करवा चौथ 2025 पर महिलाएं क्या करें, क्या न करें? जानिए चांद निकलने का सही समय, पूजा का शुभ मुहूर्त कब

व्रत-पूजन करने के लिए क्या है सही विधि, कैसे करें चंद्रमा का दर्शन.

Photo Credit; ETV Bharat
करवा चौथ पर आइए जानते हैं कैसे करे विधिवत व्रत-पूजन (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 4:29 PM IST

Updated : October 9, 2025 at 5:02 PM IST

11 Min Read
वाराणसी/लखनऊ/कानपुर: अखंड सौभाग्य की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं. इस बार करवा चौथ शुक्रवार 10 अक्तूबर को पड़ रहा है. यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. इस व्रत को कर्क संक्रान्ति भी कहते हैं. कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चन्द्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को मनाए जाने वाले इस पर्व पर विवाहित स्त्रियां 16 श्रृंगार कर पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य एवं अपने सौभाग्य के लिए निराहार रहकर चन्द्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं और उदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर भोजन करती हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
ये रहेगा शुभ मुहुर्त काल (Photo Credit; ETV Bharat)

जानें शुभ मुहूर्त और पूजन का समय: संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से जुड़े ज्योतिषाचार्य आचार्य दैवज्ञ कृष्ण शास्त्री ने बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी अर्थात उस चतुर्थी की रात जिसमें चंद्रमा दिखाई देने वाला है, उस दिन सुबह स्नान के बाद सुंदर वस्त्र धारण कर, हाथों में मेहंदी लगा, अपने पति की लंबी आयु, आरोग्य व सौभाग्य के लिए स्त्रियां चंद्रोदय तक व्रत रहकर पूजा करती हैं. पूजन करने के लिए बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी बनाकर देवों को स्थापित किया जाता है.

  • शास्त्री ने बताया कि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी में करवा चौथ का पूजन 10 अक्तूबर को होगा.
  • कार्तिक कृष्णपक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्तूबर को रात 10:55 बजे लगेगी और 10 अक्तूबर को रात 7:39 बजे तक रहेगी.
  • 10 अक्तूबर को चंद्रोदय रात में 8:03 बजे होगा.
Photo Credit; ETV Bharat
पूजा की थाली में क्या-क्या जरूरी (Photo Credit; ETV Bharat)

पूजा में बोले जाते हैं ये मंत्र

  1. ॐ शिवाय नमः
  2. ॐ नमः शिवाय
  3. ॐ षण्मुखाय नमः (स्वामी कार्तिकेय के लिए)
  4. ॐ गणेशाय नमः
  5. ॐ सोमाय नमः (चंद्रमा के लिए)

इन देवी-देवताओं की होती है पूजा: बता दें कि करवा चौथ के दिन माता पार्वती की पूजा आराधना कर महिलाएं अखण्ड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. इस दिन भगवान शिव-पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की भी पूजा होती है. लेकिन प्रधानता चन्द्रमा की होती है. चन्द्रमा को पुरुष रूपी ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है.

Photo Credit; ETV Bharat
पूजा सामग्री (Photo Credit; ETV Bharat)

पति के हाथ से पानी पीकर तोड़ा जाता है व्रत: महिलाओं ने कहा कि करवा चौथ को लेकर एक अलग ही खुशी रहती है. साथ ही शाम होने के बाद पूजा-पाठ करके पति के हाथों से ही पानी पीकर व्रत तोड़ते हैं. इस दिन कॉलोनी की कुछ महिलाएं एकजुट होकर करवाचौथ की कथा सुनती हैं और थाली को राउंड करते हुए एक दूसरे को सौंपते हैं. फिर ये पूजा पाठ की विधि करके घर के बड़े जनों और पति का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
सुहाग सामग्री में खरीदें ये (Photo Credit; ETV Bharat)

राशि अनुसार कपड़ो के रंग से बढ़ेगा सौभाग्य: आचार्य दैवज्ञ ने बताया कि महिलाएं करवा चौथ पर राशियों के अनुसार कपड़ों के रंग का चयन करें, तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी. सामान्यतः सुनहरे, पीले और लाल रंग के परिधान धारण करना शुभ माना गया है. लाल रंग से ऊष्मा का संचार होता है, वहीं सुनहरे व पीले रंगों से जीवन में प्रसन्नता आती है.

Photo Credit; ETV Bharat
ऐसे करें पूजन (Photo Credit; ETV Bharat)

करवा चौथ के दिन न करें ये काम

  • अन्न या जल ग्रहण न करें : करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है, इसलिए सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक कुछ भी न खाए.
  • बाल न धोएं: करवा चौथ के दिन बाल धोना वर्जित होता है, इसलिए एक दिन पहले ही बाल धो लें.
  • दिन में सोने से बचें: करवा चौथ के व्रत के दौरान दिन में सोना शुभ नहीं माना जाता.
  • व्रत बीच में न छोड़े: अगर एक बार व्रत का संकल्प ले लिया तो उसके बाद इसे अधूरा न छोड़ें.
  • इन रंगों के न पहने कपड़े: इस दिन काले, सफेद रंग के कपड़े न पहनें.

करवा चौथ के दिन क्या करें?

  • सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नए कपड़े पहनें.
  • सरगी (सास द्वारा दिया गया आहार) का सेवन करें, फिर व्रत का संकल्प लें.
  • सुहाग का सामान और अन्न का दान करें.
  • चांद को देखकर व्रत का पारन करें.

करवा चौथ के दिन इन गलतियों से बचें

  • किसी से लड़ाई-झगड़ा न करें.
  • नकारात्मक बातें या विचार मन में न लाएं.
  • किसी के बारे में गलत न सोचें या किसी का अपमान न करें.
  • झूठ बोलने और कटु वचन कहने से बचें.
  • नाखून या बाल काटना इस दिन अशुभ माना जाता है.

द्रौपदी ने रखा था करवा चौथ का व्रत: दुकान में खरीदारी कर रही युवतियों ने बातचीत के दौरान कहा कि वैसे तो करवा चौथ की कई कहानियां है लेकिन एक कथा ऐसी है जिसे हर कोई जानता है. उन्होंने कहा कि जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या के लिए चले जाते हैं और अन्य भाइयों में मतभेद की स्थिति निर्मित होती है. इस बात से परेशान माता द्रौपदी भगवान कृष्ण के पास जाकर उपाय पूछती हैं, तब श्री कृष्ण ने करवा चौथ के व्रत धारण का उपाय द्रौपदी को बताया था. जिसके बाद माता द्रौपदी ने करवाचौथ का व्रत धारण किया था.

Photo Credit; ETV Bharat
यह भी जानें (Photo Credit; ETV Bharat)

क्यों होता है मिट्टी के करवे का अधिक महत्व: ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाला मिट्टी का करवा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. मान्यता है कि यह प्रेम, समर्पण, समृद्धि का प्रतीक है. पूजा के दौरान इसमें जल भरा जाता है और उसे देवी-देवताओं के आवाहन के साथ रखा जाता है. मिट्टी सबसे शुद्ध होती है इसलिए इसका प्रयोग पूजन में सबसे ज्यादा होता है.

Photo Credit; ETV Bharat
यह भी जानें (Photo Credit; ETV Bharat)

अब आर्थिक दृष्टि से और मान्यताओं के अनुसार लोग चांदी और सोने के करवे का भी इस्तेमाल करते हैं. चांदी और सोना शुद्ध माना जाता है और इस आधार पर समय-समय पर लोग इसका इस्तेमाल अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार करते हैं.

पंडित द्विवेदी का कहना है कि करवा शब्द संस्कृत के कारक से लिया गया है. जिसका तात्पर्य घड़ा या जलपात्र होता है. यह पात्र मिट्टी से बनता है इसलिए इसमें पांच तत्वों का समन्वय जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश एक साथ माना जाता है. व्रत करने वाली स्त्रियां चंद्र दर्शन से पहले करवे में जल भरती हैं और पूजा व चंद्र दर्शन के बाद आवाहन करते हुए ईश्वर को ध्यान करके इसी मिट्टी के करवे से जल भी ग्रहण करती हैं.

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि सुख-समृद्धि, सौभाग्य के लिए अपनी जन्मतिथि-जन्मराशि के अनुसार वस्त्र और आभूषण पहनना चाहिए.

Photo Credit; ETV Bharat
राशि के अनुसार कपड़े (Photo Credit; ETV Bharat)
  • जन्मतिथि के अनुसार रंगों का चयन जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 को हुआ हो, उनके लिए लाल, गुलाबी, नारंगी रंग शुभ है.
  • 2, 11, 29 के लिए चमकीला सफेद और क्रीम 13, 12, 21 और 30 के लिए पीला या सुनहला पीला फलदायी होगा.
  • 4, 13, 22, 31 के लिए चमकीला एवं मिश्रित चटकीला रंग पहनने से मिलेगा सौभाग्य.
  • 5, 14, 23 के लिए चमकीला सफेद रंग फलदायी होगा.
  • 7, 16, 25 के लिए चमकीला तथा मिश्रित रंग शुभ है.
  • 8, 17, 26 के लिए नीला व भूरा रंग पहनने से होगा फायदा.
  • 9, 18, 27 के लिए लाल, गुलाबी, नारंगी रंग होगा खास.

लखनऊ के बाजारों में अलग-अलग तरह के करवे: बता दें, करवा चौथ पर पहले के समय में मिट्टी के करवे का चलन था लेकिन अब चांदी, सोने, तांबे और मिट्टी चारों तरह के करवे का इस्तेमाल होता है. इसके अलावा अलग-अलग पूजन सामग्री भी रखी जाती है. जिसमें दीपक छलनी का भी महत्व है.

चांदी का करवा 15 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक और सोने का करवा 4 लाख 30 हजार रुपये तक का है. खरीदारों को तरह-तरह के लुभावने शोरूम में ऑफर भी दिए जा रहे हैं.

वहीं 50 से 250 रुपये तक मिट्टी का डिजाइनर करवा मिल रहा है. ज्यादातर महिलाएं मिट्टी के करवे की खरीदारी कर रही हैं. इनमें स्वदेश लुक की इतनी वैरायटी है कि महिला खरीदार अचंभित हैं. रंगों से बेहतरीन डिजाइनों को भरे गए यह मिट्टी के करवे महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं. बाजार में डिजाइनर मिट्टी के करवों की खासा मांग है. अमीनाबाद, चौक, रकाबगंज, यहियागंज, भूतनाथ मार्केट, आलमबाग समेत गली-मोहल्ले के बाजारों में मिट्टी के करवों की धूम है. इनकी कीमत 50 से लेकर 250 रुपये तक है. वहीं पीतल का करवा भी 500 से 1500 रुपये तक है. महिलाएं अपनी सुविधानुसार इन्हें खरीद रही हैं. करवा के साथ डिजाइनर चलनी भी है.

एंटीक लखनवी, कोल्हापुरी, बनारसी करवा: चौक सर्राफा के बड़े कारोबारी बताते हैं कि सोने और चांदी की कीमतें उफान पर हैं. यह दोनों धातुएं रोज नया कीर्तिमान गढ़ रही हैं. इसके बावजूद खरीदार कम नहीं हैं. सोने का आकर्षक करवा करीब 4 लाख 30 हजार रुपये का है. इसे कुछ ग्राहकों ने खरीदा भी है. वहीं चांदी के लखनवी, कोल्हापुरी, बनारसी, जयपुरिया करवा की धूम है. इनकी कीमत 40 हजार से शुरू होकर 80 हजार रुपये तक है. सोने-चांदी में वजन और डिजाइन की अहमियत होती है. इसी वजह से कीमत तय होती है.

सौन्दर्य की दुकानें भी गुलजार: करवा चौथ पर गहने, सौंदर्य प्रसाधन, साड़ियां, हार, मंगलसूत्र, नथनी, बिछिया और पायल चूड़ी से लेकर सभी सजावट के सामान की खरीदारी लोग करते हैं. सराफा में छोटी से बड़ी दुकानों व शोरूम में महिलाओं की भीड़ है. यही हाल सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर देखने को मिला.

एक दिन पहले ही हो रही पार्लर की बुकिंग: करवा चौथ की तैयारी को लेकर महिलाएं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. यही कारण है कि शाम होते ही बाजार में भीड़ उमड़ने लगती है. मेहंदी लगाने वालों व ब्यूटी पार्लर्स पर एडवांस बुकिंग होने लगी है.

पूजा की थाली और छलनी 25 रुपए से शुरू: अमीनाबाद बाजार के दुकानदार ने बताया कि करवाचौथ की थाली 150 रुपये से शुरू है, वहीं करवा 30 से लेकर 80 रूपये तक के बाजार में उपलब्ध है. जबकि अलग-अलग छलनी की गुणवत्ता के हिसाब से दाम तय किए गए हैं. सबसे सस्ती और साधारण छननी 25 रूपये की है बाकी सजी हुई छननी के दाम 50 रूपये से शुरू है वहीं दीए वाली छननी का दाम 110 रूपये है.

कानपुर के बाजारों-पार्लरों में रौनक: जिले के ब्यूटी पार्लरों में करवा चौथ के खास अवसर पर महिलाओं के लिए कई आकर्षक ऑफर लॉन्च किए गए हैं. जिसके चलते पार्लर में पहले से ही बुकिंग भी फुल हो चुकी है. इस बार महिलाओं में सबसे ज्यादा क्रेज नेचुरल, फेशियल, हर्बल स्क्रीन ट्रीटमेंट और डिज़ाइनर मेहंदी का देखने को मिल रहा है.

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान ब्यूटी पार्लर संचालिका ने बताया कि इस बार जो ऑफर महिलाओं के लिए लॉन्च किए हैं वह उनके बजट में है. जो पहले 1000 रुपए के पैकेज में फेशियल, थ्रेड, वैक्स देते थे वहीं अब हम उन्हें करवा चौथ के इस खास मौके पर 500 रु में एक स्पेशल पैकेज दे रहे हैं. जिसमें उन्हें फेशियल, थ्रेड, हैंड वैक्स, लेग वैक्स समेत कई और भी चीज उपलब्ध करा रहे हैं.

नेल एक्सटेंशन पर भी ऑफर: कानपुर साउथ की पार्लर संचालिका ने बताया कि इस बार करवा चौथ पर हमारे यहां महिलाओं को फ्री में मेहंदी लगाई जा रही है. इसके साथ ही नेल एक्सटेंशन पर भी ऑफर लांच किया गया है. इस स्पेशल ऑफर की बात की जाए, तो इसमें 799 में दोनों हाथों पर नेल पेंट के साथ नेल आर्ट भी किया जाएगा.

वहीं लहंगे स्टोर की संचालिका ने बताया कि इस बार करवा चौथ पर उनके पास गाउन, लहंगे और डायमंड के क्रेज वाले लहंगे की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है. उन्होंने बताया कि, इस बार लहंगे, गाउन की बुकिंग पर सीधे 50% ऑफ हैं.

इस बार व्यापार में हो सकता है उछाल: दुकानदारों की माने तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार 20 से 30% ज्यादा कारोबार होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: बनारस में शिव तांडव का लेजर शो; देव दीपावली से होगा नमो घाट पर शिव लीलाओं का लाइट एन्ड साउंड शो

Last Updated : October 9, 2025 at 5:02 PM IST

