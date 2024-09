127 साल पहले वाराणसी में शुरू हुआ था गणेश उत्सव, बाल गंगाधर तिलक से है नाता - Ganesh Festival in Varanasi

महादेव की नगरी काशी में गणेश उत्सव (Ganesh Utsav in city of Mahadev) मनाने की परंपरा काफी पुरातन है. बताया जाता है कि करीब 127 साल से काशीवासी इस आस्था और विश्वास को संजोए हैं और हर साल धूमधाम से गणेश उत्सव मनाते हैं. | Read More