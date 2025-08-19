ETV Bharat / state

कुशीनगर में पुलिस के सामने युवक को मारी गोली, 3 आरोपी गिरफ्तार - KUSHINAGAR NEWS

कोतवाली पड़रौना के खिरकियां बाजार का मामला, आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस.

कुशीनगर में पुलिस के सामने एक युवक को मारी गोली. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 12:37 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 12:48 PM IST

कुशीनगर : कोतवाली पड़रौना के खिरकियां बाजार में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और देखते ही देखते गोली चल गई. वारदात में विकास यादव गंभीर रूप से घायल हो गया. जानकारी के मुताबिक गोली तब चली जब पुलिस मौके पर थी. इसका वीडियो सामने आया है. घटना पुलिस चौकी के महज कुछ कदम पर हुई.


बता दें कि विवाद पहले झगड़े से शुरू हुआ, कुछ देर बाद फिर लाठी-डंडे चले और एक युवक ने अपने भाई के लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली चला दी. पुलिस के मुताबिक गोली चलाने वाले युवक का नाम दिनेश यादव है. गोली चलाने वाले आरोपी दिनेश यादव, राहुल यादव मौके से फरार हो गए. पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.


जानकारी के मुताबिक, खिरकियां बाजार का रहने वाला राहुल (24) मेडिकल स्टोर चलाता है. स्टोर पर काम करने वाली लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था. लड़की को राहुल के गांव का रहने वाला विकास यादव (30) भी पसंद करता है. मंगलवार को राहुल लड़की के साथ जा रहा था. दुकान से 400 मीटर दूर विकास ने रास्ते में उसे रोक लिया. उसके बाइक की चाबी और प्लग निकाल दिए. इसके बाद दोनों में कहासुनी हो गई. हालांकि वहां मौजूद लोगों ने झगड़ा शांत करा दिया. इसके करीब 20 मिनट बाद राहुल लड़की को छोड़कर वापस आया.


विकास के साथ उसका दोबारा झगड़ा हो गया. इसमें विकास के सिर में चोट लगी, वह घर पहुंचा, फिर लोग उसे अस्पताल ले गए. वहां प्राथमिक इलाज के बाद डाक्टर ने विकास को छोड़ दिया. इसके बाद विकास के परिजन राहुल के घर गए. वहां राहुल से फिर झगड़ा हो गया. परिवार के लोगों ने इसकी सूचना राहुल के भाई दिनेश (30) को दी.


सूचना मिलते ही दिनेश घर पहुंचा, इसके बाद कहासुनी हो गई. इतने में दिनेश ने अपनी रिवाल्वर निकाल ली. पहला फायर जमीन पर किया. इसके बाद दिनेश ने दूसरा फायर विकास पर किया लेकिन वह बच गया. दिनेश दौड़कर विकास के पास गया और पेट में रिवाल्वर सटाकर गोली मार दी. इससे विकास गंभीर रूप से घायल हो गया. वहां मौके पर पुलिस मौजूद थी. घटना के बाद विकास को अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर होने के चलते डाक्टर ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया. 25 दिन पहले ही उसके चाचा की भी मौत हो गई थी. इसी वजह से वह गांव आया था.

क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार सिंह का कहना है कि राहुल और उसके भाई दिनेश समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है. घटना में प्रयुक्त रिवाल्वर बरामद कर ली गई है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.

