किसान भाइयों! मोटे अनाज की ये 9 फसलें 60 दिन में होंगी तैयार, CSA ने दी खुशखबरी

IIMR हैदराबाद से मंगाई गई 9 फसलों का शोध में शानदार परिणाम, कृषि वैज्ञानिकों को मिली सफलता.

सीएसए के फार्मिंग एरिया में लगीं मोटे अनाज की फसलें. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 11:43 AM IST

4 Min Read
कानपुर : शहर के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रोद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) के वैज्ञानिक उस समय बहुत अधिक ख़ुश हो गए. जब उन्होंने सीएसए विवि के फार्मिंग एरिया में मोटे अनाज की लगाई गईं 9 अलग-अलग फसलों को लहलहाते देखा. किसी प्रजाति में समय से पहले बहुत अच्छी पैदावार दिखी तो किसी में यहां की जलवायु के मुताबिक आश्चर्य जनक परिणाम थे. फ़ौरन ही इन प्रजातियों की सूची तैयार कर शासन को जानकारी दी गयी तो अब कृषि विभाग की ओर से तय हुआ है आने वाले समय में इन 9 फसलों के बीज व पौधे उप्र के किसानों को उपलब्ध कराकर यूपी में उनकी खेती शुरू कराई जायेगी. इससे किसानों को फसलों के लिए जहां एक विकल्प मिलेगा, वहीं मोटे अनाज की विदेश में मांग देखते हुए उनकी आय में इजाफा होगा.


मिलेट्स रिवाइवल प्रोजेक्ट : सीएसए विवि में असिटेंट प्रोफेसर डॉ. श्वेता यादव ने बताया, करीब 2 साल पहले उत्तर प्रदेश शासन से यूपी मिलेट्स रिवाईवल प्रोजेक्ट मिला था. प्रोजेक्ट के अंतर्गत मोटे अनाज से जुड़ी 9 फसलों- रागी, पंगनी, कोदो, सांवा समेत अन्य फसलों के जर्मप्लाज्म लाकर सीएसए विवि के फार्मिंग एरिया में लगाए गए. इसके बाद हमने देखा कि रागी में 60 दिनों के अंदर फसलों की आठ से 10 लाइनें मिल गईं. इसी तरह सान्वा में भी कम समय में अच्छी पैदावार आई. साथ ही सभी फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक थी. वैसे तो ये प्रोजेक्ट साल 2027 तक संचालित होना है. हालांकि हमें जो परिणाम मिले हैं उनकी जानकारी कृषि विभाग को दे दी गयी है. आने वाले कुछ दिनों में अब यूपी के किसानों के लिए ये वैरायटी रिलीज की जाएंगी. डॉ. श्वेता ने बताया इस प्रोजेक्ट की मदद से सीएसए विवि के छात्रों को प्रायोगिक जानकारी भी दी जा रही है.

फसलों की जानकारी देती सहायक प्रोफेसर (Video Credit; ETV Bharat)

कृषि मंत्री ने किया था फसलों का निरीक्षण : कुछ दिनों पहले सीएसए विवि पहुंचे सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी मोटे अनाज वाली इन फसलों को देखा था. उन्होंने कुलपति डॉ. आनन्द सिंह व डॉ. श्वेता यादव के कार्यों को सराहा, फिर कुलपति से कहा कि यूपी के सभी जिलों में इन फसलों की खेती शुरू हो इस दिशा में कवायद करिए.

9 फसलों पर हुआ शोध : इस पूरे शोध कार्य को लेकर सहायक प्रोफेसर श्वेता यादव ने बताया, एक्रीसेट व आईआईएमआर हैदराबाद से हम 9 फसलों की विभिन्न प्रजातियों को लेकर सीएसए आए थे. यहां सभी बीजों को रोपित करने के बाद हमने देखा कि सभी में शानदार रिजल्ट्स मिले जो प्रजातियां 90 दिनों में तैयार होती थीं, वह 60 दिनों में ही फलित हो गईं.

उन्होंने कहा इस शोध का मकसद था, हम यूपी में किसानों के बीच मोटे अनाज की विभिन्न प्रजातियों को लेकर पहुंचे और उन्हें इनकी खेती के लिए प्रोत्साहित करें. साथ ही विवि के छात्रों को इन पर शोध करने का मौका मिल सके. जेनेटिक्स विभाग के 5 छात्रों ने इन प्रजातियों को तैयार करने में बहुत काम किया. सभी ने इस प्रोजेक्ट पर अपना शोध कार्य किया है. साथ ही प्रैक्टिकल नालेज भी ली. प्रोफेसर ने कहा अब एक साल के अंदर ये वैरायटी उप्र सरकार की ओर से रिलीज होंगी और इनके बीज किसानों तक पहुंचेंगे.

अनाज की इन प्रजातियों की फसलों पर हुई रिसर्च : ज्वार (सोरगम), बाजरा (पर्ल मिलेट), रागी (फिंगर मिलेट), कंगनी (फॉक्सटेल मिलेट), कुतकी (लिटिल मिलेट), सांवा (बार्नयार्ड मिलेट), चीना (प्रोसो मिलेट), कोदो मिलेट, ब्राउनटॉप मिलेट.

