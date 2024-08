UP News Today Live : उत्तर प्रदेश न्यूज़ Thu Aug 29 2024 ताजा समाचार

साढ़े नौ करोड़ जनधन खाते खोल देश में नंबर-1 बना उत्तर प्रदेश, महिलाओं की बड़ी भागीदारी - UP Number 1 in Jan Dhan Accounts

उत्तर प्रदेश साढ़े नौ करोड़ जनधन खाते खोलकर देश में नंबर-1 बन (UP Number 1 in Jan Dhan Accounts) गया है. इन खातों में लगभग पांच करोड़ खाताधारक महिलाएं हैं.