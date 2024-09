बरेली फल मंडी में लगी भीषण आग, 24 दुकानें जलकर हुईं राख - fire in bareilly

बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के डेलापीर सब्जी मंडी (Fire in Fruit Market in Bareilly) में गुरुवार देर रात आग लगने से 24 दुकानें जल गईं. दुकानों में काफी सामान भरा था. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. | Read More