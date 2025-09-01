लखनऊ : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 6 और 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में आयोजित होने जा रही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. छात्र एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट और आयोग की तरफ से जारी किए गए एप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश के 48 जिलों में 1400 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए हैं. जहां पर 25 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे. जो दो दिनों में परीक्षा चार पालियों में होगी. यह परीक्षा दोनों दिन सुबह 10 से 12 और 3 से 5 दो पारियों में आयोजित होगी.

आयोग के अध्यक्ष डॉ. एसएन साबत की ओर से जारी सूचना के अनुसार अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल भरकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं अभ्यर्थी मोबाइल ऐप पर आयोग के एप में जाकर भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थियों की ईमेल आईडी पर भेजे गए लिंक के जरिए भी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है.

उत्तर प्रदेश सरकार के अलग-अलग विभागों के ग्रुप C की भर्तियों के लिए पीईटी की परीक्षा जरूरी है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रदेश के सभी विभागों में ग्रुप C के भर्ती के लिए PET का आयोजन करता है.

इसमें उत्तर प्रदेश के एएनएम मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग, राजस्व लेखपाल पद, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, आईटीआई अनुदेशक, सम्मिलित तकनीकी सेवा, वनरक्षक व वन्य जीव रक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, एक्सरे टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, राजस्व विभाग में जूनियर अस्सिटेंट, अकाउंटेंट और ऑडिटर, गन्ना विभाग में सरवर आदि के पदों पर भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले इसी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है.



परीक्षा का यह होगा पूरा सिलेबस : परीक्षा में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन सामान, विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान हिंदी, सामान अंग्रेजी, तर्क एवं तार्किक शक्ति विषय से 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके अलावा सामाजिक जागरूकता हिंदी गद्य ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण तथा तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण विषयों से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे.

वहीं प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थियों को 1 अंक मिलेगा. लेकिन परीक्षा में माइनस मार्किंग भी है. प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की कटौती होगी. इस वर्ष से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर कार्ड की वैधता बदल दी है. पहले स्कोर कार्ड की वैधता केवल 1 साल के लिए रहती थी. लेकिन अब इसे 3 साल कर दिया गया है. अब एक बार परीक्षा देने का अभ्यर्थी स्कोरकार्ड के जरिए 3 साल तक की विभिन्न भारतीयों में भाग ले पाएंगे.



