गोद में न आने से नाराज बुआ ने दो साल की मासूम को पटक कर मारा डाला ! - Murder of child in Aligarh

अलीगढ़ कोतवाली क्षेत्र में दो साल की मासूम की हत्या (Murder of child in Aligarh) का मामला सामने आया है. आरोप है कि गोद में न आने से नाराज बुआ ने उसे उठा कर जमीन पर पटक दिया. जिससे मामसू की इलाज के दौरान मौत हो गई. | Read More