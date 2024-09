गोरखपुर में सिरफिरे ने ईंट मारकर डेढ़ साल के मासूम की कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार - Murder of Child in Gorakhpur

गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र के भैसा रानी गांव में एक सिरफिरे ने मासूम की ईंट मार कर हत्या (Murder of Innocent in Gorakhpur) कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है. | Read More