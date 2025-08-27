कानपुर : शहर के सबसे बड़े सरकारी लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज (एलएलआरएम) में अब गंभीर मरीजों को बचाने के लिए डॉक्टर वार्ड के अंदर आपस में कोड वर्ड 'कोड ब्लू' का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि, अब यहां भर्ती मरीजों के बेडों पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक आधारित डिवाइस लगेगी. जो मरीजों की स्थिति गंभीर होते ही डॉक्टर व नर्स तक अलार्म पहुंचा देगी.

प्राचार्य डा. संजय काला, GSVM मेडिकल कालेज (Video Credit; ETV Bharat)

शहर में पहली बार ऐसा होगा, जब स्मार्ट डिवाइस की मदद से गंभीर मरीजों को बचाकर मृत्यु दर कम की जा सकेगी. जीएसवीएम मेडिकल कालेज प्रबंधन को सीएसआर फंड की मदद से ऐसी 10 डिवाइसेस मिल जाएंगी. जबकि, एक डिवाइस की कीमत औसतन 5 से 6 लाख रुपये है.

जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. संजय काला ने बताया कि आने वाले 1 माह के अंदर हम स्मार्ट डिवाइसेस का प्रयोग करके, गंभीर मरीजों की जान बचाने की दिशा में कवायद करेंगे. वहीं दावा किया गया कि यह प्रदेश का पहला सरकारी मेडिकल कालेज होगा, जहां स्मार्ट डिवाइसेस का उपयोग कर मरीजों का इलाज होगा.

जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. संजय काला ने बताया कि हर गंभीर मरीज के पास डॉक्टर व नर्स का फौरन पहुंचना संभव नहीं है. ऐसी स्थिति में हम जो डिवाइस लगाने जा रहे हैं, वह एक एआई आधारित मैट्रेस मशीन (गद्दा) होगा. जिस पर मरीज को लेटाया जाएगा. इसके बाद इस मैट्रेस का कनेक्शन डॉक्टर या नर्स के कंप्यूटर/टैबलेट या स्मार्टफोन पर होगा.

उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि अगर मरीज का हार्ट रेट अचानक 150 तक पहुंच जाता है तो, फौरन ही बीप की आवाज और एक लाल रंग का साइन डॉक्टर या नर्स के कंप्यूटर/टैबलेट और स्मार्टफोन पर दिखेगा, इससे फौरन ही मरीज के पास डॉक्टर पहुंचेंगे और उसे बचाने का प्रयास कर पाएंगें.



डा. संजय ने बताया, जब गंभीर मरीज भर्ती होते हैं तो उनकी तबीयत अंदर ही अंदर बिगड़ती है. साधारण मरीजों की अपेक्षा उनकी देखभाल 24 घंटे तक लगातार करनी होती है. जब डॉक्टर बिना डिवाइस अभी तक इलाज करते रहे हैं, तो ऐसे मरीजों के लिए आपस में कोड ब्लू का कोडवर्ड प्रयोग करते हैं. जिसका अर्थ होता है, सभी को अलर्ट मोड पर रहना है. उन्होंने कहा, अभी फिलहाल 10 मशीनों से हम शुरुआत करेंगे. इसके बाद मशीनों की संख्या बढ़ेगी. यह एक एक्सपेरिमेंटल प्रयोग होगा.





यह भी पढ़ें : मिनटों में खुलेगी मिलावट की पोल; IIT BHU के स्टूडेंट्स ने बनाई कमाल की मशीन, दूध-दही, मीट में मौजूद केमिकल की करेगी पहचान