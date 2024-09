मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में काॅलेज से घर लौट रही दो छात्राओं (sisters attacked in Muzaffarnagar) पर एक नकाबपोश ने हमला कर दिया. हमले के बाद से गांव में दहशत का माहौल है. | Read More

पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. मैराजुद्दीन अहमद ने मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल से (Dr Merajuddin Ahmed resigns) दिया इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कहा कि गठबंधन के बाद उनका विश्वास टूटा है और काफी हद तक लोग राष्ट्रीय लोकदल से अलग होने लगे हैं. | Read More

उत्तर प्रदेश में इस समय जंगली जानवरों का आतंक जारी है. बहराइच, सीतापुर में जहां भेड़िये का आतंक है. वहीं, पीलीभीत और बिजनौर में तेंदुए का आतंक है. वहीं, अब सुलतानपुर में एक जंगली जानवर ने मासूम की जान ले ली. | Read More

कन्नौज में नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव ने पुलिस को चकमा देकर कन्नौज कोर्ट में सरेंडर कर दिया. कन्नौज पुलिस ने नवाब के भाई नीलू यादव को पीड़ित लड़की की बुआ को पैसे का लालच देकर मुकदमे के साक्ष्य मिटाने के मामले में आरोपी बनाया था. | Read More

बहराइच में भेड़िये से बचाव के लिए लोगों को गांव-गांव घूमकर जागरूक कर रहे विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपने पूर्व गनर से जान का खतरा बताया है. इसका मुकदमा भी दर्ज कराया गया है. | Read More

लखनऊ में यूपी 69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित अभ्यर्थियों ने लखनऊ में मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया. उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. मंत्री का आवास घेरकर जमकर नारेबाजी की. | Read More

बागपत के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में दो हत्याओं (Double Murder in Baghpat) का सनसनीखेज मामला हुआ है. पहले मामले में पांच दिनों से लापता युवक की किडनी बेचने की धमकी मिली थी. वहीं दूसरे मामले में घर में सो रहे युवक की चेहरा कूच कर हत्या कर दी गई. | Read More

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 में लिखित परीक्षा दोस्त से दिलाने और खुद दौड़ में शामिल होने वाले अभ्यर्थी के खिलाफ लखनऊ के हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. Irregularity in Police Recruitment | Read More

मध्य कमान स्थित सूर्या खेल परिसर में मंगलवार को सशस्त्र सैन्य समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की. उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए भारतीय सेना का आभार जताया. | Read More

ताजनगरी में अब कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था बदल दी गई है. अब शहर में कूड़ा कलेक्शन बेहतर तरीके से होगा. इसके लिए नगर निगम की ओर से टेंडर प्रक्रिया शुरु कर दी गई है. | Read More

गोंडा पुलिस दहेज के लिए विवाहिता को घर से निकालने और बेटी पैदा होने पर फोन पर तीन तलाक (Triple Talaq in Gonda) का मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. | Read More

भेड़िए के बाद अब लखीमपुर खीरी में मगरमच्छ का खौंफ है. मगरमच्छ सबके सामने एक बच्ची को अपने जबड़े में फंसा कर सबके सामने ले गया था. बच्ची का शव आज नदी में मिला. | Read More

प्रयागराज में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद रेवती रमण सिंह (Former MP Revati Raman Singh) के खिलाफ दर्ज केस में पुलिस ने कोर्ट में चार्चशीट दाखिल कर दी है. पूर्व सांसद पर करेली थाना क्षेत्र के लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर पोलिंग बूथ पर बवाल और पुलिस से भिड़ने का मामला विचाराधीन है. | Read More

चन्दौली में घर में सो रहे पिता पुत्र को सांप ने डंस दिया. जिससे बेटे की मौत हो गई. पिता की हालत गंभीर है. अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. | Read More

सुल्तानपुर चौक ठठेरी बाजार में बीते बुधवार को सर्राफा व्यवसायी की दुकान से लूट करने वाले तीनों बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ (Police Encounter in Sultanpur) के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ में तीनों बदमाशों के पैर में गोलियां लगी हैं. इस दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है. | Read More

यूपी के बस्ती जिले के सीएमओ पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है. शासन से शिकायत की गई है कि उन्होंने सीएमओ की कुर्सी हासिल करने के लिए कागजों में खुद को 2 साल ज्यादा सीनियर दिखाया. हालांकि उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया है. | Read More

उत्तर प्रदेश पुलिस अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी खरी उतर रही है. सोनभद्र की पुलिस लाइन को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है. | Read More

अलीगढ़ में आरटीओ ऑफिस के एजेंट गौरव गुप्ता की हत्या (Murder in Aligarh) का सनसनीखेज मामला क्वार्सी थाने में दर्ज किया गया है. गौरव की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी. पुलिस अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की बात कह रही है. | Read More

आज हर काम मोबाइल-लैपटॉप से हो रहा है.जिससे बच्चों और युवाओं में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे है. इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत राठी से जानिए की उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है. | Read More

तराई से शहर तक आदमखोर भेड़ियों, बाघों और तेंदुओं का आंतक, जानिए क्यों फेल है वन विभाग - Terror of wild animals in UP

बहराइच में आदमखोर हो चुके भेड़ियों को पकड़ने में वन विभाग (Terror of Wild Animals in UP) का सारा तंत्र लगा है, लेकिन दावे के अनुसार सारी कवायद फेल ही साबित हो रही है. आदमखोर भेड़ियों के अलावा बाघ और तेंदुओं को पकड़ने में वन विभाग के पसीने छूट रहे हैं. | Read More