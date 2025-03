ETV Bharat / state

यूपी में शराब के शौकीनों की चांदी; एक बोतल पर दूसरी मिल रही फ्री, दुकानों पर उमड़ी भीड़ - UP LIQUOR SHOPS OFFER

Published : Mar 26, 2025, 9:33 AM IST

बरेली: उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह में दुकानदार बेहतरीन ऑफर लेकर आए हैं. शराब की दुकानों पर एक बोतल के साथ दूसरी फ्री में दी जा रही है. ये ऑफर 31 मार्च रहेगा. शराब के ऑफर की जानकारी लगते ही शौकीनों की भीड़ दुकानों पर लगना शुरू हो गई. शराब कारोबारियों का कहना है कि सरकार ने 31 मार्च तक स्टॉक खत्म करने का आदेश दिया है. उसी के चलते ये ऑफर दिया जा रहा है.

बरेली में शराब की दुकानों पर Buy One Get One के ऑफर साथ कुछ शराब की बोतलों पर विशेष छूट भी दी जा रही है. ताकि शराब पीने वाले अधिक से अधिक शराब को खरीद कर ले जाएं और दुकानों पर रखा स्टॉक 31 मार्च तक खत्म हो जाए.

शराब के कारोबारी जमाल सिद्दकी ने बताया कि इस बार सभी शराब की दुकानों पर मौजूद शराब के स्टॉक को 31 मार्च तक खत्म करने का आदेश मिला है. इसी के तहत मजबूरी में नुकसान उठाते हुए शराब पर ऑफर शरू किया है. जिस शराब की बोतलों का स्टॉक ज्यादा है, उन पर एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, बाकी कुछ पर 100 रुपए तो किसी पर 50 रुपए की छूट दी जा रही है.