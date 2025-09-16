ETV Bharat / state

कानपुर में 3 वन डे मैच कब-कब खेलेंगी इंडिया ए और आस्ट्रेलिया ए की टीमें, कब होगी नेट प्रैक्टिस, जानिए पूरा शेड्यूल

वन डे सीरीज के लिए कानपुर आएगी इंडिया ए व आस्ट्रेलिया ए की टीमें, मैच के लिए की जा रही तैयारियां ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 16, 2025 at 10:23 AM IST 2 Min Read

कानपुर: शहर के ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम में 8 साल बाद लाखों क्रिकेट प्रेमियों को एक साथ 3 वनडे मैचों की सीरीज देखने का मौका मिलेगा. 27 सितंबर को इंडिया ए और आस्ट्रेलिया ए की टीमें शहर आएंगी. 28 व 29 सितंबर को दोनों टीमों के खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे. 30 सितंबर को ग्रीनपार्क में पहला वनडे मैच होगा. वैसे तो शहर में कई मैच खेले गए हैं, लेकिन वन डे मैचों की सीरीज पहली बार खेली जाएगी.

वहीं, मैच में सुरक्षा को लेकर आज यानी मंगलवार को डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता कई थानों की फोर्स लेकर स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे. मैच में सुरक्षा व्यवस्था संबंधी मामलों के लिए टूर्नामेंट डायरेक्टर डा. संजय कपूर ने पुलिस आयुक्त अखिल कुमार से मुलाकात भी की. उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी. जल्द ही स्टेडियम में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी है. डॉ.संजय कपूर, टूर्नामेन्ट डायरेक्टर (Video Credit; ETV Bharat)