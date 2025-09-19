आपको ऐसा भारत बनाना है, जो विश्व पटल पर सभी देशों का नेतृत्व कर सके,एचबीटीयू के 7वं दीक्षांत समारोह में बोली राज्यपाल
कानपुर के हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय का सातवां दीक्षान्त समारोह, 46 छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल
कानपुर: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शुक्रवार को हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय (एचबीटीयू) में आयोजित सातवें दीक्षान्त समारोह में कानपुर पहुंची. उन्होंने छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत को अपने शोध और नवाचार के जरिए एक ऐसा राष्ट्र बनाना है, जो न केवल आत्मनिर्भर हो, बल्कि विश्व पटल पर सभी देशों का नेतृत्व भी करता हो. वहीं दीक्षान्त समारोह के मौके पर विवि में पहली बार सेन्टर ऑफ़ एक्सीलेंस की शुरुआत की गयी. इस सेन्टर ऑफ़ एक्सीलेंस में विवि के छात्रों के लिए ब्रेड व बिस्किट तैयार किए जायेंगे. इनका वितरण भी छात्रावास में होगा
राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को 5 गांवों को गोद लेकर वहां के गरीब लोगों से मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है या नहीं. इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि वह सभी विश्वविद्यालयों से रिपोर्ट तैयार करवा रही हैं. जिसका रिविव्यू भी किया जाएगा. इसके साथ ही, अगले 15 दिनों में नारी शक्ति मिशन के तहत किए गए कार्यों की जानकारी भी ली जाएगी.
सभी विश्वविद्यालयों का होगा निरीक्षण: आनंदीबेन ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण उनकी टीम करेगी. विशेष रूप से छात्रों से जुड़ी सुविधाओं का जायजा लिया जाएगा. अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है, तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा. इसके अलावा, दीक्षान्त समारोह में राज्यपाल ने छात्राओं से आग्रह किया कि वे महिलाओं में होने वाले कैंसर पर शोध करें.
क्या बोले शिक्षा मंत्री आशीष पटेल: इस मौके पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि छात्रों को अपनी मेहनत से आत्मनिर्भर भारत बनाना है. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. समशेर ने सालाना रिपोर्ट प्रेसेंट करते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को बताया.
दीक्षान्त समारोह में 46 छात्र-छात्राओं को स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक दिए गए. इनमें 16 छात्रों को स्वर्ण, 15 को रजत और 15 को ही कांस्य पदक दिए गए. एचबीटीयू के कुलसचिव अमित सिंह राठौर ने एक हज़ार से अधिक छात्र-छात्राओं को डिग्रियां दी.
