ETV Bharat / state / Uttar Pradesh News > UP News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News in Hindi - 15 October 2024

उत्तर प्रदेश न्यूज़ - Tue Oct 15 2024: Breaking News from UP Today- पीएम मोदी-सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट UP में बेपटरी, कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग सेंटरों को नहीं मिला टारगेट

By Uttar Pradesh Live News Desk Published : 57 minutes ago | Updated : 24 minutes ago

Etv Bharat ( Etv Bharat )

पीएम मोदी-सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट UP में बेपटरी, कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग सेंटरों को नहीं मिला टारगेट सत्र 2024-25 के लिए प्रशिक्षणदाताओं को अभी तक लक्ष्य न मिलने से निराशा | Read More ETV Bharat Live Updates - SKILL TRAINING खुशखबरी! यूपी में इन 5272 पदों पर निकली भर्ती, ये है आवेदन की अंतिम तिथि यूपी में सरकारी नौकरी (UP Jobs) फिर निकाली गई है. चलिए जानते हैं इस बारे में. | Read More ETV Bharat Live Updates - UP GOVERNMENT यूपी की 19 लाख लड़कियां मनचलों को देंगी मुंहतोड़ जवाब, मिशन शक्ति ने बनाया ताकतवर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण सत्र 2023-24 में लाखों बालिकाओं को मिला आत्मरक्षा का प्रशिक्षण | Read More ETV Bharat Live Updates - RANI LAXMIBAI SELF DEFENSE अखिलेश यादव शोक संवेदना व्यक्त करने सपा विधायक के घर पहुंचे; बहराइच हिंसा पर ये कहा सपा अध्यक्ष ने कहा, बहराइच में हुई हिंसा पर सरकार चुप क्यों है? | Read More ETV Bharat Live Updates - LUCKNOW NEWS बरेली सेंट्रल जेल से फरार कैदी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, आजीवन कारावास की सजा काट रहा इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, खेत में काम करने के दौरान हो गया फरार | Read More ETV Bharat Live Updates - BAREILLY NEWS दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर पहुंचने लगे दीप, 40 लाख रुई बाती का होगा इस्तेमाल झारखंड से दीप जलाने आएगी आदिवासियों की टीम, आठ लाख से अधिक दिए राम की पैड़ी के पास बने स्टोर रूम में पहुंचा दिए गए. | Read More ETV Bharat Live Updates - AYODHYA DEEPOTSAV JHARKHAND TEAM कुत्तों संग सैर-सपाटा करना है तो करवा लें ये काम, लखनऊ में इन जगहों पर बन रहा लाइसेंस, पढ़िए पूरी प्रक्रिया नगर निगम की टीम अभियान चलाकर 2500 से 5000 हजार रुपये तक वसूल रही जुर्माना | Read More ETV Bharat Live Updates - DOG LISENCE NAGAR NIGAM LUCKNOW ATM से कटा पैसा 5 दिन तक नहीं आया, क्या 100 रुपए रोज पेनाल्टी मिलेगी, जानिए Rules बैंक एटीएम (Bank Atm) की बत्ती गुल होने पर पैसा कटने की समस्या का आखिर निदान क्या है चलिए आपको बताते हैं. | Read More ETV Bharat Live Updates - ATM SE PAISE CUT GAYE यूपी विधानसभा की समितियों का बदलेगा तौर-तरीका, अध्यक्ष सतीश महाना ने सदस्यों को दिए ये निर्देश समितियों की बैठक में यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदस्यों की भूमिका को बताया अहम | Read More ETV Bharat Live Updates - ASSEMBLY SPEAKER SATISH MAHANA पता न बताने पर 2 भाइयों पर हमला, घर में घुसकर बचाई जान, पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के नाम पर धमकाया मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के कारण पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है | Read More ETV Bharat Live Updates - REVEALING ADDRESS DISPUTE

पीएम मोदी-सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट UP में बेपटरी, कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग सेंटरों को नहीं मिला टारगेट सत्र 2024-25 के लिए प्रशिक्षणदाताओं को अभी तक लक्ष्य न मिलने से निराशा | Read More ETV Bharat Live Updates - SKILL TRAINING खुशखबरी! यूपी में इन 5272 पदों पर निकली भर्ती, ये है आवेदन की अंतिम तिथि यूपी में सरकारी नौकरी (UP Jobs) फिर निकाली गई है. चलिए जानते हैं इस बारे में. | Read More ETV Bharat Live Updates - UP GOVERNMENT यूपी की 19 लाख लड़कियां मनचलों को देंगी मुंहतोड़ जवाब, मिशन शक्ति ने बनाया ताकतवर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण सत्र 2023-24 में लाखों बालिकाओं को मिला आत्मरक्षा का प्रशिक्षण | Read More ETV Bharat Live Updates - RANI LAXMIBAI SELF DEFENSE अखिलेश यादव शोक संवेदना व्यक्त करने सपा विधायक के घर पहुंचे; बहराइच हिंसा पर ये कहा सपा अध्यक्ष ने कहा, बहराइच में हुई हिंसा पर सरकार चुप क्यों है? | Read More ETV Bharat Live Updates - LUCKNOW NEWS बरेली सेंट्रल जेल से फरार कैदी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, आजीवन कारावास की सजा काट रहा इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, खेत में काम करने के दौरान हो गया फरार | Read More ETV Bharat Live Updates - BAREILLY NEWS दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर पहुंचने लगे दीप, 40 लाख रुई बाती का होगा इस्तेमाल झारखंड से दीप जलाने आएगी आदिवासियों की टीम, आठ लाख से अधिक दिए राम की पैड़ी के पास बने स्टोर रूम में पहुंचा दिए गए. | Read More ETV Bharat Live Updates - AYODHYA DEEPOTSAV JHARKHAND TEAM कुत्तों संग सैर-सपाटा करना है तो करवा लें ये काम, लखनऊ में इन जगहों पर बन रहा लाइसेंस, पढ़िए पूरी प्रक्रिया नगर निगम की टीम अभियान चलाकर 2500 से 5000 हजार रुपये तक वसूल रही जुर्माना | Read More ETV Bharat Live Updates - DOG LISENCE NAGAR NIGAM LUCKNOW ATM से कटा पैसा 5 दिन तक नहीं आया, क्या 100 रुपए रोज पेनाल्टी मिलेगी, जानिए Rules बैंक एटीएम (Bank Atm) की बत्ती गुल होने पर पैसा कटने की समस्या का आखिर निदान क्या है चलिए आपको बताते हैं. | Read More ETV Bharat Live Updates - ATM SE PAISE CUT GAYE यूपी विधानसभा की समितियों का बदलेगा तौर-तरीका, अध्यक्ष सतीश महाना ने सदस्यों को दिए ये निर्देश समितियों की बैठक में यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदस्यों की भूमिका को बताया अहम | Read More ETV Bharat Live Updates - ASSEMBLY SPEAKER SATISH MAHANA पता न बताने पर 2 भाइयों पर हमला, घर में घुसकर बचाई जान, पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के नाम पर धमकाया मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के कारण पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है | Read More ETV Bharat Live Updates - REVEALING ADDRESS DISPUTE

Last Updated : 24 minutes ago