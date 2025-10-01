कानपुर में 7 दिन से लापता युवक का शव घर के बाथरूम में मिला; बदबू आने पर परिवार वालों को लगा चूहा मर गया
पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत कैसे हुई? के बारे में कुछ कहा जा सकता है.
October 1, 2025
कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवक 7 दिन से लापता था. घर में 2-3 दिन से बदबू आ रही थी, जो मंगलवार को काफी तेज हो गई. परिवार वालों को लगा कि घर में कहीं चूहा मर गया है. इस पर परिवार वालों ने पूरे घर में उसकी तलाश शुरू की. इसी तलाश में बाथरूम के अंदर लापता युवक का सड़ा-गला शव मिला. इस पर पुलिस को जानकारी दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है.
कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत 7 दिन तक घर मे छोटे भाई की लाश सड़ती रही लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि परिजनों को इस बात की बिल्कुल भी भनक न लग सकी. बदबू आने पर वह चूहे मरने की दुर्गंध की बात परिवार के लोग कहते रहे. हालांकि घर के दूसरे तल पर ही रहने वाले एक शख्स को जब अनहोनी की आशंका हुई तो उसने घर को अच्छे से चेक करने के लिए कहा.
इसके बाद जब घर की जांच की गई तो छोटे भाई का शव घर के बाथरूम में पड़ा हुआ था. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों व आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
घर के पिछले हिस्से में दिव्यांग बहन के साथ रहता था सुनील: नजीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत जवाहर नगर निवासी सुनील पाठक उर्फ सप्पू अपने घर के पास में ही स्थित एक मंदिर में प्रबंधक के अलावा आरटीओ में एजेंट भी है. मकान के अगले हिस्से में सुनील अपनी पत्नी नीलम, बेटी दिव्या और बेटे दिव्यांश के साथ रहते हैं. मकान के पिछले हिस्से में उनका छोटा भाई सुधीर पाठक उम्र 45 वर्ष अपनी दिव्यांग बहन के साथ रहता था.
23 सितंबर से था लापता: सुनील ने बताया कि, छोटे भाई के लिवर में दिक्कत होने के चलते पिछले कई दिनों से उसका हैलट अस्पताल में इलाज चल रहा थी. 23 सितंबर को भी सुधीर पाठक घर से अस्पताल जाने की बात कहकर निकला था. काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन की. लेकिन, कुछ भी पता नहीं चला. इसके बाद पर उन्होंने नजीराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी.
जिस बाथरूम में शव मिला, वहां कोई नहीं जाता था: इसी बीच मंगलवार को घर से काफी तेज बदबू आने पर दूसरे तल में रहने वाले कौशल की पत्नी ने सुनील को घर का पिछला हिस्सा चेक करने के लिए कहा. इस पर सुनील ने जब घर को चेक किया तो सुधीर का शव बाथरूम में पड़ा हुआ था, जिसे देखने के बाद वह एकदम से दंग रह गए. सुनील ने बताया कि इस बाथरूम को घर का कोई भी सदस्य प्रयोग नहीं करता था.
पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: शव मिलने के बाद सुनील ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी. नजीराबाद थाना प्रभारी राजकेसर ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत कैसे हुई? के बारे में कुछ कहा जा सकता है.
