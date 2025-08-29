ETV Bharat / state

कानपुर जू नए जानवरों की एंट्री, पीले रंग-लाल आंख वाला तोता, काले हंस और इगुआना दिल जीत लेगा... - KANPUR ZOO NEWS

विशाखापट्टनम से आए नए वन्यजीवों ने बढ़ाई कानपुर चिड़ियाघर की रौनक, दर्शक कर सकेंगे दीदार.

काले हंस, पीले तोते और 25 नए मेहमानों से कानपुर चिड़ियाघर में मची हलचल (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 10:51 AM IST

कानपुर : यूं तो कानपुर चिड़ियाघर में कई ऐसे वन्यजीव हैं जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं हर रोज काफी अच्छी खासी संख्या में दर्शक इन वन्यजीवों का दीदार करने के लिए भी पहुंचते हैं. अब इन वन्यजीवों के बीच कई ऐसे नए रंग-बिरंगे नन्हें मेहमान भी कानपुर जू में आ गए हैं जो, जल्द ही अब बाड़ों में अठखेलियां करते नजर आएंगे. एक ओर जहां काले हंस का जोड़ा लोगों को पानी में तैरता हुआ नजर आएगा. वहीं पीले रंग और लाल आंख वाला तोता दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता दिखाई देगा. काफी लंबे इंतजार के बाद गुरुवार सुबह विशाखापट्टनम स्थित इंदिरा गांधी जू लॉजिक पार्क से आए 25 नए नन्हें मेहमानों का कानपुर जू अब नया ठिकाना बन गया है. आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से वो वन्यजीव हैं, जिनका पहली बार कानपुर जू में दर्शक दीदार कर सकेंगे.

नावेद इकराम, क्षेत्रीय वन अधिकारी (Video Credit; ETV Bharat)

क्षेत्रीय वन अधिकारी नावेद इकराम ने बताया कि, वन्यजीव अदला बदली नियम के तहत विशाखापट्टनम के इंदिरा गांधी जू से जिन नए वन्यजीवों को चिड़ियाघर लाया गया है, उसमें 2 काले हंस, 4 ग्रीन इगुआना, 3 जंगली कुत्ते, एक लकड़बग्घा, एक भेड़िया, 6 पीले तोते, 2 काकड़ हिरण समेत कुल 25 वन्यजीवों को हम लेकर आए हैं. वही, कानपुर चिड़ियाघर से विशाखापत्तनम जू में जिन वन्यजीवों को भेजा गया है, उसमें तीन बारासिंघा, एक लकड़बग्घा, चार सांप दो मुंहा, चार कछुए, तीन पाड़ा हिरन, छह काला फीजेंट चार अन्य छोटे पक्षी समेत कुल 25 वन्यजीव शामिल हैं. उन्होंने बताया कि, कानपुर जू में हम 3 ऐसी प्रजातियों को लेकर आए हैं जो यहां पर पहले कभी नहीं थे. इनमें ल्युटीनो पेराकीट्स बहुत ही सुंदर तोता है जोकि दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आएगा इसके साथ ही जो ग्रीन इगुआना, वह पहले हमारे पास थे लेकिन काफी छोटे थे, अब जो हम इगुआना लाए हैं, वह काफी ज्यादा बड़ा है उम्मीद है दर्शक इसे भी पसंद करेंगे.

इकराम ने बताया कि, जिन नन्हे वन्यजीवों को कानपुर चिड़ियाघर में लाया गया है उनकी वरिष्ठ चिकित्सक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. उनका कहना है कि जब जानवर काफी लंबा सफर करते हैं तो, वह कुछ समय के लिए तनाव में रहते हैं इसलिए, अभी हम उनकी पूरी तरीके से देख-रेख कर रहे हैं. जैसे-जैसे वह अपने नॉर्मल रहन-सहन में आ जाएंगे तो, हम उन्हें दर्शकों के लिए बाड़े में छोड़ देंगे. अभी फिलहाल दर्शक कानपुर जू में काले हंस को बाहर से देख सकते हैं. जब उनसे सवाल किया गया कि बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए किस तरीके की सावधानियां बरती गई हैं तो, उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू को हम कानपुर जू में पहले भी मॉनिटर कर चुके हैं और हम आपके जरिए अपने स्टाफ को बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने काफी मेहनत की और पूरे बर्ड फ्लू के समय में हमारे यहां केवल तीन मौत हुई जिनमें से एक पहले से संक्रमित था और उसके बाद दो और मौत हुई वह भी नेचुरल थी यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी बर्ड फ्लू का लक्षण नहीं पाया गया है.

जानें क्या है इन वन्यजीवों की खासियत :

1. ल्युटिनो पेराकिट्स : यह लाल/गुलाबी आंखें और पीले रंग का दिखने वाला तोता अपने आप में आकर्षण का केंद्र है, जिस तरह से इसका रंग और रूप बेहद सुंदर है. ठीक उसी तरीके से इसका स्वभाव भी बेहद फ्रेंडली है. यह सामान्य तोतों की तरह ही खाना खाता है. खाने में इसे बीज, ताजे फल व सब्जियां दी जाती हैं.

2. हरा इगुआना : इगुआना बड़े आकार की एक शाकाहारी छिपकलियों का एक वंश है जो कि मेक्सिकोस, उत्तरी अर्जेंटीना, ब्राज़ील और फ्लोरिडा तक के क्षेत्र में पाया जाता है. इसकी औसतन लंबाई 1.5 मीटर से 2 मीटर तक होती है. जिसमें इसकी पूछ भी शामिल होती है. इसका शरीर पतला, लंबा व मजबूत पंजों और नाखून से लैस होता है, जिससे यह आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकता है. इगुआना का रंग हरा/नीला और कुछ मौकों पर ये नारंगी या गुलाबी भी हो सकता है यह मुख्य रूप से शाकाहारी होता है. ज्यादातर आहार इनका हरे पत्तेदार सब्जियों पर आधारित होता है. यह देखने में बेहद आकर्षक ही नजर आता है.

3. काला हंस : यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है. इसका वैज्ञानिक नाम सिग्नस एट्राट्स है. यह मुख्य रूप से खारे, मीठे या बड़े जलमार्गों में रहते हैं. इनकी खास बात है कि यह मौसम और जलवायु के अनुसार स्थान बदलते रहते हैं. वैसे तो शरीर इनका काला होता है लेकिन इनके पंखों में सफेद पंख भी होते हैं. काले और लाल चोंच में दिखने वाले हंस पानी के बहाव के बीच तैरते हुए बेहद खूबसूरत नजर आते हैं. यह पानी में मौजूद पौधों, घास व अन्य जलीय वनस्पतियों का सेवन करते हैं.

अधिकारी नावेद ने बताया कि, कानपुर जू 100 से अधिक वन्यजीवों की प्रजातियों वाला यूपी का पहला चिड़ियाघर बन गया है. काला हंस व ल्युटिनों पेराकिट्स और ग्रीन इगुआना के कानपुर पहुंचते ही, वन्यजीवों की प्रजातियों की संख्या 102 हो जाएगी. कानपुर जू में 1200 से अधिक वन्यजीव हैं जिनमें शेर, तेंदुआ, बाघ, गैंडा भालू, मगरमच्छ समेत कई अन्य विशालकाय वन्यजीव शामिल हैं.

