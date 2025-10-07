ETV Bharat / state

यूपी में IAS के तबादलों पर रोक; चुनाव आयोग का सख्त आदेश, लिखा- 'बिना अनुमति अधिकारी नहीं होंगे इधर से उधर'

चुनाव आयोग ने यूपी में IAS अधिकारियों के तबादलों पर लगाई रोक. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

लखनऊ: केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ हो रहे IAS अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है. चुनाव आयोग ने ऐसा आदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक और खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची को तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर दिया है.

दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक और खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को नए सिरे (De-novo) से तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया है. आयोग के मुताबिक, इन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है.

इसलिए 1 नवंबर 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर नई मतदाता सूची बनाई जाएगी. इसी के मद्देनजर आयोग ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य के 72 जिलों में डीएम और एसडीएम के तबादलों पर 30 दिसंबर तक रोक लगा दी है.

चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची तैयार करने के अभियान में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा. आयोग द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के तहत खण्ड स्नातक के 5 निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी तथा खण्ड शिक्षक के 6 निर्वाचन क्षेत्र, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद शामिल हैं.

राज्य के संबंधित मण्डलायुक्तों द्वारा 30 सितंबर 2025 को सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया गया है. नोटिस जारी होने के साथ ही आवेदन फार्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अर्हता: स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम शामिल कराने के लिए आवेदक के पास अर्हता तिथि 1 नवंबर 2025 से तीन वर्ष पूर्व भारत के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. इच्छुक व्यक्ति को फार्म-18 में आवेदन करना होगा.