यूपी में बढ़ी ठंड-ठिठुरन; तापमान 5 डिग्री तक गिरा, 55 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

Dense Fog Alert in UP: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया. | Read More