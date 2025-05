ETV Bharat / state

यूपी में कटे हाथ जोड़ने वाला सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल: 1 साल में धड़ाधड़ 30 सफल सर्जरी, 5-6 महीने में मरीज हाथ चलाने लगते, अब मांगी ये इजाजत - KGMU LUCKNOW

यूपी में कटे हाथ जोड़ने वाला सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल. ( etv bharat )

Published : May 1, 2025 at 5:57 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 6:42 PM IST

लखनऊ: आज हम आपको एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने यूपी में बीते एक साल में कटे हाथ जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा सर्जरी की है. ये दावा है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) का. यह अस्पताल अब बड़ी तैयारी करने जा रहा है. यह तैयारी एम्स जैसी है, इसके लिए अस्पताल की ओर से लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है. अगर यह लाइसेंस अस्पताल को मिल गया तो यह अत्याधुनिक तकनीक से इलाज वाले बड़े अस्पताल में शुमार हो जाएगा.

2024 से अब तक कितनी सर्जरीः केजीएमयू के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. विजय कुमार ने बताया कि वैसे तो कटे हाथ की सर्जरी की व्यवस्था अस्पताल में 2022 से हैं. 2024 से अब तक 30 कटे हाथों की सर्जरी यहां हो चुकी है. यह अस्पताल के लिए बड़ी उपलब्धि है. केजीएमयू के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. विजय कुमार ने दी यह जानकारी. (etv bharat)

कितना खर्च आता हैः अस्पताल के ट्रामा सेंटर में आने वाले मरीजों का परचा 100 रुपए में बनता है. हाथ कटने की स्थिति में उन्हें प्लास्टिक सर्जरी विभाग रेफर किया जाता है, वहां विशेषज्ञों की टीम उनका इलाज करती है. यह पूरा खर्च सरकारी होता है यानी मरीज पर कोई भी अतिरिक्त बोझ नहीं आता है.

अस्पताल ने क्यों किया लाइसेंस के लिए आवेदनः केजीएमयू के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. विजय कुमार ने बताया कि अब इससे थोड़ा आगे जाकर ब्रेनडेड होने वाले व्यक्तियों के हाथ जरूरतमंदों में प्रत्यारोपित करने की तैयारी चल रही है. जरूरी संसाधन जुटाने के बाद इसके लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया गया है. उम्मीद है जल्द ही लाइसेंस मिल जाएगा. युद्ध अथवा किसी हादसे की वजह से हाथ गंवाने वाले व्यक्तियों के साथ ही करंट लगने की स्थिति में भी कई बार हाथ कट जाता है या फिर बुरी तरह से नष्ट होने की वजह से दोबारा जोड़ने लायक नहीं बचता है.





उन्होंने बताया कि हाथों के प्रत्यारोपण के लिए प्लास्टिक सर्जन, वैस्कुलर सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट सहित विभिन्न विभागों के डॉक्टरों की टीम बनाई जाती है. ब्रेन डेड से हाथ निकालने के बाद जरूरतमंद मरीज के हाथ की मुख्य धमनियों, हड्डियों, नसों, मांसपेशियों सहित सभी आंतरिक हिस्से की माइक्रो प्लास्टिक सर्जरी की जाती है. इससे खून का प्रवाह शुरू हो जाता है. लाइसेंस मिलने के बाद अगले दो महीने में प्रत्यारोपण की शुरुआत हो जाएगी सर्जरी है.

