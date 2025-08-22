कानपुर : जिले के सेन पश्चिम पारा क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गेस्ट हाउस के केयरटेकर ने खुदकुशी कर ली. वारदात से पहले युवक ने बड़े भाई को फोन कर जान देने की बात कही थी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



मूलरूप से फतेहपुर के थाना चांदपुर के धमना खुर्द निवासी महेंद्र प्रताप उर्फ मोनू (32) न्यू आजाद नगर में परिवार के साथ रहता था. छोटे भाई बीनू ने बताया कि महेंद्र गोपाल नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में केयरटेकर का काम करता था, साथ ही बाहर जनरल स्टोर भी चलाता था. बुधवार रात 11:30 बजे महेंद्र ने गुजरात में काम करने वाले अपने बड़े भाई सोनू को फोन कर कहा कि वह खुदकुशी करने जा रहा है.





बड़े भाई सोनू ने उसे फोन पर काफी समझाया और रोकने का प्रयास किया लेकिन महेंद्र ने भाई की एक न सुनी. सोनू ने आनन-फानन में परिजनों को इसकी सूचना दी. पति की मौत की जानकारी मिलने के बाद पत्नी लक्ष्मी का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि कोविड काल में उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया था. आर्थिक समस्या को लेकर ही वह परेशान रहता था.

वहीं, पश्चिम थाना प्रभारी कुशल पाल सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

यह भी पढ़ें : देवर ने भाभी और भतीजे को काट डाला; खेत में काम कर रहे थे मां-बेटे, धारदार हथियार से किया हमला