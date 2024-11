ETV Bharat / state / Uttar Pradesh News > UP News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News in Hindi - 21 November 2024

UP News Live - Latest Updates from Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश न्यूज़ : Thu Nov 21 2024 ताजा समाचार- किसानों के लिए राहत, UP की 90 चीनी मिलों में पेराई शुरू, गन्ना इंडेंट भी जारी

Published : 38 minutes ago | Updated : 8 minutes ago

किसानों के लिए राहत, UP की 90 चीनी मिलों में पेराई शुरू, गन्ना इंडेंट भी जारी SUGAR MILL CRUSHING STARTS : अन्य चीनी मिलों में भी जल्द शुरू होगी पेराई. 39 चीनी मिलों ने शुरू किया भुगतान. | Read More ETV Bharat Live Updates - UP GOVERNMENT गोरखपुर में 5500 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 17 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण Industrial Corridor in Gorakhpur : सरकार की मंशा यहां बड़े उद्योग लगाने के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर के रूप में विकसित कर करने की है. | Read More ETV Bharat Live Updates - INDUSTRIAL CORRIDOR IN GORAKHPUR इटावा फैमिली मर्डर: चार हत्याओं के आरोपी सर्राफ की प्रेमिका को सरेंडर से पहले पुलिस ने दबोचा Etawah News: कोतवाली क्षेत्र के लालपुरा में एक ही परिवार की चार हत्याओं के मामले में बड़ी सफलता. पुलिस ने विधिक कार्रवाई के बाद भेजा जेल. | Read More ETV Bharat Live Updates - UP NEWS जनेश्वर मिश्र पार्क में गुलाब की 2200 प्रजातियों के पौधे लगेंगे, रोज फेस्टिवल का होगा आयोजन Janeshwar Mishra Park Lucknow : लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने गुलाब वाटिका को उच्चीकृत करने के निर्देश दिए हैं. | Read More ETV Bharat Live Updates - JANESHWAR MISHRA PARK इटावा में एंबुलेंस कर्मियों ने बचाई जच्चा-बच्चा की जान, वाहन में कराया सुरक्षित प्रसव AMBULANCE DELIVERY : महिला को सैफई मेडिकल कॉलेज लेकर जा रहे थे परिजन. एंबुलेंस में बिगड़ने लगी हालत. | Read More ETV Bharat Live Updates - DELIVERY IN AMBULANCE यूपी मौसम: 30 जिलों में आज कोहरे का अलर्ट, कानपुर सबसे ठंडा, 1 दिसंबर से कड़ाके की सर्दी UP Weather Latest Update: उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों में घना कोहरा छाया. रात में सर्दी बढ़नी शुरू. | Read More ETV Bharat Live Updates - यूपी मौसम मां ने गला दबाकर 11 साल के बेटे को मार डाला, अवैध संबंध का राज छिपाने के लिए दूसरे पति के साथ मिलकर रची साजिश MOTHER MURDERD SON : हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश नाकाम. महिला और उसका दूसरा पति गिरफ्तार. | Read More ETV Bharat Live Updates - ILLICIT RELATIONSHIP SON MURDER लखनऊ में दो अलग-अलग सड़क हादसों में वृद्धा समेत दो की मौत Lucknow News : सरोजनीनगर में ई रिक्शा पलटने से हार्डवेयर कर्मी की मौत. रहीमाबाद में बेकाबू वाहन ने वृद्धा को रौंद दिया. | Read More ETV Bharat Live Updates - TWO KILLED IN LUCKNOW ROAD ACCIDENT लखीमपुर खीरी में बाइक सवार मजदूरों को अज्ञात वाहन ने कुचला, 3 की मौत Lakhimpur Kheri News: क्लेयर पैलेस के पास भीषण हादसा हुआ है. अज्ञात वाहन के टक्कर से तीन मजदूर की मौत हो गई. | Read More ETV Bharat Live Updates - LAKHIMPUR KHERI ROAD ACCIDENT यूपी उपचुनाव Exit Poll; भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी, सपा को नुकसान, बसपा सहित अन्य का नहीं खुला खाता उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर एक्जिट पोल आने लगे हैं. एक्जिट पोल में भाजपा को फायदा तो सपा को नुकसान | Read More ETV Bharat Live Updates - UP BY ELECTION EXIT POL

Last Updated : 8 minutes ago