कानपुर : शहर में 16 अगस्त को जन्माष्टमी के मौके पर जेके मंदिर व इस्कान मंदिर के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा. डीसीपी ट्रैफिक रवीन्द्र कुमार की ओर से ये डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है. यातायात विभाग के आला अफसरों ने आमजन से अपील की है कि, लोग ट्रैफिक डायवर्जन वाले रूटों को देखकर ही घर से निकलें. ऐसे में उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी.

वहीं 16 अगस्त को उक्त मंदिरों के आसपास अधिक भीड़ रहने की भी संभावना है. जिसके चलते जाम की स्थिति बन सकती है. इसलिए कई मार्गों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है. भारी वाहनों का प्रवेश 16 अगस्त को शहर में नहीं हो पाएगा. वाहन चालकों को भी यातायात व्यवस्था के नियमों का पालन करना होगा.

जेके मंदिर और इस्कान मंदिर, कानपुर (Photo Credit; ETV Bharat)

सिंहपुर से श्रद्धालुओं के अलावा कोई भी वाहन मैनावती मार्ग होते हुए इस्कान मंदिर नहीं जा सकेंगे. ये वाहन सिंहपुर से कल्याणपुर या यश कोठारी चौराहा होते हुए जाएंगे.

जिन्हें इस्कान मंदिर जाना है वह सिंहपुर तिराहा से मैनावती मार्ग होते हुए अपने वाहन के साथ ग्रीनसिटी तक जा सकेंगे. यहां से ग्रीनसिटी परिसर में वाहन खड़ा करके पैदल 1 किलोमीटर चलकर मंदिर जा सकेंगे.

श्रद्धालुओं के अलावा कोई भी वाहन गुरुदेव, चिड़ियाघर होते हुए मैनावती मार्ग की ओर नहीं जा सकेंगे. वह गंगा बैराज होते हुए जा सकेंगे.

बनियापुरवा, मोहनपुरवा, हिंदूपुर से कोई भी वाहन मैनावती मार्ग पर नहीं आएगा. श्रद्धालु वाहन लेकर सब्जीमंडी तिराहा, सिंहपुर तिराहा, मैनावती मार्ग होते हुए इस्कान मंदिर की ओर जा सकेंगे.

किसी भी तरह के भारी या मध्यम वाहन सिंहपुर व ख्योरा तिराहे से होते हुए मैनावती मार्ग पर नहीं आ सकेंगे. ये वाहन सिंहपुर तिराहे से यश कोठारी, बिठूर तिराहा, कल्याणपुर होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे. इसी तरह गुरुदेव चौराहा, चिड़ियाघर की ओर से आने वाले वाहन कर्बला, गंगा बैराज होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.

जेके मंदिर के आसपास ऐसे रहेगा डायवर्जन :

एलएलआर हर्ष नगर की ओर से आने वाला यातायात पालीवाल तिराहे से मरियमपुर, जेके मंदिर की ओर नहीं जा सकेगा. ये वाहन पालीवाल तिराहे से दाएं मुड़कर काकादेव थाना व देवकी चौराहे से होकर जाएंगे.

फजलगंज की ओर से आने वाले वाहन मरियमपुर चौराहे से आगे जेके मंदिर या पालीवाल तिराहे की ओर नहीं जा सकेंगे. ये वाहन मरियमपुर चौराहे से बाएं मुड़कर चेन फैक्ट्री चौराहा व सब्जी मंडी विजय नगर तिराहा होते हुए जाएंगे.

गोल चौराहा, मोतीझील व जरीब चौकी की ओर से आने वाले वाहन कोकाकोला चौराहा से नजीराबाद थाना व जेके मंदिर की ओर नहीं जा सकेंगे.

मरियमपुर चौराहा से कोई भी वाहन नजीराबाद थाना या जेके मंदिर की ओर नहीं जा सकेंगे.



यहां करें अपने वाहनों को पार्क

आईटीआई पांडु नगर का खाली मैदान.

लाजपत नगर गुरुद्वारा तिराहा से जेके मंदिर पूर्वी गेट तक सड़क के दोनों ओर पार्क कर सकते हैं.



यहां भी पार्क कर सकते हैं वाहन

ग्रीनसिटी परिसर (चार पहिया), एनआरआई सिटी (चार पहिया), आनंद मोहन लांड्री (दोपहिया)

कैनवरी लान (दोपहिया), वीआईपी पार्किंग (इस्कान मंदिर परिसर के अंदर)

