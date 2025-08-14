ETV Bharat / state

कानपुर में जन्माष्टमी पर ISKCON और JK मंदिर के पास ट्रैफिक डायवर्जन लागू, घर से निकलने से पहले जानें ये बदले हुए रूट - KANPUR TRAFFIC DIVERSION

16 अगस्त को दोपहर 2 बजे से जन्माष्टमी खत्म होने तक इस्कान मंदिर व जेके मंदिर पर बदलेगी यातायात व्यवस्था.

ETV Bharat
16 अगस्त को कानपुर की सड़कों पर बड़ा बदलाव, इस्कान और जेके मंदिर के पास डायवर्जन लागू (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 10:04 AM IST

Updated : August 14, 2025 at 10:41 AM IST

3 Min Read

कानपुर : शहर में 16 अगस्त को जन्माष्टमी के मौके पर जेके मंदिर व इस्कान मंदिर के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा. डीसीपी ट्रैफिक रवीन्द्र कुमार की ओर से ये डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है. यातायात विभाग के आला अफसरों ने आमजन से अपील की है कि, लोग ट्रैफिक डायवर्जन वाले रूटों को देखकर ही घर से निकलें. ऐसे में उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी.

वहीं 16 अगस्त को उक्त मंदिरों के आसपास अधिक भीड़ रहने की भी संभावना है. जिसके चलते जाम की स्थिति बन सकती है. इसलिए कई मार्गों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है. भारी वाहनों का प्रवेश 16 अगस्त को शहर में नहीं हो पाएगा. वाहन चालकों को भी यातायात व्यवस्था के नियमों का पालन करना होगा.

ETV Bharat
जेके मंदिर और इस्कान मंदिर, कानपुर (Photo Credit; ETV Bharat)
यहां जानिए, कहां-कहां रहेगा डायवर्जन :
  • सिंहपुर से श्रद्धालुओं के अलावा कोई भी वाहन मैनावती मार्ग होते हुए इस्कान मंदिर नहीं जा सकेंगे. ये वाहन सिंहपुर से कल्याणपुर या यश कोठारी चौराहा होते हुए जाएंगे.
  • जिन्हें इस्कान मंदिर जाना है वह सिंहपुर तिराहा से मैनावती मार्ग होते हुए अपने वाहन के साथ ग्रीनसिटी तक जा सकेंगे. यहां से ग्रीनसिटी परिसर में वाहन खड़ा करके पैदल 1 किलोमीटर चलकर मंदिर जा सकेंगे.
  • श्रद्धालुओं के अलावा कोई भी वाहन गुरुदेव, चिड़ियाघर होते हुए मैनावती मार्ग की ओर नहीं जा सकेंगे. वह गंगा बैराज होते हुए जा सकेंगे.
  • बनियापुरवा, मोहनपुरवा, हिंदूपुर से कोई भी वाहन मैनावती मार्ग पर नहीं आएगा. श्रद्धालु वाहन लेकर सब्जीमंडी तिराहा, सिंहपुर तिराहा, मैनावती मार्ग होते हुए इस्कान मंदिर की ओर जा सकेंगे.
  • किसी भी तरह के भारी या मध्यम वाहन सिंहपुर व ख्योरा तिराहे से होते हुए मैनावती मार्ग पर नहीं आ सकेंगे. ये वाहन सिंहपुर तिराहे से यश कोठारी, बिठूर तिराहा, कल्याणपुर होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे. इसी तरह गुरुदेव चौराहा, चिड़ियाघर की ओर से आने वाले वाहन कर्बला, गंगा बैराज होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.

जेके मंदिर के आसपास ऐसे रहेगा डायवर्जन :

  • एलएलआर हर्ष नगर की ओर से आने वाला यातायात पालीवाल तिराहे से मरियमपुर, जेके मंदिर की ओर नहीं जा सकेगा. ये वाहन पालीवाल तिराहे से दाएं मुड़कर काकादेव थाना व देवकी चौराहे से होकर जाएंगे.
  • फजलगंज की ओर से आने वाले वाहन मरियमपुर चौराहे से आगे जेके मंदिर या पालीवाल तिराहे की ओर नहीं जा सकेंगे. ये वाहन मरियमपुर चौराहे से बाएं मुड़कर चेन फैक्ट्री चौराहा व सब्जी मंडी विजय नगर तिराहा होते हुए जाएंगे.
  • गोल चौराहा, मोतीझील व जरीब चौकी की ओर से आने वाले वाहन कोकाकोला चौराहा से नजीराबाद थाना व जेके मंदिर की ओर नहीं जा सकेंगे.
  • मरियमपुर चौराहा से कोई भी वाहन नजीराबाद थाना या जेके मंदिर की ओर नहीं जा सकेंगे.


यहां करें अपने वाहनों को पार्क

  • आईटीआई पांडु नगर का खाली मैदान.
  • लाजपत नगर गुरुद्वारा तिराहा से जेके मंदिर पूर्वी गेट तक सड़क के दोनों ओर पार्क कर सकते हैं.


यहां भी पार्क कर सकते हैं वाहन

  • ग्रीनसिटी परिसर (चार पहिया), एनआरआई सिटी (चार पहिया), आनंद मोहन लांड्री (दोपहिया)
  • कैनवरी लान (दोपहिया), वीआईपी पार्किंग (इस्कान मंदिर परिसर के अंदर)

यह भी पढ़ें : पृथ्वीनाथ महादेव मेला : आज शाम 4 बजे से शहर में लागू होगा ट्रैफिक डायवर्जन, सोच समझकर घर से निकलें

कानपुर : शहर में 16 अगस्त को जन्माष्टमी के मौके पर जेके मंदिर व इस्कान मंदिर के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा. डीसीपी ट्रैफिक रवीन्द्र कुमार की ओर से ये डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है. यातायात विभाग के आला अफसरों ने आमजन से अपील की है कि, लोग ट्रैफिक डायवर्जन वाले रूटों को देखकर ही घर से निकलें. ऐसे में उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी.

वहीं 16 अगस्त को उक्त मंदिरों के आसपास अधिक भीड़ रहने की भी संभावना है. जिसके चलते जाम की स्थिति बन सकती है. इसलिए कई मार्गों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है. भारी वाहनों का प्रवेश 16 अगस्त को शहर में नहीं हो पाएगा. वाहन चालकों को भी यातायात व्यवस्था के नियमों का पालन करना होगा.

ETV Bharat
जेके मंदिर और इस्कान मंदिर, कानपुर (Photo Credit; ETV Bharat)
यहां जानिए, कहां-कहां रहेगा डायवर्जन :
  • सिंहपुर से श्रद्धालुओं के अलावा कोई भी वाहन मैनावती मार्ग होते हुए इस्कान मंदिर नहीं जा सकेंगे. ये वाहन सिंहपुर से कल्याणपुर या यश कोठारी चौराहा होते हुए जाएंगे.
  • जिन्हें इस्कान मंदिर जाना है वह सिंहपुर तिराहा से मैनावती मार्ग होते हुए अपने वाहन के साथ ग्रीनसिटी तक जा सकेंगे. यहां से ग्रीनसिटी परिसर में वाहन खड़ा करके पैदल 1 किलोमीटर चलकर मंदिर जा सकेंगे.
  • श्रद्धालुओं के अलावा कोई भी वाहन गुरुदेव, चिड़ियाघर होते हुए मैनावती मार्ग की ओर नहीं जा सकेंगे. वह गंगा बैराज होते हुए जा सकेंगे.
  • बनियापुरवा, मोहनपुरवा, हिंदूपुर से कोई भी वाहन मैनावती मार्ग पर नहीं आएगा. श्रद्धालु वाहन लेकर सब्जीमंडी तिराहा, सिंहपुर तिराहा, मैनावती मार्ग होते हुए इस्कान मंदिर की ओर जा सकेंगे.
  • किसी भी तरह के भारी या मध्यम वाहन सिंहपुर व ख्योरा तिराहे से होते हुए मैनावती मार्ग पर नहीं आ सकेंगे. ये वाहन सिंहपुर तिराहे से यश कोठारी, बिठूर तिराहा, कल्याणपुर होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे. इसी तरह गुरुदेव चौराहा, चिड़ियाघर की ओर से आने वाले वाहन कर्बला, गंगा बैराज होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.

जेके मंदिर के आसपास ऐसे रहेगा डायवर्जन :

  • एलएलआर हर्ष नगर की ओर से आने वाला यातायात पालीवाल तिराहे से मरियमपुर, जेके मंदिर की ओर नहीं जा सकेगा. ये वाहन पालीवाल तिराहे से दाएं मुड़कर काकादेव थाना व देवकी चौराहे से होकर जाएंगे.
  • फजलगंज की ओर से आने वाले वाहन मरियमपुर चौराहे से आगे जेके मंदिर या पालीवाल तिराहे की ओर नहीं जा सकेंगे. ये वाहन मरियमपुर चौराहे से बाएं मुड़कर चेन फैक्ट्री चौराहा व सब्जी मंडी विजय नगर तिराहा होते हुए जाएंगे.
  • गोल चौराहा, मोतीझील व जरीब चौकी की ओर से आने वाले वाहन कोकाकोला चौराहा से नजीराबाद थाना व जेके मंदिर की ओर नहीं जा सकेंगे.
  • मरियमपुर चौराहा से कोई भी वाहन नजीराबाद थाना या जेके मंदिर की ओर नहीं जा सकेंगे.


यहां करें अपने वाहनों को पार्क

  • आईटीआई पांडु नगर का खाली मैदान.
  • लाजपत नगर गुरुद्वारा तिराहा से जेके मंदिर पूर्वी गेट तक सड़क के दोनों ओर पार्क कर सकते हैं.


यहां भी पार्क कर सकते हैं वाहन

  • ग्रीनसिटी परिसर (चार पहिया), एनआरआई सिटी (चार पहिया), आनंद मोहन लांड्री (दोपहिया)
  • कैनवरी लान (दोपहिया), वीआईपी पार्किंग (इस्कान मंदिर परिसर के अंदर)

यह भी पढ़ें : पृथ्वीनाथ महादेव मेला : आज शाम 4 बजे से शहर में लागू होगा ट्रैफिक डायवर्जन, सोच समझकर घर से निकलें

Last Updated : August 14, 2025 at 10:41 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ROUTE DIVERSION KANPUR JANMASHTMI TRAFFIC DIVERSIONJK TEMPLE TRAFFIC DIVERSIONजन्माष्टमी ट्रैफिक प्लान 2025KANPUR TRAFFIC DIVERSION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.