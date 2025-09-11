ETV Bharat / state

किसान भाइयों! मोटे अनाज की ये 9 फसलें 60 दिन में होंगी तैयार, CSA ने दी खुशखबरी

सीएसए के फार्मिंग एरिया में लगीं मोटे अनाज की फसलें. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : September 11, 2025

कानपुर : शहर के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रोद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) के वैज्ञानिक उस समय बहुत अधिक ख़ुश हो गए. जब उन्होंने सीएसए विवि के फार्मिंग एरिया में मोटे अनाज की लगाई गईं 9 अलग-अलग फसलों को लहलहाते देखा. किसी प्रजाति में समय से पहले बहुत अच्छी पैदावार दिखी तो किसी में यहां की जलवायु के मुताबिक आश्चर्य जनक परिणाम थे. फ़ौरन ही इन प्रजातियों की सूची तैयार कर शासन को जानकारी दी गयी तो अब कृषि विभाग की ओर से तय हुआ है आने वाले समय में इन 9 फसलों के बीज व पौधे उप्र के किसानों को उपलब्ध कराकर यूपी में उनकी खेती शुरू कराई जायेगी. इससे किसानों को फसलों के लिए जहां एक विकल्प मिलेगा, वहीं मोटे अनाज की विदेश में मांग देखते हुए उनकी आय में इजाफा होगा.

मिलेट्स रिवाइवल प्रोजेक्ट : सीएसए विवि में असिटेंट प्रोफेसर डॉ. श्वेता यादव ने बताया, करीब 2 साल पहले उत्तर प्रदेश शासन से यूपी मिलेट्स रिवाईवल प्रोजेक्ट मिला था. प्रोजेक्ट के अंतर्गत मोटे अनाज से जुड़ी 9 फसलों- रागी, पंगनी, कोदो, सांवा समेत अन्य फसलों के जर्मप्लाज्म लाकर सीएसए विवि के फार्मिंग एरिया में लगाए गए. इसके बाद हमने देखा कि रागी में 60 दिनों के अंदर फसलों की आठ से 10 लाइनें मिल गईं. इसी तरह सान्वा में भी कम समय में अच्छी पैदावार आई. साथ ही सभी फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक थी. वैसे तो ये प्रोजेक्ट साल 2027 तक संचालित होना है. हालांकि हमें जो परिणाम मिले हैं उनकी जानकारी कृषि विभाग को दे दी गयी है. आने वाले कुछ दिनों में अब यूपी के किसानों के लिए ये वैरायटी रिलीज की जाएंगी. डॉ. श्वेता ने बताया इस प्रोजेक्ट की मदद से सीएसए विवि के छात्रों को प्रायोगिक जानकारी भी दी जा रही है. फसलों की जानकारी देती सहायक प्रोफेसर (Video Credit; ETV Bharat)