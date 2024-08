UP News Today Live : उत्तर प्रदेश न्यूज़ Tue Aug 27 2024 ताजा समाचार

अयोध्या में छह साल मासूम के साथ दरिंदगी करने वाला मुठभेड़ में गिरफ्तार - rapist arrested in encounter

महाराजगंज थाना क्षेत्र में छह साल की मासूम बच्ची के साथ रेप (Girl Was Raped in Ayodhya) का वारदात करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर दिया. आरोपी के पैर में पुलिस की गोली लगी है. | Read More