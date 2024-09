भेड़िए का आतंकः वन मंत्री बोले, जिंदा या मुर्दा किसी भी हाल में पकड़ो भेड़िया, बाघ को बेहोश कर दबोचो - wolf terror in up

बहराइच में भेड़ियों और अन्य जिलों में जंगली जानवरों के हमलों (Terror of Wild Animals in UP) को देखते हुए वन विभाग के अधिकारी काफी परेशान हैं. जंगली जानवर रोजाना लोगों का शिकार कर रहे हैं. ऐसे में वन मंत्री अरुण सक्सेना ने भेड़ियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने और बाघ को ट्रेंकुलाइज करने का आदेश दिया है.