ETV Bharat / state

यूपी के 16 इंजीनियरिंग कॉलेज का होगा बंटवारा! AKTU का बोझ कम करने का प्रस्ताव तैयार, इन कॉलेजों को मिल सकती है जिम्मेदारी - 3 TECHNICAL UNIVERSITY DIVISIONS

इंजीनियरिंग कॉलेजों की मुश्किलें हल करने को प्रस्ताव पर चल रहा विचार ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 1:10 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 1:32 PM IST 3 Min Read

लखनऊ : डा. एपीजे अब्दुल कमाल तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU) के काम का बोझ जल्दी ही कम हो सकता है. प्रदेश के 16 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को 3 विश्वविद्यालयों में विभाजित करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से मंथन चल रहा है. AKTU के कार्य को विभाजित करने का प्रस्ताव पहले भी आ चुका है लेकिन किसी कारण से यह रुका हुआ था. इन कालेजों में हो सकता है विभाजन : कानपुर में स्थित हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय (एचबीटीयू) और गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय (एमएमटीयू) के बीच कार्य का विभाजन किया जा सकता है. इन दोनों विश्वविद्यालयों को अपने-अपने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. प्रदेश में राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों समेत अन्य करीब 750 से अधिक कालेजों के मामलों को AKTU देखता रहा है. गोरखपुर के मदनमोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय और HBTI कानपुर के जिम्मे इन कॉलेजों का विभाजन कर दिया जाएगा. जिसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इन इंजीनियरिंग कॉलेजों की वित्तीय समस्या से लेकर प्रशासनिक समस्याओं को त्वरित समाधान मिल पाएगा. बीते दिनों प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन सभी 16 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के संबद्धता और संचालन की जिम्मेदारी से लेकर अंत में प्राविधिक विश्वविद्यालय को देने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है.



इंजीनियरिंग कॉलेजों की गुणवत्ता में होगा सुधार : तीन विश्वविद्यालयों में विभाजन के बाद इन कॉलेजों की वित्तीय, प्रशासनिक, शैक्षणिक और शोध संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सकेगा. इसके अलावा छात्रों के प्लेसमेंट दर में भी सुधार होगा. इन तकनीकी संस्थानों की गुणवत्ता को सुधार करके इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए शासन की ओर से प्रस्ताव बनाया गया है. विभाग का मत है कि अगर इन सभी इंजीनियरिंग कॉलेज को तीनों ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से जोड़ दिए जाएंगे. तो इनकी कार्य कुशलता में काफी बदलाव होने के साथी उनके संचालन में जो भी दिक्कतें आती है उसे विश्वविद्यालय अपने स्तर पर हल कर सकेगा.

नैक सर्वेक्षण में भी होगी आसानी : नैक सर्वेक्षण को लेकर अब तक जो संकट था, उसका समाधान भी हो जाएगा. विश्वविद्यालयों को बड़ा कैंपस मिलेगा और मेरिट वाले छात्रों की संख्या भी बढे़गी इससे नैक मूल्यांकन में इन विश्वविद्यालयों का दावा और मजबूत होगा.



लखनऊ : डा. एपीजे अब्दुल कमाल तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU) के काम का बोझ जल्दी ही कम हो सकता है. प्रदेश के 16 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को 3 विश्वविद्यालयों में विभाजित करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से मंथन चल रहा है. AKTU के कार्य को विभाजित करने का प्रस्ताव पहले भी आ चुका है लेकिन किसी कारण से यह रुका हुआ था. इन कालेजों में हो सकता है विभाजन : कानपुर में स्थित हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय (एचबीटीयू) और गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय (एमएमटीयू) के बीच कार्य का विभाजन किया जा सकता है. इन दोनों विश्वविद्यालयों को अपने-अपने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. प्रदेश में राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों समेत अन्य करीब 750 से अधिक कालेजों के मामलों को AKTU देखता रहा है. गोरखपुर के मदनमोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय और HBTI कानपुर के जिम्मे इन कॉलेजों का विभाजन कर दिया जाएगा. जिसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इन इंजीनियरिंग कॉलेजों की वित्तीय समस्या से लेकर प्रशासनिक समस्याओं को त्वरित समाधान मिल पाएगा. बीते दिनों प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन सभी 16 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के संबद्धता और संचालन की जिम्मेदारी से लेकर अंत में प्राविधिक विश्वविद्यालय को देने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है.



इंजीनियरिंग कॉलेजों की गुणवत्ता में होगा सुधार : तीन विश्वविद्यालयों में विभाजन के बाद इन कॉलेजों की वित्तीय, प्रशासनिक, शैक्षणिक और शोध संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सकेगा. इसके अलावा छात्रों के प्लेसमेंट दर में भी सुधार होगा. इन तकनीकी संस्थानों की गुणवत्ता को सुधार करके इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए शासन की ओर से प्रस्ताव बनाया गया है. विभाग का मत है कि अगर इन सभी इंजीनियरिंग कॉलेज को तीनों ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से जोड़ दिए जाएंगे. तो इनकी कार्य कुशलता में काफी बदलाव होने के साथी उनके संचालन में जो भी दिक्कतें आती है उसे विश्वविद्यालय अपने स्तर पर हल कर सकेगा.

नैक सर्वेक्षण में भी होगी आसानी : नैक सर्वेक्षण को लेकर अब तक जो संकट था, उसका समाधान भी हो जाएगा. विश्वविद्यालयों को बड़ा कैंपस मिलेगा और मेरिट वाले छात्रों की संख्या भी बढे़गी इससे नैक मूल्यांकन में इन विश्वविद्यालयों का दावा और मजबूत होगा.

विश्वविद्यालय अपने कैंपस की तरह करेंगे प्रयोग : तीनों विश्वविद्यालय अपने हिस्से के कॉलेजों को अपने विस्तारित कैंपस की तरह प्रयोग कर सकेंगे. साथ ही विश्वविद्यालय अपने लैब, कक्षाओं और पाठ्यक्रमों का विस्तार भी कर सकते हैं. कॉलेज के छात्रों के प्लेसमेंट, शोध और स्टार्टअप आदि के लिए विश्वविद्यालय बेहतर माहौल बना पाएगा. प्रदेश के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज : 1. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनौर

2. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कन्नौज

3. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मेनपुरी

4. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, अंबेडकरनगर

5. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, आजमगढ़

6. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सोनभद्र

7. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बांदा

8. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, फर्रुखाबाद

9. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, उन्नाव

10. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रतापगढ़

11. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर

12. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जौनपुर

13. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, भदोही

14. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कौशाम्बी

15. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बलिया

16. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, श्रावस्ती



राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को तीन विश्वविद्यालयों के दिए जाने के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर विचार चल रहा है. जो भी शासन का निर्देश होगा, उसका पालन किया जाएगा -प्रो. जेपी पाण्डेय, कुलपति, AKTU



यह भी पढ़ें : लखनऊ की इस गली में हैं नवाबों की 200 साल पुरानीं दुर्लभ विरासतें, बीते वक्त की तस्वीर लगती है ये दुकान

Last Updated : May 29, 2025 at 1:32 PM IST