कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक लापता, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका - KANPUR NEWS

कानपुर : जिले के चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में एक 22 साल का युवक लापता हो गया. पुलिस ने रविवार को गंगा में बहते हुए शव को बरामद किया. आशंका जताई जा रही है कि शव चकेरी के युवक का हो सकता है. दूसरी ओर पुलिस ने लापता हुए युवक के भाई की तहरीर पर 6 नामजद व करीब 14 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.



चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिव कतरा हरिजन बस्ती हरजिंदर नगर निवासी रवि कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया, बीती 29 अगस्त की रात करीब 11 बजे भाई ऋषिकेश को करीब 20 लोग घर से गणेश महोत्सव में चलने की बात कह कर ले गए. इसके बाद शनिवार सुबह तक घर नहीं पहुंचा और उसका फोन भी लगातार बंद आ रहा था. इस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए, 6 नामजद, 14 अज्ञात के खिलाफ मारपीट और हत्या की आशंका में रिपोर्ट दर्ज कराई.



वहीं महाराजपुर थाना के कटरी डोमनपुर, गौशाला गांव के सामने गंगा में ग्रामीणों ने शव को बहते देखा, तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आशंका जताई जा रही है कि शव ऋषिकेश का हो सकता है लेकिन परिजनों ने शिनाख्त नहीं की है.

फिलहाल युवक की तलाश में गंगा में सर्च ऑपरेशन गोताखोरों की मदद से चलाया जा रहा. मामले में चकेरी थाना प्रभारी संतोष शुक्ला का कहना है, मुख्य आरोपित की बहन से ऋषिकेश के संबंध होने की बात सामने आ रही है, आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने ऋषिकेश की हत्या कर शव को बोरी में भरकर गंगा में फेंकने की जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया. लेकिन गंगा के तेज बहाव के चलते कुछ भी जानकारी नहीं मिल सकी. फिलहाल अभी युवक की तलाश की जा रही है.