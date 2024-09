यूपी सरकार का दावा फेल ; गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान धड़ाम, आए दिन हो रहे हादसे - Pothole free road in UP

यूपी सरकार का दावा है कि 10 अक्टूबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त कर दिया जाएगा. इसके लिए अफसरों की फौज योजना बनाने में जुटी है. हालांकि अफसरों की योजना केवल कागजों पर ही है. POTHOLE FREE ROAD IN UP | Read More