हेयर ट्रांसप्लांट से दो इंजीनियर्स की मौत का मामला; हाईकोर्ट ने डॉक्टर अनुष्का तिवारी को दी सशर्त जमानत - KANPUR HAIR TRANSPLANT CASE

परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, एडीजे कोर्ट में आरोपी ने खुद को बताया था निर्दोष

हेयर ट्रांसप्लांट मामले में डॉ. अनुष्का तिवारी को हाई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read

प्रयागराज : हेयर ट्रांसप्लांट के कारण दो इंजीनियर की मौत हो जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी डॉक्टर अनुष्का तिवारी की ज़मानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने दिया है.

गौरतलब हो कि कानपुर नगर के रावतपुर थाने में डॉ. अनुष्का तिवारी के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था. उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया था, जिससे दो इंजीनियर की मौत हो गई थी. इस वजह से उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था. अब डॉक्टर ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी है.

डॉ. अनुष्का ने एडीजे कोर्ट में कहा था, मैंने नहीं किया हेयर ट्रांसप्लांट: कुछ दिन पहले ही इस मामले में एडीजे कोर्ट के तहत सुनवाई हुई थी, जिसमें डॉ. अनुष्का ने अपना पक्ष रखा था और कहा था- मैंने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि बर्रा निवासी डॉ. मनीष सिंह ने हेयर ट्रांसप्लांट किया था, जिसके बाद इंजीनियर विनीत दुबे की मौत हो गई थी.

वकील ने कहा निर्दोष हैं डॉ. अनुष्का : याची के वकील ने दलील दी कि उनकी मुवक्किल अनुष्का तिवारी निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया गया है. डॉ. अनुष्का तिवारी डेन्टिस्ट हैं, जो कानपुर नगर में एक क्लिनिक चलाती हैं. इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट डा. तिवारी ने किया था. यह भी कहा गया कि साईं राम चैरिटेबल अस्पताल, कानपुर नगर के डॉ. मनीष से हेयर ट्रांसप्लांट कराया गया था. जब हालत बिगड़ी तो पहले अनुराग अस्पताल और फिर रीजेंसी अस्पताल भेजा गया, जहां इंजीनियर की मृत्यु हो गई. डॉ. अनुष्का तिवारी 26 मई, 2025 से जेल में हैं और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. जमानत पर रिहा होने पर वह इसका दुरूपयोग नहीं करेंगी.

वहीं, अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. उन्होंने कहा कि इंजीनियर को डॉ. तिवारी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई.

न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आरोपों की प्रकृति, सजा की गंभीरता, और गवाहों के साथ छेड़छाड़ की आशंका जैसे कारकों पर विचार करते हुए डॉ. तिवारी की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है.

