ETV Bharat / state / Uttar Pradesh News > UP News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News in Hindi - 14 September 2024

UP News - Uttar Pradesh Today Live : उत्तर प्रदेश न्यूज़ Sat Sep 14 2024 ताजा समाचार- अब लेट फीस के साथ 20 सितंबर तक UP बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे छात्र, 9वीं-11वीं में इस तारीख तक होगा पंजीकरण - UP Board Exam Application

By Uttar Pradesh Live News Desk Published : 40 minutes ago | Updated : 6 seconds ago

Etv Bharat ( Etv Bharat )

अब लेट फीस के साथ 20 सितंबर तक UP बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे छात्र, 9वीं-11वीं में इस तारीख तक होगा पंजीकरण - UP Board Exam Application यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने संस्थागत और व्यक्तिगत छात्रों के आवेदन की तिथियों में संशोधन की घोषणा की है. | Read More ETV Bharat Live Updates - UP BOARD EXAM FORM बच्चों को देशी घी खिलाने से पहले ये पढ़ें: ब्रांडेंड कंपनियों से एक्सपायरी घी खरीद नई पैकिंग में बेचते थे, ऐसे खुली पोल - Action by food safety department लखनऊ खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम (Action by Food Safety Department) ने छापेमारी कर आलमबाग क्षेत्र में नकली घी बनाने वाली बालाजी ट्रेडिंग कंपनी का भंडाफोड़ किया है. कंपनी मालिक कृष्ण गोपाल अग्रवाल की फैक्ट्री से 60 लाख का नकली देशी घी बरामद किया है. | Read More ETV Bharat Live Updates - DESHI GHEE NAKLI योगी सरकार इस जिले के बेरोजगारों को देने जा रही नौकरी का मौका, जानिए करना क्या होगा? - up jobs योगी सरकार ने प्रदेश के बेरोजगारों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन तेज कर दिया है. चलिए जानते हैं अब किसी जिले में सरकार की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. | Read More ETV Bharat Live Updates - UP ROJGAR मेरठ से चुराई गईं भैंसों को तलाशेगी UP पुलिस, सर्विलांस टीम भी लगी, कई दिनों से दौड़ रही थी महिला, एसपी सिटी ने समझा दर्द - Meerut woman buffalo theft मेरठ में एक महिला के कई मवेशियों को चोर खोल ले गए. महिला ने पुलिस से शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई. एसपी सिटी ने महिला का दर्द समझा. उन्होंने घटना के खुलासे के लिए टीम भी गठित कर दी है. | Read More ETV Bharat Live Updates - UP POLICE SEARCH BUFFALO अब सिर्फ 10 हजार में होगा म्यूटेशन, दुकानदारों से नहीं वसूला जायेगा अतिरिक्त शुल्क, शमशान घाट में लगेंगे रेट कार्ड - property mutation charge in up नगर निगम में अब तक प्रॉपर्टी की कीमत का एक फीसदी म्यूटेशन शुल्क लगता था लेकिन, नये फैसले में मुहर लगने के बाद अब इसकी राशि को 10 हजार रुपये के तौर पर फिक्स कर दी गयी है. | Read More ETV Bharat Live Updates - NAGAR NIGAM LUCKNOW योगी सरकार की तबादला एक्सप्रेस फिर चली: देर रात कई DM फिर इधर से उधर, जानिए किन जिलों के अफसर बदले गए - ias transfer योगी सरकार की तबादला मेल (IAS Transfer) देर रात फिर चली. चलिए जानते हैं कि देर रात किन जिलों के डीएम बदले गए. | Read More ETV Bharat Live Updates - IAS TRANSFER UP सीएम योगी का एक्शन, बनारस में नए घाट का पत्थर गिरने से बुजुर्ग की मौत मामले में APM व JE निलंबित, गुणवत्ता की होगी जांच - Varanasi Baluwa Ghat Accident वाराणसी के रामनगर में नए घाट की बैठक का छत गिरने के मामले में सीएम योगी ने गंभीरता दिखाई है. इसके बाद मामले में कार्रवाई की गई है. तकनीकी समिति कार्यों की गुणवत्ता की जांच भी करेगी. | Read More ETV Bharat Live Updates - CM YOGI ADITYANATH

अब लेट फीस के साथ 20 सितंबर तक UP बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे छात्र, 9वीं-11वीं में इस तारीख तक होगा पंजीकरण - UP Board Exam Application यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने संस्थागत और व्यक्तिगत छात्रों के आवेदन की तिथियों में संशोधन की घोषणा की है. | Read More ETV Bharat Live Updates - UP BOARD EXAM FORM बच्चों को देशी घी खिलाने से पहले ये पढ़ें: ब्रांडेंड कंपनियों से एक्सपायरी घी खरीद नई पैकिंग में बेचते थे, ऐसे खुली पोल - Action by food safety department लखनऊ खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम (Action by Food Safety Department) ने छापेमारी कर आलमबाग क्षेत्र में नकली घी बनाने वाली बालाजी ट्रेडिंग कंपनी का भंडाफोड़ किया है. कंपनी मालिक कृष्ण गोपाल अग्रवाल की फैक्ट्री से 60 लाख का नकली देशी घी बरामद किया है. | Read More ETV Bharat Live Updates - DESHI GHEE NAKLI योगी सरकार इस जिले के बेरोजगारों को देने जा रही नौकरी का मौका, जानिए करना क्या होगा? - up jobs योगी सरकार ने प्रदेश के बेरोजगारों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन तेज कर दिया है. चलिए जानते हैं अब किसी जिले में सरकार की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. | Read More ETV Bharat Live Updates - UP ROJGAR मेरठ से चुराई गईं भैंसों को तलाशेगी UP पुलिस, सर्विलांस टीम भी लगी, कई दिनों से दौड़ रही थी महिला, एसपी सिटी ने समझा दर्द - Meerut woman buffalo theft मेरठ में एक महिला के कई मवेशियों को चोर खोल ले गए. महिला ने पुलिस से शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई. एसपी सिटी ने महिला का दर्द समझा. उन्होंने घटना के खुलासे के लिए टीम भी गठित कर दी है. | Read More ETV Bharat Live Updates - UP POLICE SEARCH BUFFALO अब सिर्फ 10 हजार में होगा म्यूटेशन, दुकानदारों से नहीं वसूला जायेगा अतिरिक्त शुल्क, शमशान घाट में लगेंगे रेट कार्ड - property mutation charge in up नगर निगम में अब तक प्रॉपर्टी की कीमत का एक फीसदी म्यूटेशन शुल्क लगता था लेकिन, नये फैसले में मुहर लगने के बाद अब इसकी राशि को 10 हजार रुपये के तौर पर फिक्स कर दी गयी है. | Read More ETV Bharat Live Updates - NAGAR NIGAM LUCKNOW योगी सरकार की तबादला एक्सप्रेस फिर चली: देर रात कई DM फिर इधर से उधर, जानिए किन जिलों के अफसर बदले गए - ias transfer योगी सरकार की तबादला मेल (IAS Transfer) देर रात फिर चली. चलिए जानते हैं कि देर रात किन जिलों के डीएम बदले गए. | Read More ETV Bharat Live Updates - IAS TRANSFER UP सीएम योगी का एक्शन, बनारस में नए घाट का पत्थर गिरने से बुजुर्ग की मौत मामले में APM व JE निलंबित, गुणवत्ता की होगी जांच - Varanasi Baluwa Ghat Accident वाराणसी के रामनगर में नए घाट की बैठक का छत गिरने के मामले में सीएम योगी ने गंभीरता दिखाई है. इसके बाद मामले में कार्रवाई की गई है. तकनीकी समिति कार्यों की गुणवत्ता की जांच भी करेगी. | Read More ETV Bharat Live Updates - CM YOGI ADITYANATH

Last Updated : 6 seconds ago