एशिया कप 2025; पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से भारत का पहला मैच,जनता कर रही विरोध
भारतीय सेना के बाद अब भारतीय टीम देगी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब फैंस बोले सूर्य कुमार के बल्ले से निकलेगी आग, कुलदीप करेंगे कमाल.
Published : September 14, 2025 at 3:15 PM IST|
Updated : September 14, 2025 at 4:11 PM IST
कानपुर/मुरादाबाद/हापुड़/लखनऊ: भारत और पाकिस्तान के बीच यूएई में खेले जाने वाले एशिया कप के इस महा मुकाबले को लेकर भारतीय फैंस के बीच जो रोमांच हर बार सातवें आसमान पर नजर आता है कहीं न कहीं वो उत्साह इस बार बिल्कुल फीका दिखाई दे रहा है. जो फैंस भारत-पाक के मैच को लेकर आज से पहले पूरी तरीके से गर्म जोशी में नजर आते थे टीम की जीत के लिए वह ईश्वर से प्रार्थना करते थे आज वही टीम इंडिया के फैंस मैच का बहिष्कार कर रहे हैं.
हालांकि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज रविवार को दोनों ही टीमों के बीच मैच होना तय है. आज शाम 8 बजे से मैच शुरू होगा. सूर्यकुमार की अगुवाई में टीम इंडिया पाकिस्तान को पूरी तरीके से करारी शिकस्त देने के लिए तैयार है. वहीं, इस मैच में टीम इंडिया जीत की प्रबल दावेदार भी मानी जा रही है. रविवार को इस मैच से पहले ईटीवी भारत की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए फैन से इस उनकी राय जानी. इस मैच को लेकर क्या कुछ कहना है भारतीय टीम के प्रशंसकों का जानते हैं...
क्या बोले कनपुरिया फैंस: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान फैन मनीष राठी ने मैच को लेकर कहा कि, पहलगाम और पुलवामा हमले के बाद भारतीय टीम को ये मैच नहीं खेलना चाहिए. क्योंकि जिस तरह से दुश्मन देश ने हमारी बहू-बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है. हमें यह मैच न खेल कर इसका पूरी तरीके से विरोध करना चाहिए. हालांकि दोनों टीमों के बीच यह मैच होना तय है ऐसे में भारतीय टीम पाकिस्तान को मुहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है. पिछले दस T-20 मुकाबले कि अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मैच में ही जीत दर्ज की है. जबकि टीम इंडिया ने 7 मैचों में जीत हासिल की है. आईपीएल के बाद से टीम को कई ऐसे युवा दिग्गज खिलाड़ी मिले हैं, जिनके सामने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का टिक पाना बड़ी चुनौती है.
इस दौरान मनीष ने कहा कि, पहली बात तो यह मैच होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है. फिर भी यह मैच हो रहा है तो टीम इंडिया मैच में शानदार प्रदर्शन कर पाकिस्तान को एक करारी शिकस्त देगी. कानपुर के लाल कुलदीप से हमें इस मैच में काफी ज्यादा बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद है.
फैंस ललित कुमार ने कहा, आज का मैच भारतीय टीम ही जीतेगी. लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए. हमें एशिया कप क्या पाक के साथ किसी भी टूर्नामेंट में नहीं खेलना चाहिए. जब हमने इनके साथ व्यापार बंद कर दिया है, तो क्रिकेट को भी बंद कर देना चाहिए.
वहीं मोहित माहेश्वरी ने कहा, पाकिस्तान इस मुकाबले में हमें कहीं भी खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है. आज के मैच में कानपुर की शान कुलदीप अपनी गेंदबाजी के जरिए-पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाएगें. आज के मैच में वह कम से कम 5 विकेट जरूर लेंगे.
भारत-पाकिस्तान इस एशिया कप में एक ही ग्रुप में शामिल है. इसमें भारतीय टीम प्वाइंट टेबल में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर पहले नंबर पर है. जबकि पाक की टीम दूसरे नंबर पर है. दोनों टीमें एशिया कप में 19 बार आमने-सामने आ चुकी हैं. जिसमें से 10 मैच टीम इंडिया ने जीता है. वहीं 6 मैचों में पाकिस्तान को जीत हासिल हुई है. जबकि तीन मैचों के परिणाम नहीं निकल सके हैं. इन आंकड़ों को देखने के बाद यह तो साफ जाहिर है कि भारतीय टीम ने अपने पड़ोसी मुल्क पर राज किया है.
क्या बोले मुरादाबादी फैंस: मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने एशिया कप 2025 में खेले जाने वाले भारत-पाकिस्तान के मैच पर कहा कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत मजबूत बताया और कहा भारतीय टीम क्रिकेट के हर एंगल से पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत है.
पहलगाम हमले के बाद ये भारत-पाक के बीच पहला क्रिकेट मैच होगा. इस पर बदरुद्दीन ने कहा, पाकिस्तान से किसी भी तरह के रिश्ते हमें नहीं रखने चाहिए. मगर यहां मजबूरी है एशिया कप में मैच खेलना है और जिस तरह युद्ध के मैदान में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी इसी तरह खेल के मैदान में भी भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान को बुरी तरह हराए.
वहीं दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर टूर्नामेंट का छठा मैच खेला जाएगा. ग्रुप A के इस मैच के बाद जो टीम जीतेगी, वह सुपर फ़ॉर में जगह बना लेगी और हारने वाली टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और उसे हर हाल में अपना अगला मैच जीतना ही होगा. मौजूदा परफॉर्मेंस और आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी है और वह हर फील्ड में पाकिस्तानी टीम को हराने की क्षमता रखती है.
जानिए अरुण गोविल ने क्या कहा: लोकसभा सांसद अरुण गोविल रविवार को हापुड़ पहुंचे. इस दौरान गोविल ने भारत-पाक मैच के बायकॉट पर कहा कि यह ऑपरेशन सिंदूर में जो हमें जो करना था, वह हमने कर दिया. यह सिर्फ एक खेल है और ये भी कहा गया है कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए. जो पाकिस्तान ने किया था उसका जवाब हम उसे दे चुके हैं. या तो हम इस चीज को खींचते रहे और उसे अंत तक ले जाएं. अगर पूरे देश से यह आवाज उठती कि यह मैच नहीं होना चाहिए तो BJP ये आवाज उठाती कि नहीं होना चाहिए. रही बात सोशल मीडिया की तो, बॉयकॉट उस तादाद में नहीं है. जिससे हम यह मान ले कि यह पूरे देश का प्वाइंट ऑफ व्यूव है.
लखनऊ में विरोध प्रदर्शन: राजधानी में भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. बीसीसीआई और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए. हजरतगंज में BCCI के पुतले पर कालिख पोतकर जलाने लगे. इसी बीच पुलिस पहुंची मामले को शांत कराया गया.
