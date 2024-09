ETV Bharat / state / Uttar Pradesh News > UP News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News in Hindi - 18 September 2024

UP News - Uttar Pradesh Today Live : उत्तर प्रदेश न्यूज़ Wed Sep 18 2024

Published : 3 hours ago | Updated : 15 minutes ago

Etv Bharat ( Etv Bharat )

विंध्याचल धाम पर 11 जोड़ी अतिरिक्त ट्रेनों का होगा ठहराव, नवरात्र के लिए रेलवे ने शुरू की सुविधा - 11 trains will stop in Vindhyachal नवरात्रि में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विंंध्याचल रेलवे स्टेशन पर 11 अतिरिक्त ट्रेनों का ठहराव किया जाएगा. सभी ट्रेनें 10 दिनों तक विंध्याचल स्टेशन पर अप और डाउन में दो मिनट रुकेंगी. इससे दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलेगी. | Read More ETV Bharat Live Updates - MIRZAPUR VINDHYACHAL NAVRATRI 1 साल में 14000 चढ़े सोने के रेट, शेयर जैसा प्रॉफिट, गोल्ड की चाल से मालामाल - gold price today सोने की चमक बरकरार है. बात अगर इसके भावों की कि जाए तो यह निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है. बीते एक साल में सोने ने निवेशकों को कितना फायदा पहुंचाया और चलिए जानते हैं आज के सोने के भाव (Gold Price Today) के बारे में. | Read More ETV Bharat Live Updates - GOLD RATE TODAY बनारस से नेपाल के लिए तीन दिन विमान सेवा, किराया भी काफी कम, महज एक घंटे में पहुंच जाएंगे काठमांडू - Varanasi to Nepal flights बनारस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल की यात्रा और भी आसान हो जाएगी. क्योंकि वाराणसी से नेपाल के लिए विमान सेवा बढ़ाई गई है. अभी तक वाराणसी से नेपाल के लिए दो दिन फ्लाइट थी, जिसे अब तीन दिन कर दिया गया है. | Read More ETV Bharat Live Updates - VARANASI NEPAL THREE DAY FLIGHT 5 साल के बच्चे की हत्या का खुलासा; रिश्ते की दादी ने फिरौती के लिए भाई संग किया अगवा, नींद की गोलियों के ओवरडोज से बेहोश हुआ तो बोरे में भरकर रजवाह में फेंका - Child murder revealed आगरा की बरहन थाना पुलिस ने घर के बाहर से अगवा करके 5 वर्षीय मासूम की हत्या का पर्दाफाश कर दिया है. 15 लाख रुपये की ​फिरौती के लिए रिश्ते की दादी ने अपने भाई की मदद से मासूम का अपहरण किया था. | Read More ETV Bharat Live Updates - AGRA CHILD KIDNAPPING MURDER होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर बढ़ रहा लोगों का विश्वास, बेहतर रिसर्च की जरूरत : प्रो. पुष्कर - Homeopathic Medical College Lucknow लखनऊ के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज (Homeopathic Medical College Lucknow) के नए प्रिंसिपल प्रो. विजय पुष्कर ने मंगलवार को पदभार ग्रहण कर चिकित्सा सेवाएं बेहतर करने का दावा किया. साथ ही यहां मौजूद मरीजों ने अपने अनुभव ईटीवी भारत से साझा किए. पढ़ें विस्तृत खबर... | Read More ETV Bharat Live Updates - STATE NATIONAL HOMEOPATHIC MEDICAL COLLEGE Lucknow KGMU के ट्रामा सेंटर में हेल्प डेस्क और जनरल ऑपरेशन थिएटर शुरू - Facilities at KGMU Trauma Center किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (Lucknow KGMU) के ट्रामा सेंटर में जांच समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में एक और पहल की गई है. इस कड़ी में ट्रामा सेंटर में हेल्प डेस्क और जनरल ऑपरेशन थिएटर की उद्घाटन किया गया है. | Read More ETV Bharat Live Updates - UP MEDICAL NEWS चंद्रग्रहण आज ; जानें भारत में इसका कितना और कैसा होगा असर, शाम को आसमान में दिखेगा ऐसा नजारा - Chandra Grahan 2024 18 सितंबर (बुधवार) को होने वाले चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan 2024) को लेकर सबके मन में उत्सुकता है कि यह कब और कैसा दिखेगा. भारत में इसका क्या असर होगा. गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला के खगोल विद अमरपाल ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की है. पढ़ें पूरी खबर.. | Read More ETV Bharat Live Updates - GORAKHPUR कटाई पुल पर बनकर तैयार हुआ रेलवे का ओवरब्रिज, अब ट्रैक होगा फोर लेन, कम होगी ट्रेनों की लेटलाटीफी - lucknow Railway Overbridge कटाई पुल तिराहे पर रेलवे ने अपना ओवरब्रिज तैयार कर लिया है. अब चारबाग स्टेशन पहुंचने से पहले जिन ट्रेनों को आउटर पर काफी देर तक रोकना पड़ता था, अब नहीं रोकना पड़ेगा. | Read More ETV Bharat Live Updates - RAILWAY OVERBRIDGE AT KATAI BRIDGE लखनऊ में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को मिलेगा बेहतर इलाज, बनेगा स्पेशल सेंटर - congenital heart disease treatment जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को आने वाले दिनों में और बेहतर इलाज मिलेगा. इसके लिए एक स्पेशल सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है. एसजीपीजीआईएमएस और सलोनी हार्ट सेंटर के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिल गई हैं. | Read More ETV Bharat Live Updates - CHILDREN CONGENITAL HEART DISEASE यूपी में गोवा, केरल की तरह विकसित होगा वाटर टूरिज्म, अयोध्या, काशी और मथुरा को मिलेंगी 2-2 कैटामारन बोट - Water tourism in UP उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग निगम में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को पत्र लिखकर गोवा और केरल की तर्ज पर रोमांचक जल भ्रमण कराने की तैयारी कर रहा है. | Read More ETV Bharat Live Updates - AYODHYA KASHI MATHURA CATAMARAN यूपी के इन 5 शहरों से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा जल्द; जानिए किराया और समय - helicopter service in up रामनगरी अयोध्या को केंद्र में रखते हुए यूपी के पांच जिलों से जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है. यूपी सरकार की ओर से पीपीपी मॉडल पर ये हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जा रही हैं. कंपनी ने इसके लिए किराया चार्ट भी जारी किया है | Read More ETV Bharat Live Updates - AYODHYA AGRA HELICOPTER SERVICE नशीला पदार्थ खिलाकर दलित महिला से रेप, अश्लील वीडियो बना किया ब्लैकमेल, FIR - Dalit woman raped in Lucknow राजधानी के सैरपुर थाना अंतर्गत निवासी एक दलित महिला के साथ नशीली मिठाई खिलाकर रेप किया गया. इसके साथ ही उसका अश्लील वीडियो बना लिया गया. आरोप है कि महिला को ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया. | Read More ETV Bharat Live Updates - LUCKNOW SAIRPUR WOMAN RAPE मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती के साथ रेप, फरार होने से पहले पुलिस की पकड़ में आया आरोपी - Girl raped in Lucknow राजधानी के चिनहट थाना इलाके में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती के साथ घर में घुसकर युवक ने रेप किया. उस वक्त युवती के परिजन बाहर गए हुए थे. | Read More ETV Bharat Live Updates - LUCKNOW MENTALLY ILL GIRL RAPE ऑनलाइन गेम के दौरान हुई दोस्ती, मुंबई में रहने वाले दोस्त से मिलने के लिए 10वीं के छात्र ने घर छोड़ा, नासिक से बरामद - teenager recovered from Nashik बरेली में हाईस्कूल का एक छात्र मुम्बई में रहने वाले दोस्त से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा. हालांकि पुलिस ने सर्विलांस की मदद से नासिक रेलवे स्टेशन से छात्र को बरामद कर लिया. | Read More ETV Bharat Live Updates - ONLINE GAMES BAREILLY TEEN

