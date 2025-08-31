ETV Bharat / state

कानपुर का अनोखा गणेश मंदिर, जहां से शुरू हुई थी शहर में गणेश उत्सव मनाने की परंपरा.

कानपुर का ऐतिहासिक मंदिर, जहां धूमधाम से मनाया जाता है गणेश उत्सव. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 31, 2025 at 8:42 AM IST

कानपुर : गणेश उत्सव का पावन पर्व पूरा देश मना रहा है. ऐसे में बप्पा के इस उत्सव को लेकर भक्तों में काफी ज्यादा जोश और उत्साह देखने को मिला रहा है. हर कोई बप्पा के स्वागत और उनकी पूजा-अर्चना करने में जुटा हुआ है. कानपुर शहर में वैसे तो गजानन के कई ऐसे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हैं, जहां पर बप्पा के दर्शन को भारी भीड़ उमड़ती है. शायद ही आपको यह पता हो कि कानपुर के घंटाघर में बप्पा का एक ऐसा मंदिर स्थित है जो कि अंग्रेजो के खिलाफ हुई क्रांति का गवाह है.

इस मंदिर की खास बात यह है कि अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था जिसके चलते इसे मकाननुमा आकार में तैयार किया गया था. यहां पर आने वाले भक्तों को गजानन के एक नहीं बल्कि कई स्वरूपों के दर्शन होते हैं. हर वर्ष यहां पर गणेश उत्सव पर शहर ही नहीं बल्कि देश-विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं.

कानपुर का सिद्धि विनायक मंदिर. (Video Credit; ETV Bharat)

कानपुर सेंट्रल स्टेशन से महज कुछ ही दूरी पर यह मंदिर स्थित है. इसकी कहानी सुनकर हर कोई दंग रह जाता है. इसे सिद्धिविनायक मंदिर के नाम से जाना जाता है यह मंदिर अपने आप में बेहद खास है. मंदिर के पुजारी लवकुश तिवारी की मानें तो इस मंदिर का निर्माण अंग्रेजों की आंखों के सामने कराया गया लेकिन उन्हें इसकी भनक तक न लग सकी. ऐसा बताया जाता है कि उस समय अंग्रेज मंदिर नहीं बनने देते थे. हालांकि लोगों की आस्था और उनकी बुद्धिमानी के चलते अंग्रेजी हुकूमत और उनकी लाख बंदिशें भी इस मंदिर का निर्माण होने से नहीं रोक पाईं.

ETV Bharat
मंदिर के बाहर बनीं है बप्पा की सुन्दर मूर्ति (Photo Credit; ETV Bharat)

पुजारी ने बताया कि मंदिर का निर्माण लाल रामचरण और लाल ठाकुर प्रसाद ने कराया था. साल 1908 में बाल गंगाधर के सामने उन्होंने इस मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर अपनी खास इच्छा जाहिर की थी. मंदिर की खास बात यह है कि यहां पर संगमरमर और पीतल से बनें गणेश भगवान की सुंदर मूर्तियां विराजमान हैं, साथ में रिद्धि-सिद्धि की मूर्तियां भी स्थापित हैं. हर साल गणेश चतुर्थी पर यहां काफी भव्य आयोजन होता है. लाखों संख्या में श्रद्धालु जुड़ते हैं और पूरा प्रांगण भक्ति गीतों और बप्पा के जयकारों से गूंज उठता है.

ETV Bharat
द्वार पर मूषक विराजमान (Photo Credit; ETV Bharat)

मंदिर के पुजारी लवकुश तिवारी ने बताया कि इस मंदिर का भूमि पूजन बाल गंगाधर तिलक ने सन 1918 में किया था. इसके बाद ही मंदिर बनना शुरू हुआ. ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर के निर्माण कार्य के शुरू होने के बाद ही शहर में गणेश महोत्सव मनाया जाने लगा. मंदिर के पास में ही मस्जिद होने के चलते अंग्रेजों ने निर्माण कार्य नहीं होने दिया. जिस वजह से इस मंदिर को मकान के आकार में सन 1923 में तैयार किया, जो कि अपने आप में अद्भुत है.

ETV Bharat
रिद्धि-सिद्धि की मूर्तियां भी हैं स्थापित (Photo Credit; ETV Bharat)

मंदिर में प्रवेश करते ही द्वार पर मूषक के दर्शन होते हैं, तो वहीं रोजाना इस मंदिर के सामने से गुजरने वाले लाखों श्रद्धालुओ को बप्पा की भव्य मूर्ति का बाहर से ही दर्शन प्राप्त हो जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर के बाहर ही बप्पा की बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत एक विशाल मूर्ति बनी है. इस तीन मंजिला मंदिर में हर एक तल पर यहां भक्तों को बाबा गणेश के अलावा कई अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन प्राप्त होते हैं.

उन्होंने बताया कि, यहां आने वाले भक्तों को बप्पा के एक साथ 10 स्वरूपों के दर्शन होते हैं क्योंकि यहां पर बप्पा के 10 सर वाली मूर्ति स्थापित हैं जो कि काफी दुर्लभ मानी जाती हैं. इस मंदिर को लेकर एक मान्यता यह भी है कि जो भी श्रद्धालु 40 दिन तक बप्पा की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करता है उसकी बप्पा हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं.


