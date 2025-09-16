कानपुर में 3 वन डे मैच कब-कब खेलेंगी इंडिया ए और आस्ट्रेलिया ए की टीमें, कब होगी नेट प्रैक्टिस, जानिए पूरा शेड्यूल
वन डे सीरीज के मैचों को लेकर तैयारियां तेज, स्टेडियम में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश रोका जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 10:23 AM IST
कानपुर: शहर के ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम में 8 साल बाद लाखों क्रिकेट प्रेमियों को एक साथ 3 वनडे मैचों की सीरीज देखने का मौका मिलेगा. 27 सितंबर को इंडिया ए और आस्ट्रेलिया ए की टीमें शहर आएंगी. 28 व 29 सितंबर को दोनों टीमों के खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे. 30 सितंबर को ग्रीनपार्क में पहला वनडे मैच होगा. वैसे तो शहर में कई मैच खेले गए हैं, लेकिन वन डे मैचों की सीरीज पहली बार खेली जाएगी.
वहीं, मैच में सुरक्षा को लेकर आज यानी मंगलवार को डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता कई थानों की फोर्स लेकर स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे. मैच में सुरक्षा व्यवस्था संबंधी मामलों के लिए टूर्नामेंट डायरेक्टर डा. संजय कपूर ने पुलिस आयुक्त अखिल कुमार से मुलाकात भी की. उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी. जल्द ही स्टेडियम में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी है.
अभ्यास के लिए बन रही 6 पिच व स्ट्रिप विकेट: तीन वन डे मैचों की सीरीज के लिए अब ग्रीनपार्क में तैयारियां जोरों पर हैं. मुख्य मैदान में मौजूद कुल 9 पिचों पर किस पिच को मैच के लिए चुना जाएगा, इस पर अभी फिलहाल संशय है. लेकिन दोनों छोर पर अभ्यास विकेट बनने शुरू हो गए हैं.
ग्रीनपार्क के पिच क्यूरेटर शिव कुमार ने बताया, वन डे सीरीज के लिए सभी मुकाबले डे-नाइट होंगे. दोपहर डेढ़ बजे से शुरू होने वाले मैच में पहली इनिंग की अपेक्षा में फ्लड लाइट की परिस्थितियां अलग होती हैं. इसे ध्यान में रखते हुए पिच व ग्राउंड तैयार किया जा रहा है.
ऐसा रहेगा टीमों का नेट प्रैक्टिस शेड्यूल: टूर्नामेंट डायरेक्टर कपूर ने बताया, 28 सितंबर को दोपहर 1 से 4 बजे तक भारतीय ए टीम अभ्यास करेंगी. वहीं, शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक आस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाड़ी पसीना बहाएंगे. 29 सितंबर को दोपहर 1 बजे से आस्ट्रेलिया टीम व शाम 5 बजे से भारतीय टीम के खिलाड़ी नेट्स प्रैक्टिस का करेंगे. दूसरे वन डे मैच से पहले 1 व 2 अक्टूबर को भी दोनों टीमों के खिलाड़ी अभ्यास करेंगे. इसी तरह 5 अक्टूबर को होने वाले तीसरे व आखिरी वन डे मैच से पहले 3 व 4 अक्टूबर को भी खिलाड़ी अपनी तैयारियों को मजबूती देंगे.
यह भी पढ़ें : भारत-ए Vs ऑस्ट्रेलिया-ए मैच में श्रेयस अय्यर पर सबकी नजर; लखनऊ से मिल सकता है टीम इंडिया को नया कप्तान