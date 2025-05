ETV Bharat / state

बेटी के रिशेप्सन से घर लौट रहा था परिवार, कार और बोलेरो में भिड़ंत, 2 लोगों की मौत और 6 घायल - BOLERO AND TRUCK COLLIDED 2 DIED

ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत में 2 की मौत, 6 घायल ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 27, 2025 at 4:35 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 5:02 PM IST 2 Min Read

कुशीनगर : कसया नगर के देवरिया मार्ग पर सोमवार की रात मांगलिक कार्यक्रम से लौट रहे बोलेरो और ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने घायलों को कसया सीएचसी भिजवाया. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया. वहां से एक घायल को गोरखपुर रेफर कर दिया गया है. बाकी घायलों को पडरौना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है. कसया थाना के परसौनी निवासी मुनीब अंसारी के लड़की की शादी 25 मई को देवरिया जिले के पथरदेवा ब्लॉक के भेली पट्टी में हुई थी. 26 को विदाई होने के बाद परिवार और रिश्तेदार चौथी लेकर वलीमें (रिशेप्सन) में शामिल होने गए थे. वहां से देर रात को भोजन करने के बाद घर लौट रहे थे, तभी कसया देवरिया मार्ग पर सिसवा महंथ गोदाम के समीप ट्रक और बोलेरो की आमने सामने भिड़ंत हो गई. जिसमें शिक्षक रहीम अंसारी (70), रफीउद्दीन उर्फ बबलू (40) की मौत हो गई. बोलेरो में सवार अन्य 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए. जिसमे सैनुल्लाह अंसारी (45) पुत्र नबी हसन, जमीला (42) पत्नी सैनूल्लाह अंसारी, इकबाल अंसारी (44) पुत्र वाहिद अली, समीर अंसारी (11) पुत्र इकबाल, फैजान (13) पुत्र सनिउल्लाह, सोहराब (17) पुत्र सिराजुद्दीन मौजूद थे. जिसमे सोहराब की नाजुक हालात देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया. सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमोर्टम के लिए भेज विधिक कारवाई में जुटी गई है.

