 साल कर दिया गया है. अब एक बार परीक्षा देने का अभ्यर्थी स्कोरकार्ड के जरिए 3 साल तक की विभिन्न भारतीयों में भाग ले पाएंगे.

यह भी पढ़ें : सीएम योगी की सख्त चेतावनी; समस्याओं के सुलझाने में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, PET में अफवाह फैलाने वालों पर होगी नजर

For All Latest Updates

TAGGED:

PET EXAMUP PET एग्जामUP PET EXAM DATE 2025UPSSSC UP PET EXAM DATEUPSSSC UP PET EXAM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.