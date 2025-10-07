ETV Bharat / state

महिला टी20 चैम्पियनशिप: कानपुर की 5 क्रिकेटरों का यूपी सीनियर महिला टीम में चयन

टी20 चैंपियनशिप में यूपी की टीम में कानपुर की 5 महिलाएं चयनित ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से चंडीगढ़ में 8 अक्तूबर से सीनियर टी 20 चैंपियनशिप के मुकाबले की शुरुआत होगी. इसमें उत्तर प्रदेश की सीनियर महिला टीम केरल के खिलाफ पहला मुकाबला खेलेगी. टी 20 चैंपियनशिप के लिए घोषित टीम में कानपुर की 5 महिला क्रिकेटर भी अपना हुनर दिखाएंगी. इन क्रिकेटरों में अर्चना, एकता, बबिता, गरिमा और सोती का चयन हुआ है.

कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव कौशल कुमार सिंह ने बताया यूपी की टीम में ऑफ ब्रेक गेंदबाज अर्चना देवी के साथ सलामी बल्लेबाज एकता सिंह, बबिता यादव, मध्यम गति की गेंदबाज गरिमा यादव व सोती रघुवंशी को टी-20 में जीत दिलाने के लिए बल्ले व गेंद से अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करेंगी.

अंडर-19 विश्व कप में भारतीय महिला टीम की सदस्य अर्चना देवी जाजमऊ के रोवर्स मैदान में कोच कपिल देव पांडेय से प्रशिक्षण ले रही हैं. गरिमा यादव कोच मोइनुद्दीन सिद्दकी और बबिता यादव जहीरुद्दीन की देखरेख में ट्रेनिंग ले रही हैं. केसीए के चेयरमैन डा. संजय कपूर ने कहा कि कानपुर की बेटियां निश्चित तौर पर बेहतर क्रिकेट खेलेंगी.